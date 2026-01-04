Tak źle nie było od lat. Tragiczny bilans wypadków w 2025 roku
04 stycznia 2026 09:58
Zwracana jest również uwaga na niewystarczające przygotowanie kierowców. Fot. Morten Brakestad / Trygg Trafikk
Zginęło 94 mężczyzn i 17 kobiet, podczas gdy rok wcześniej liczby wynosiły odpowiednio 66 i 22. Był to najwyższy poziom ofiar śmiertelnych wśród mężczyzn od 2016 roku.
Niechronieni uczestnicy ruchu coraz częściej giną
W 2025 roku zginęło 11 rowerzystów oraz 10 pieszych, co oznacza wzrost w obu grupach. Odnotowano także cztery ofiary wypadków z udziałem czterokołowców oraz dwie osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych.
Wysoka liczba ofiar wśród motocyklistów
W 2025 roku życie straciło 24 kierowców motocykli. W statystykach szczególnie widoczna jest podwyższona liczba ciężkich wypadków z udziałem młodych kierowców w wieku 16 i 17 lat.
