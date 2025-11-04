Tragiczny bilans na drogach Norwegii. Młodzi kierowcy wśród ofiar tragicznych wypadków
04 listopada 2025 11:43
Analiza wypadków z udziałem młodzieży pokazuje, że wysoka prędkość jest najczęstszym czynnikiem powodującym wypadki śmiertelne z udziałem młodych kierowców. Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Urząd pracuje nad nowym planem działań. Ranes podkreśla, że konieczne są bardziej zdecydowane kroki, zwłaszcza wobec młodych kierowców. To właśnie ta grupa wiekowa najczęściej uczestniczy w wypadkach zakończonych śmiercią.
Wysoka liczba ofiar wśród młodych kierowców
Analizy Statens vegvesen wskazują, że nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną tragedii z udziałem młodych kierowców. Ryzyko śmiertelnego wypadku znacząco maleje już po roku od uzyskania prawa jazdy.
To kolejny rok z dużą liczbą ofiar śmiertelnych na norweskich drogach.Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen
Najwięcej ofiar w Vestland i Troms
Statens vegvesen podkreśla, że tak tragicznego roku w Vestland nie było od ponad dekady. Po wypadku z pięcioma ofiarami śmiertelnymi w październiku również Troms znalazł się w grupie regionów o pogarszających się statystykach.
Nowe działania na rzecz bezpieczeństwa
Statens vegvesen planuje też zintensyfikować działania edukacyjne i inwestycje w nowoczesne systemy kontroli prędkości. Celem pozostaje tzw. wizja zero – dążenie do całkowitego wyeliminowania ofiar śmiertelnych na norweskich drogach.
