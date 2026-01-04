Tak źle nie było od lat. Tragiczny bilans wypadków w 2025 roku

Zwracana jest również uwaga na niewystarczające przygotowanie kierowców. Fot. Morten Brakestad / Trygg Trafikk

Rok 2025 był najtragiczniejszy na norweskich drogach od lat. Według wstępnych danych zginęło 111 uczestników ruchu. To wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem 2024, gdy odnotowano 87 ofiar śmiertelnych. Informacje przekazała organizacja Trygg Trafikk.

W samym grudniu 2025 roku w wypadkach drogowych zginęło dziewięć osób. W skali całego roku mężczyźni stanowili zdecydowaną większość ofiar.



Zginęło 94 mężczyzn i 17 kobiet, podczas gdy rok wcześniej liczby wynosiły odpowiednio 66 i 22. Był to najwyższy poziom ofiar śmiertelnych wśród mężczyzn od 2016 roku.

Niechronieni uczestnicy ruchu coraz częściej giną Z danych wynika, że niemal połowę zabitych stanowili niechronieni uczestnicy ruchu. Ich udział wyniósł 47 proc.



W 2025 roku zginęło 11 rowerzystów oraz 10 pieszych, co oznacza wzrost w obu grupach. Odnotowano także cztery ofiary wypadków z udziałem czterokołowców oraz dwie osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych.

Wśród czynników ryzyka wymieniane są prędkość i nieuwaga.Fot. Fotolia/Royalty-Free

Wysoka liczba ofiar wśród motocyklistów Niepokój budzi również liczba ofiar wśród motocyklistów. Od 2022 roku utrzymuje się ona na poziomie około 20 osób w skali roku.



W 2025 roku życie straciło 24 kierowców motocykli. W statystykach szczególnie widoczna jest podwyższona liczba ciężkich wypadków z udziałem młodych kierowców w wieku 16 i 17 lat.

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w okręgach Vestland i Innlandet, gdzie zginęło odpowiednio 16 i 14 osób. Najniższe liczby zarejestrowano w Finnmarku i Østfold, z dwoma i trzema ofiarami. Dane pokazują duże zróżnicowanie regionalne oraz skalę wyzwań stojących przed systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii.