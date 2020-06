Jak Norwegia i joga zmieniają życie zestresowanych osób?

Rozmawiam z Agatą Foryszewską, uczącą jogi w studio Easy Life Yoga w Oslo. Od lat mieszkającą w Norwegii.Rozmawiamy między innymi o tym dlaczego Norwegia to jej miejsce na ziemi i czy planuje wrócić do Polski? Co daje i co zmieniła w jej życiu joga oraz czy jest dla wszystkich?Wszystko w programie.SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/Easy Life Yoga: https://www.facebook.com/easylifeyogaoslo/?eid=ARA61rsZvSoK2cCkBF084_TJ8R1P98skcURW0LQOpE6gJNgBxB_JFvP4-kJUKbKYVwWTFnRpKNisPG_M&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000756569220&fref=tag#norwegia #wywiad #emigracja