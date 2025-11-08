Strona korzysta z plików cookies

Transport i komunikacja

Po meble rowerem, na piwo samochodem? Oslo tnie miejsca parkingowe

Redakcja

08 listopada 2025 11:47

Po meble rowerem, na piwo samochodem? Oslo tnie miejsca parkingowe

Zmiany promują infrastrukturę rowerową kosztem miejsc dla samochodów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Przepisy dotyczące liczby miejsc parkingowych w Oslo wywołały ostrą debatę wśród polityków i przedsiębiorców. Zgodnie z analizą Oslo Handelsstands Forening, aż 80 proc. miejsc mogłoby zniknąć, gdyby wszystkie sklepy i instytucje budowano według obecnych zasad. Zmiany, obowiązujące od 2022 roku, ograniczają liczbę miejsc dla samochodów na rzecz infrastruktury rowerowej.

