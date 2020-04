Jak to jest naprawdę z tym norweskim łososiem? dr Paweł Rostkowski / wywiad /

Rozmowa z doktorem Pawłem Rostkowskim polskim naukowcem pracującym w Norweskim Instytucie Badań Nad Powietrzem.Rozmawiamy między innymi o bitwie norweskich naukowców o dostęp do alkoholu. O tym co ma wspólnego biała farba do ściany i lody waniliowe? Dlaczego szwedzki gigant meblowy nie rozumie norweskiego? Jak sprawdzić telefonem co jesz? Dlaczego papier od hamburgera jest trujący i dlaczego musisz zastąpić plastikowe butelki szklanymi?Wszystko w programie.SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/#norwegia #nauka #ekologia