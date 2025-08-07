Norwegia jest zacofana i narażona na kryzys. Przedsiębiorcy nie zostawili suchej nitki
07 sierpnia 2025 10:41
NHO twierdzi, że norweska gospodarka musi przejść znaczne zmiany, jeśli nie chce upaść na dno. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Pozycje norweskich uniwersytetów są niżej niż ich odpowiedników w Szwecji czy Danii, a liczba zgłoszeń patentowych jest niska. Wiele z największych norweskich firm wypłaca wysokie dywidendy zamiast reinwestować zyski w rozwój, co ogranicza wzrost kapitału na innowacje, twierdzi NHO. W rezultacie, według raportu, Norwegia przegrywa na wielu frontach konkurencyjności.
Prąd w Norwegii, czyli od zbawienia do problemu
Wiele organizacji zgłaszało obawy o przyszłość Norwegii, jeśli gospodarka państwa pozostanie oparta o wydobycie ropy naftowej i gazu.Fot. Ole Jørgen Bratland, materiały prasowe Equinor
Sytuacja geopolityczna na niekorzyść Norwegii
Obecność czynników sprawia, że kraj staje się bardziej narażony na wahania i zmiany w globalnym otoczeniu rynku. W obliczu tych wyzwań NHO apeluje o szybkie działania reformujące, w tym zmiany w strategii handlowej i polityce przedsiębiorstw.
Norweska gospodarka przetrwa, jeśli wdroży zmiany?
Raport zawiera siedem propozycji działań, obejmujących reformy podatkowe, wzmocnienie badań i współpracy publiczno‑prywatnej oraz przyspieszenie rozwoju infrastruktury energetycznej. W świetle tych faktów NHO podkreśla potrzebę strategicznej zmiany kursu i wdrożenia zaproponowanych rozwiązań, aby zabezpieczyć długofalową konkurencyjność i stabilność Norwegii.
