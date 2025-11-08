Po meble rowerem, na piwo samochodem? Oslo tnie miejsca parkingowe
08 listopada 2025 11:47
Zmiany promują infrastrukturę rowerową kosztem miejsc dla samochodów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Obiekt posiada 45 miejsc parkingowych, ale zgodnie z obowiązującymi zasadami mógłby mieć jedynie 14–15. Przedstawiciele Norgesgruppen przyznają, że w takim przypadku sklep w ogóle by nie powstał. Klienci robią duże zakupy i potrzebują wygodnego dostępu do parkingu.
Handel i inwestycje pod presją
Dyrektor Daniel Torkildsen Lea podkreśla, że obecne przepisy nie różnicują potrzeb między małymi lokalami a dużymi sieciami handlowymi. Wskazuje też, że ograniczenia utrudniają budowę podziemnych parkingów, które mogłyby poprawić estetykę i funkcjonalność miasta.
Oslo Handelsstands Forening ostrzega przed blokadą rozwoju lokalnego handlu.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Polityczny spór o przyszłość transportu
Z kolei Zieloni oraz Partia Liberalna bronią restrykcyjnych regulacji, twierdząc, że są one kluczowe dla ograniczenia ruchu samochodowego i rozwoju zielonego miasta. Ingeborg Bjørnevik z Partii Postępu ostrzega natomiast, że polityka ograniczeń stawia w trudnej sytuacji rodziny z dziećmi i osoby starsze, które potrzebują samochodu na co dzień.
