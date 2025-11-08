Po meble rowerem, na piwo samochodem? Oslo tnie miejsca parkingowe

Zmiany promują infrastrukturę rowerową kosztem miejsc dla samochodów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Przepisy dotyczące liczby miejsc parkingowych w Oslo wywołały ostrą debatę wśród polityków i przedsiębiorców. Zgodnie z analizą Oslo Handelsstands Forening, aż 80 proc. miejsc mogłoby zniknąć, gdyby wszystkie sklepy i instytucje budowano według obecnych zasad. Zmiany, obowiązujące od 2022 roku, ograniczają liczbę miejsc dla samochodów na rzecz infrastruktury rowerowej.

Obiekt posiada 45 miejsc parkingowych, ale zgodnie z obowiązującymi zasadami mógłby mieć jedynie 14–15. Przedstawiciele Norgesgruppen przyznają, że w takim przypadku sklep w ogóle by nie powstał. Klienci robią duże zakupy i potrzebują wygodnego dostępu do parkingu.

Handel i inwestycje pod presją Oslo Handelsstands Forening alarmuje, że restrykcyjne przepisy blokują rozwój lokalnego handlu i modernizację obiektów. Według organizacji miasto traci szansę na nowe inwestycje warte nawet kilka mld NOK. Zamiast nowych, nowoczesnych budynków, w przestrzeni miejskiej pozostają „stare i nieatrakcyjne” obiekty.



Dyrektor Daniel Torkildsen Lea podkreśla, że obecne przepisy nie różnicują potrzeb między małymi lokalami a dużymi sieciami handlowymi. Wskazuje też, że ograniczenia utrudniają budowę podziemnych parkingów, które mogłyby poprawić estetykę i funkcjonalność miasta.

Polityczny spór o przyszłość transportu James Stove Lorentzen z Partii Konserwatywnej zapowiedział, że w tym roku ratusz planuje przedstawić zmiany w przepisach i skierować je do konsultacji społecznych. Jego zdaniem obecne zasady utrudniają działalność szkół i domów opieki, gdzie parking jest niezbędny dla pracowników i odwiedzających.



Z kolei Zieloni oraz Partia Liberalna bronią restrykcyjnych regulacji, twierdząc, że są one kluczowe dla ograniczenia ruchu samochodowego i rozwoju zielonego miasta. Ingeborg Bjørnevik z Partii Postępu ostrzega natomiast, że polityka ograniczeń stawia w trudnej sytuacji rodziny z dziećmi i osoby starsze, które potrzebują samochodu na co dzień.

Czy Oslo ma pozostać miastem przyjaznym kierowcom, czy stać się wzorem zrównoważonego transportu w Skandynawii. Jeszcze w tym roku władze mają zaprezentować nową propozycję przepisów, która może przesądzić o kształcie miejskiej infrastruktury na kolejne lata.