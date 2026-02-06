  • Oslo, Oslo, Norwegia
Znowu DUŻO pracy w Norwegii

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
18
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/praca-i-pieniadze/norwegia-chwali-sie-niskim-bezrobociem-kraj-wyroznia-sie-na-tle-europy-26997.html
https://www.mojanorwegia.pl/polityka/norwegia-w-dokumentach-epsteina-zamieszani-politycy-dyplomaci-i-rodzina-krolewska-27012.html
https://www.mojanorwegia.pl/transport-i-komunikacja/po-norweskich-drogach-jezdza-niesprawne-auta-dramatyczne-wyniki-kontroli-w-2025-roku-27026.html
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/hoy-strykprosent-for-tesla/artikkel/990121/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/kraftig-okning-i-forvaringsdomte/artikkel/988368/
https://e24.no/boers-og-finans/i/m01eX0/norges-bank-skal-kjoepe-726-millioner-kroner-hver-dag-i-februar
https://omni.se/norsk-polis-lurar-pedofiler-med-falska-barnporrfiler/a/V61Epr?utm_source=chatgpt.com
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/over-660-millioner-tabletter-paracet/artikkel/989683/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/over-12-millioner-refundert-til-togreisende/artikkel/989680/
https://dinside.dagbladet.no/fritid/salget-stuper/84189706

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
