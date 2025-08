Mieszkanie w Oslo na wagę złota. Wzrost cen jest już dwucyfrowy

W skali kraju ceny mieszkań OBOS spadły w lipcu o 0,3 proc. W samym Oslo podrożały o taką samą wartość. Fot. Nyebilder, materiały prasowe OBOS

Ceny używanych mieszkań OBOS w Oslo wzrosły w lipcu 2025 r. o 10 proc. w porównaniu do lipca 2024 r. W tym samym czasie w całej Norwegii ceny podniosły się o 8,7 proc. Średnia cena za m² mieszkania w stolicy wg OBOS osiągnęła poziom 85 195 NOK.

Z danych przedstawionych przez OBOS wynika, że ceny mieszkań w Oslo wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 10 proc. Jest to wyższy wzrost niż średnia krajowa, która wyniosła 8,7 proc. Tak silna zmiana wskazuje na kontynuację presji cenowej w stolicy, mimo sezonowych wahań w sprzedaży.



W samym 2025 r., od stycznia do lipca, ceny w Oslo wzrosły o 7,0 proc., co oznacza, że największy skok przypadł na pierwsze miesiące roku. OBOS zwraca uwagę, że w lipcu tradycyjnie notuje się mniejszą liczbę transakcji, co może wpływać na dane miesięczne, ale nie zmienia ogólnego trendu.

OBOS to największy podmiot zarządzający nieruchomościami w Norwegii i jeden z największych w krajach nordyckich. W samym Oslo odpowiada za 25 proc. rynku mieszkań używanych.Fot. Pexels

Kosmiczne kwoty za mieszkanie w Norwegii W lipcu 2025 r. średnia cena za m² mieszkania OBOS w Oslo wyniosła 85 195 NOK. Jest to jedna z najwyższych wartości, jakie notowano w tym okresie w historii działalności organizacji. Dla porównania, przeciętna cena za m² w całym kraju wyniosła 73 250 NOK.



Różnica cenowa między stolicą a resztą Norwegii utrzymuje się na wysokim poziomie, co może być związane z ograniczoną dostępnością mieszkań i dużym popytem. OBOS zaznacza, że udział sprzedaży małych mieszkań w Oslo był w lipcu większy, co również mogło podnieść średnią cenę za m².

Wyższe zarobki to wyższe ceny mieszkań Eksperci OBOS wskazują kilka czynników, które przyczyniły się do wzrostu cen mieszkań w Oslo. Należą do nich ograniczona podaż, stabilna sytuacja na rynku pracy, a także realny wzrost płac. Dodatkowo, zmniejszona liczba dostępnych mieszkań na sprzedaż i oczekiwania dotyczące możliwych obniżek stóp procentowych mogą wpływać na większą aktywność kupujących.



W lipcu 2025 r. sprzedano w Oslo o 5,0 proc. mniej mieszkań niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, mimo to wartość sprzedaży była o 3,0 proc. wyższa niż średnia z ostatnich pięciu lat. Ceny jednostkowe nadal rosną, nawet przy mniejszej liczbie zawieranych transakcji.