Koniec z bezkarnością w norweskiej szkole. Interwencja fizyczna już możliwa

Od 1 sierpnia 2025 roku nauczyciele w Norwegii mogą interweniować fizycznie, gdy uczeń poważnie zakłóca zajęcia. Nowe przepisy rozszerzają dotychczasowe uprawnienia obowiązujące tylko w sytuacjach zagrożenia. Interwencja ma być środkiem ostatecznym, stosowanym po wyczerpaniu innych metod.

Zmiana prawa oświatowego (opplæringsloven) weszła w życie 1 sierpnia 2025 roku i stanowi uzupełnienie przepisów przyjętych rok wcześniej, które zezwalały na interwencję fizyczną tylko w przypadku zagrożenia osoby lub mienia. Obecnie nauczyciele mogą interweniować fizycznie także w sytuacji, gdy uczeń poważnie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lub stosuje werbalne ataki wobec innych uczniów. Przykładem jest możliwość wyprowadzenia ucznia z klasy lub odebrania mu telefonu, jeśli służy on do nagrywania w sposób naruszający prawa innych. Interwencja będzie usprawiedliwiona tylko wtedy, gdy inne dostępne środki nie przyniosły rezultatu. Celem nowych regulacji jest ochrona prawa do nauki większości oraz poprawa bezpieczeństwa w środowisku szkolnym.

Koniec wakacji w Norwegii! Jak przygotować dziecko na powrót do szkoły i co to jest SFO?

Pełna odpowiedzialność szkół za każdą interwencję fizyczną

Regulacje zobowiązują szkoły, gminy i inne instytucje edukacyjne do prowadzenia działań zapobiegawczych, mających na celu unikanie sytuacji, w których interwencja fizyczna staje się konieczna. W przypadku użycia siły, nauczyciele muszą dokumentować każdy przypadek interwencji oraz poinformować o tym dyrektora i rodziców ucznia.



W szerszych lub powtarzających się przypadkach przewiduje się również obowiązek raportowania do gminy lub władz regionalnych. Likwiduje się tym samym niejasności co do prawa do reagowania w sytuacjach poważnych zakłóceń lub agresji słownej. Jednocześnie podkreślono, że wyposażenie nauczycieli w nowe uprawnienia nie oznacza obowiązku ich stosowania zawsze, lecz jest ostatecznym rozwiązaniem.