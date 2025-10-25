Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Rewolucja w budownictwie. Norwegia testuje beton, o którym marzy cały świat

Redakcja

25 października 2025 09:53

1
Rewolucja w budownictwie. Norwegia testuje beton, o którym marzy cały świat

Stacja Skøyen, na której zastosowano beton, będzie centralnym węzłem na linii Fornebu. Fot. materiały prasowe Skanska

W Oslo powstała pierwsza na świecie konstrukcja z betonu, która sama ogranicza emisję dwutlenku węgla. Na stacji Skøyen, budowanej w ramach linii Fornebubanen, zastosowano materiał „evoZero” firmy Heidelberg Materials. Innowacyjna technologia pozwala wychwytywać i magazynować CO₂ powstały w procesie produkcji cementu.
Beton evoZero to produkt przemysłowy, w którym CO₂ z produkcji cementu jest wychwytywany, transportowany i składowany pod ziemią, bez potrzeby stosowania tradycyjnych mechanizmów kompensacji emisji.

Przy zastosowaniu technologii materiał ma znacząco niższy ślad klimatyczny niż beton standardowy. Zachowuje wymagane właściwości jakościowe i wytrzymałościowe. Wykorzystanie takiego betonu w projekcie Skøyen stacji stanowi kamień milowy w dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym, informują budowlańcy.

Współpraca przemysłu i branży technologicznej

Beton odpowiada za znaczną część emisji w projektach, dlatego wdrożenie technologii wychwytywania CO₂ w produkcji betonu to jeden z najefektywniejszych sposobów ograniczania śladu węglowego. Materiał tego typu powstaje w zakładzie w Brevik i stanowi wynik wieloletnich badań oraz współpracy międzynarodowej. Następnym etapem jest rozbudowa systemu w Wielkiej Brytanii – zakład w Wales ma planować wychwytywać około dwa razy więcej CO₂ niż zakład w Brevik.
Nowoczesna stacja w Skøyen

Projekt stacji Skøyen obejmuje budowę podziemnej stacji dwutorowej na głębokości ok. 45 metrów oraz dwa wejścia po każdej stronie ulicy Hoffsveien. Wybór tego miejsca wiąże się z dużymi wymaganiami technologicznymi i logistycznymi.

Wdrożenie betonu evoZero jest istotnym testem dla przyszłych dużych inwestycji. Sektor budowlany odpowiada za około siedem proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Zastosowanie takich technologii może znacznie przyczynić się do zmniejszania tego udziału.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Anonimowy
44 minut temu
Ciekawe kiedy się zawali jak te słynne kładki nad 6 ze stali skorodowanej hutniczo .
0
Odpowiedz

