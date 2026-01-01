Mieszkań mniej, do zapłaty więcej. Rynek nieruchomości coraz trudniejszy dla najemców

​​Branża przewiduje utrzymanie trudnej sytuacji na rynku najmu także w kolejnych latach. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Branża nieruchomości w Norwegii prognozuje dalszy silny wzrost cen najmu w 2026 roku. Największa presja ma utrzymywać się w Oslo oraz innych dużych miastach. Wpływ na sytuację mają ograniczona liczba mieszkań na wynajem, wysoki popyt i brak wyraźnych sygnałów poprawy.

W Oslo ceny najmu mają zwiększyć się o 6 do 8 proc., a w Bergen o 5 do 7 proc. W Stavanger prognozowana jest zwyżka na poziomie 4 do 6 proc. Trondheim, gdzie w ostatnich latach powstało więcej mieszkań, ma odnotować podwyżkę od 3 do 5 proc. Poza największymi aglomeracjami tempo zmian ma być bardziej umiarkowane.

Od kilku lat duże miasta utrzymują wyższy poziom czynszów niż reszta kraju. Największa presja dotyczy małych mieszkań w centralnych lokalizacjach.

W porównaniu z 2021 rokiem liczba ofert była niższa o 10 proc. Wielu właścicieli sprzedaje małe mieszkania, które wcześniej trafiały na rynek najmu. Jedno ogłoszenie w stolicy generuje średnio około 90 zapytań.

Studentindeksen, wskaźnik opisujący dostępność mieszkań dla studentów w Norwegii pokazuje, że studenci nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów najmu w miastach akademickich. Dostępne mieszkania coraz częściej znajdują się poza centrum. Dla wielu osób oznacza to konieczność dłuższych dojazdów do pracy lub na uczelnię.