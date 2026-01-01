  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka

Mieszkań mniej, do zapłaty więcej. Rynek nieruchomości coraz trudniejszy dla najemców

Redakcja

01 stycznia 2026 12:02

Kopiuj link
Mieszkań mniej, do zapłaty więcej. Rynek nieruchomości coraz trudniejszy dla najemców

​​Branża przewiduje utrzymanie trudnej sytuacji na rynku najmu także w kolejnych latach. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Branża nieruchomości w Norwegii prognozuje dalszy silny wzrost cen najmu w 2026 roku. Największa presja ma utrzymywać się w Oslo oraz innych dużych miastach. Wpływ na sytuację mają ograniczona liczba mieszkań na wynajem, wysoki popyt i brak wyraźnych sygnałów poprawy.

Firma Utleiemegleren, specjalizująca się w pośrednictwie najmu mieszkań przewiduje, że czynsze w największych miastach będą nadal dynamicznie rosnąć.

W Oslo ceny najmu mają zwiększyć się o 6 do 8 proc., a w Bergen o 5 do 7 proc. W Stavanger prognozowana jest zwyżka na poziomie 4 do 6 proc. Trondheim, gdzie w ostatnich latach powstało więcej mieszkań, ma odnotować podwyżkę od 3 do 5 proc. Poza największymi aglomeracjami tempo zmian ma być bardziej umiarkowane.
Norwegia do 2028 roku. Co mówią najnowsze prognozy gospodarcze?

Najwyższe czynsze w kraju

Dane Centralnego Biura Statycznego pokazują, że Oslo już teraz ma najwyższe ceny najmu w Norwegii. Średni czynsz za mieszkanie dwupokojowe w 2025 roku wynosił tam 15 260 NOK. To niemal 30 proc. więcej niż średnia krajowa.

Od kilku lat duże miasta utrzymują wyższy poziom czynszów niż reszta kraju. Największa presja dotyczy małych mieszkań w centralnych lokalizacjach.
W 2025 roku opublikowano mniej ogłoszeń niż rok wcześniej.

W 2025 roku opublikowano mniej ogłoszeń niż rok wcześniej.Fot. Pexels

Coraz mniej mieszkań na wynajem

Finn Eiendom wskazuje na systematyczny spadek liczby dostępnych lokali. W 2025 roku opublikowano mniej ogłoszeń niż rok wcześniej, szczególnie w Oslo.

W porównaniu z 2021 rokiem liczba ofert była niższa o 10 proc. Wielu właścicieli sprzedaje małe mieszkania, które wcześniej trafiały na rynek najmu. Jedno ogłoszenie w stolicy generuje średnio około 90 zapytań.
Prąd w Norwegii na nowo? Chcą utworzyć nowy okręg energetyczny

Presja na najemców

Najsilniejsze podwyżki obejmują mieszkania jedno- i dwupokojowe. To segment, w którym niedobór lokali jest najbardziej widoczny.

Studentindeksen, wskaźnik opisujący dostępność mieszkań dla studentów w Norwegii pokazuje, że studenci nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów najmu w miastach akademickich. Dostępne mieszkania coraz częściej znajdują się poza centrum. Dla wielu osób oznacza to konieczność dłuższych dojazdów do pracy lub na uczelnię.
