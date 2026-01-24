Strona korzysta z plików cookies

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Przemyt w kartonach. Olbrzymia akcja celników na największym lotnisku w Norwegii

Redakcja

24 stycznia 2026 12:33

Kopiuj link
Przemyt w kartonach. Olbrzymia akcja celników na największym lotnisku w Norwegii

To kolejny przemyt wykryty w 2025 roku. Tym razem służby zdecydowały się na prowokację. Fot. materiały prasowe Tolletaten

Służby celne w Norwegii przejęły około 200 kg marihuany w przesyłce lotniczej na lotnisku Gardermoen. To jedno z największych ujawnień tego typu w strumieniu pocztowym.

Przemyt wykryli funkcjonariusze norweskiego Urzędu Celnego (Tolletaten) w sekcji cargo lotniczego. Narkotyki znajdowały się w ośmiu kartonach nadanych z USA. Przesyłkę adresowano do firmy w Oslo. Zawartość deklarowano jako przybory kuchenne.
Rekordowy przemyt w Norwegii. Szokujące dane celników

Przesyłka z USA pod lupą celników

Do ujawnienia doszło w sierpniu 2025 roku. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na kilka nieprawidłowości. Zdecydowano o dokładnej kontroli paczek. W trakcie odkryto około 200 kg marihuany. Substancja była rozdzielona na osiem opakowań.

Nie podjęto prób ukrycia narkotyków. Według Tolletaten świadczy to o rosnącej skłonności przemytników do ryzyka. Służby obserwują też coraz większe ilości w pojedynczych przesyłkach. Ma to wskazywać na bardziej profesjonalny charakter przemytu.
Przemyt niedozwolonych substancji do Norwegii jest coraz większy.

Przemyt niedozwolonych substancji do Norwegii jest coraz większy.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Akcja policyjna i zatrzymania

Po ujawnieniu przesyłki Tolletaten skontaktowało się z policją. Podjęto decyzję o kontrolowanym doręczeniu. Marihuana została zastąpiona legalnym towarem. Następnie przesyłka trafiła pod wskazany adres.

Towar został później przewieziony do innej lokalizacji. Tam wkroczyła policja. W trakcie akcji zatrzymano kilka osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sprawa pozostaje w toku.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

