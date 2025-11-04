Tragiczny bilans na drogach Norwegii. Młodzi kierowcy wśród ofiar tragicznych wypadków

Analiza wypadków z udziałem młodzieży pokazuje, że wysoka prędkość jest najczęstszym czynnikiem powodującym wypadki śmiertelne z udziałem młodych kierowców. Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Wstępne dane Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen) wskazują na wzrost liczby ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym. Od początku 2025 roku zginęło 99 osób – o 21 więcej niż w tym samym czasie rok temu. W budżecie państwa zaplanowano dodatkowe 40 mln NOK na automatyczny pomiar prędkości, który według analiz skutecznie ogranicza liczbę wypadków.

Statens vegvesen alarmuje, że sytuacja na norweskich drogach ulega pogorszeniu. – Rozwój wydarzeń idzie w złym kierunku i to nas niepokoi – mówi Guro Ranes, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Statens vegvesen.



Urząd pracuje nad nowym planem działań. Ranes podkreśla, że konieczne są bardziej zdecydowane kroki, zwłaszcza wobec młodych kierowców. To właśnie ta grupa wiekowa najczęściej uczestniczy w wypadkach zakończonych śmiercią.

Wysoka liczba ofiar wśród młodych kierowców Październik przyniósł więcej ofiar niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W jednym z wypadków, na trasie E8 pod Tromsø, zginęło aż pięć osób. W 2025 roku 17 osób straciło życie w wypadkach, w których zginęło więcej niż jedna osoba. Sześć z nich miało zaledwie 18 lat, a kolejne dwie – 20 i 21 lat.



Analizy Statens vegvesen wskazują, że nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną tragedii z udziałem młodych kierowców. Ryzyko śmiertelnego wypadku znacząco maleje już po roku od uzyskania prawa jazdy.

To kolejny rok z dużą liczbą ofiar śmiertelnych na norweskich drogach.Fot. Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Najwięcej ofiar w Vestland i Troms Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w regionie Vestland – 16 osób, głównie w miesiącach letnich. Wiele z wypadków dotyczyło niechronionych uczestników ruchu, takich jak piesi, rowerzyści i motocykliści. Jedynie pięć z nich miało miejsce z udziałem samochodów osobowych.



Statens vegvesen podkreśla, że tak tragicznego roku w Vestland nie było od ponad dekady. Po wypadku z pięcioma ofiarami śmiertelnymi w październiku również Troms znalazł się w grupie regionów o pogarszających się statystykach.

Nowe działania na rzecz bezpieczeństwa Władze drogowe zapowiadają kolejne działania, które mają pomóc w odwróceniu negatywnego trendu. W centrum uwagi znajdą się odcinki szczególnie niebezpieczne oraz inicjatywy skierowane do młodych kierowców.



Statens vegvesen planuje też zintensyfikować działania edukacyjne i inwestycje w nowoczesne systemy kontroli prędkości. Celem pozostaje tzw. wizja zero – dążenie do całkowitego wyeliminowania ofiar śmiertelnych na norweskich drogach.