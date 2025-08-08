  • Oslo, Oslo, Norwegia
Norwegia jest zacofana i pełna narkotyków

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
28
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/norwegia-jest-zacofana-i-narazona-na-kryzys-przedsiebiorcy-nie-zostawili-suchej-nitki-24466.html
https://www.nrk.no/norge/tolletaten-erkjenner-at-norge-er-blitt-transittland-for-kokain-_-legger-frem-ny-trusselvurdering-1.17515769
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/mieszkanie-w-oslo-na-wage-zlota-wzrost-cen-jest-juz-dwucyfrowy-24454.html
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/dyrebaesj-kan-ha-odelagt-drikkevannet-i-horten-1.17518330
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/vil-ha-ferre-sondagsbutikker-og-kortere-apningstider/artikkel/959846/
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/koniec-z-bezkarnoscia-w-norweskiej-szkole-interwencja-fizyczna-juz-mozliwa-24457.html
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/nesten-4-av-10-har-kranglet-med-naboen/artikkel/971963/
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/flytebrygge-i-porsanger-har-kostet-millioner-og-er-kun-blitt-brukt-en-gang-pa-atte-ar-1.17487655

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
