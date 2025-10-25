Rewolucja w budownictwie. Norwegia testuje beton, o którym marzy cały świat
25 października 2025 09:53
Stacja Skøyen, na której zastosowano beton, będzie centralnym węzłem na linii Fornebu. Fot. materiały prasowe Skanska
Przy zastosowaniu technologii materiał ma znacząco niższy ślad klimatyczny niż beton standardowy. Zachowuje wymagane właściwości jakościowe i wytrzymałościowe. Wykorzystanie takiego betonu w projekcie Skøyen stacji stanowi kamień milowy w dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym, informują budowlańcy.
Współpraca przemysłu i branży technologicznej
Nowoczesna stacja w Skøyen
Wdrożenie betonu evoZero jest istotnym testem dla przyszłych dużych inwestycji. Sektor budowlany odpowiada za około siedem proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Zastosowanie takich technologii może znacznie przyczynić się do zmniejszania tego udziału.
Raport Norwegia
