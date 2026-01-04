Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Tak źle nie było od lat. Tragiczny bilans wypadków w 2025 roku

Redakcja

04 stycznia 2026 09:58

Kopiuj link
Tak źle nie było od lat. Tragiczny bilans wypadków w 2025 roku

Zwracana jest również uwaga na niewystarczające przygotowanie kierowców. Fot. Morten Brakestad / Trygg Trafikk

Rok 2025 był najtragiczniejszy na norweskich drogach od lat. Według wstępnych danych zginęło 111 uczestników ruchu. To wyraźny wzrost w porównaniu z rokiem 2024, gdy odnotowano 87 ofiar śmiertelnych. Informacje przekazała organizacja Trygg Trafikk.

W samym grudniu 2025 roku w wypadkach drogowych zginęło dziewięć osób. W skali całego roku mężczyźni stanowili zdecydowaną większość ofiar.

Zginęło 94 mężczyzn i 17 kobiet, podczas gdy rok wcześniej liczby wynosiły odpowiednio 66 i 22. Był to najwyższy poziom ofiar śmiertelnych wśród mężczyzn od 2016 roku.
Niebezpieczne drogi w Norwegii. Czy turyści dostaną zakaz jazdy?

Niechronieni uczestnicy ruchu coraz częściej giną

Z danych wynika, że niemal połowę zabitych stanowili niechronieni uczestnicy ruchu. Ich udział wyniósł 47 proc.

W 2025 roku zginęło 11 rowerzystów oraz 10 pieszych, co oznacza wzrost w obu grupach. Odnotowano także cztery ofiary wypadków z udziałem czterokołowców oraz dwie osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych.
Wśród czynników ryzyka wymieniane są prędkość i nieuwaga.

Wśród czynników ryzyka wymieniane są prędkość i nieuwaga.Fot. Fotolia/Royalty-Free

Wysoka liczba ofiar wśród motocyklistów

Niepokój budzi również liczba ofiar wśród motocyklistów. Od 2022 roku utrzymuje się ona na poziomie około 20 osób w skali roku.

W 2025 roku życie straciło 24 kierowców motocykli. W statystykach szczególnie widoczna jest podwyższona liczba ciężkich wypadków z udziałem młodych kierowców w wieku 16 i 17 lat.
Rekordowy napływ aut. Norwegia zalana samochodami elektrycznymi
Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w okręgach Vestland i Innlandet, gdzie zginęło odpowiednio 16 i 14 osób. Najniższe liczby zarejestrowano w Finnmarku i Østfold, z dwoma i trzema ofiarami. Dane pokazują duże zróżnicowanie regionalne oraz skalę wyzwań stojących przed systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norwegii.
0
0
0
0
0
