Mieszkań mniej, do zapłaty więcej. Rynek nieruchomości coraz trudniejszy dla najemców
01 stycznia 2026 12:02
Branża przewiduje utrzymanie trudnej sytuacji na rynku najmu także w kolejnych latach. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
W Oslo ceny najmu mają zwiększyć się o 6 do 8 proc., a w Bergen o 5 do 7 proc. W Stavanger prognozowana jest zwyżka na poziomie 4 do 6 proc. Trondheim, gdzie w ostatnich latach powstało więcej mieszkań, ma odnotować podwyżkę od 3 do 5 proc. Poza największymi aglomeracjami tempo zmian ma być bardziej umiarkowane.
Najwyższe czynsze w kraju
Od kilku lat duże miasta utrzymują wyższy poziom czynszów niż reszta kraju. Największa presja dotyczy małych mieszkań w centralnych lokalizacjach.
Coraz mniej mieszkań na wynajem
W porównaniu z 2021 rokiem liczba ofert była niższa o 10 proc. Wielu właścicieli sprzedaje małe mieszkania, które wcześniej trafiały na rynek najmu. Jedno ogłoszenie w stolicy generuje średnio około 90 zapytań.
Presja na najemców
Studentindeksen, wskaźnik opisujący dostępność mieszkań dla studentów w Norwegii pokazuje, że studenci nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów najmu w miastach akademickich. Dostępne mieszkania coraz częściej znajdują się poza centrum. Dla wielu osób oznacza to konieczność dłuższych dojazdów do pracy lub na uczelnię.
