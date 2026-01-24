Przemyt w kartonach. Olbrzymia akcja celników na największym lotnisku w Norwegii
24 stycznia 2026 12:33
To kolejny przemyt wykryty w 2025 roku. Tym razem służby zdecydowały się na prowokację. Fot. materiały prasowe Tolletaten
Przesyłka z USA pod lupą celników
Nie podjęto prób ukrycia narkotyków. Według Tolletaten świadczy to o rosnącej skłonności przemytników do ryzyka. Służby obserwują też coraz większe ilości w pojedynczych przesyłkach. Ma to wskazywać na bardziej profesjonalny charakter przemytu.
Akcja policyjna i zatrzymania
Towar został później przewieziony do innej lokalizacji. Tam wkroczyła policja. W trakcie akcji zatrzymano kilka osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sprawa pozostaje w toku.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz