  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Norwegia jest zacofana i narażona na kryzys. Przedsiębiorcy nie zostawili suchej nitki

Emil Bogumił

07 sierpnia 2025 10:41

Kopiuj link
Norwegia jest zacofana i narażona na kryzys. Przedsiębiorcy nie zostawili suchej nitki

NHO twierdzi, że norweska gospodarka musi przejść znaczne zmiany, jeśli nie chce upaść na dno. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Konfederacja Norweskich Przedsiębiorców (NHO) opublikowała norweską wersję tzw. „Raportu Draghiego”, inspirowaną raportem Mario Draghiego o konkurencyjności Europy. Według organizacji, Norwegia pozostaje w tyle względem krajów nordyckich w kluczowych obszarach gospodarki i rozwoju.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Tłumaczenie i korekta CV

Ogłoszenia MojaNorwegia

Raport NHO wskazuje, że Norwegia uzyskuje słabe wyniki w dziedzinach takich jak innowacje, technologia oraz tworzenie firm typu vekstselskaper – czyli przedsiębiorstw, które zatrudniały więcej niż 10 osób na początku okresu i osiągnęły ponad 20 proc. średnioroczny wzrost w przychodach lub zatrudnieniu w ostatnich trzech latach.

Pozycje norweskich uniwersytetów są niżej niż ich odpowiedników w Szwecji czy Danii, a liczba zgłoszeń patentowych jest niska. Wiele z największych norweskich firm wypłaca wysokie dywidendy zamiast reinwestować zyski w rozwój, co ogranicza wzrost kapitału na innowacje, twierdzi NHO. W rezultacie, według raportu, Norwegia przegrywa na wielu frontach konkurencyjności.
„Jesteśmy ubożsi niż Polacy” – ostrzeżenie norweskiego biznesmena

Prąd w Norwegii, czyli od zbawienia do problemu

W odniesieniu do energii, raport wskazuje, że Norwegia zmierza od nadmiaru produkcji energii do deficytu mocy wytwórczej około 2030 roku. Spadek dostępności prądu może doprowadzić firmy do relokacji poza kraj. Wskaźniki ceny energii stają się wysoce zróżnicowane w zależności od regionu, a sieć energetyczna jest przeciążona w wielu częściach kraju. NHO ostrzega, że niedobór energii odnawialnej może zagrozić dalszej transformacji klimatycznej i stabilności gospodarczej Norwegii.
Wiele organizacji zgłaszało obawy o przyszłość Norwegii, jeśli gospodarka państwa pozostanie oparta o wydobycie ropy naftowej i gazu.

Wiele organizacji zgłaszało obawy o przyszłość Norwegii, jeśli gospodarka państwa pozostanie oparta o wydobycie ropy naftowej i gazu.Fot. Ole Jørgen Bratland, materiały prasowe Equinor

Sytuacja geopolityczna na niekorzyść Norwegii

Raport zawiera również ostrzeżenie o rosnącym zagrożeniu ze strony globalnych napięć handlowych i rywalizacji mocarstwowej. Wprowadzenie przez USA 15 proc. ceł na norweskie towary, powrót Donalda Trumpa do Białego Domu oraz eskalacja konfliktu handlowego z Chinami zwiększają ryzyko dla małej, otwartej gospodarki, jaką jest Norwegia.

Obecność czynników sprawia, że kraj staje się bardziej narażony na wahania i zmiany w globalnym otoczeniu rynku. W obliczu tych wyzwań NHO apeluje o szybkie działania reformujące, w tym zmiany w strategii handlowej i polityce przedsiębiorstw.
Miliardowe straty dla Norwegii? Trump nałożył cła na towary z kraju fiordów

Norweska gospodarka przetrwa, jeśli wdroży zmiany?

W norweskiej wersji „Raportu Draghiego” NHO dokumentuje stale pogarszającą się konkurencyjność kraju w dziedzinach kluczowych dla przyszłego wzrostu. Chodzi przede wszystkim o innowacje, transformację klimatyczną, dostęp do energii oraz odporność na globalne zawirowania handlowe.

Raport zawiera siedem propozycji działań, obejmujących reformy podatkowe, wzmocnienie badań i współpracy publiczno‑prywatnej oraz przyspieszenie rozwoju infrastruktury energetycznej. W świetle tych faktów NHO podkreśla potrzebę strategicznej zmiany kursu i wdrożenia zaproponowanych rozwiązań, aby zabezpieczyć długofalową konkurencyjność i stabilność Norwegii.
Sprawdź najtańsze ubezpieczenie w Norwegii
Porównaj oferty online i oszczędź do 25% — szybko i bez zobowiązań.
reklama
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Opony Polski Psychotraumatolog w Oslo Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Polski adwokat - darmowa pomoc prawna
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.