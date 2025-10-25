Rewolucja w budownictwie. Norwegia testuje beton, o którym marzy cały świat

Stacja Skøyen, na której zastosowano beton, będzie centralnym węzłem na linii Fornebu. Fot. materiały prasowe Skanska

W Oslo powstała pierwsza na świecie konstrukcja z betonu, która sama ogranicza emisję dwutlenku węgla. Na stacji Skøyen, budowanej w ramach linii Fornebubanen, zastosowano materiał „evoZero” firmy Heidelberg Materials. Innowacyjna technologia pozwala wychwytywać i magazynować CO₂ powstały w procesie produkcji cementu.

Beton evoZero to produkt przemysłowy, w którym CO₂ z produkcji cementu jest wychwytywany, transportowany i składowany pod ziemią, bez potrzeby stosowania tradycyjnych mechanizmów kompensacji emisji.



Przy zastosowaniu technologii materiał ma znacząco niższy ślad klimatyczny niż beton standardowy. Zachowuje wymagane właściwości jakościowe i wytrzymałościowe. Wykorzystanie takiego betonu w projekcie Skøyen stacji stanowi kamień milowy w dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym, informują budowlańcy.

Współpraca przemysłu i branży technologicznej Beton odpowiada za znaczną część emisji w projektach, dlatego wdrożenie technologii wychwytywania CO₂ w produkcji betonu to jeden z najefektywniejszych sposobów ograniczania śladu węglowego. Materiał tego typu powstaje w zakładzie w Brevik i stanowi wynik wieloletnich badań oraz współpracy międzynarodowej. Następnym etapem jest rozbudowa systemu w Wielkiej Brytanii – zakład w Wales ma planować wychwytywać około dwa razy więcej CO₂ niż zakład w Brevik.

Nowoczesna stacja w Skøyen Projekt stacji Skøyen obejmuje budowę podziemnej stacji dwutorowej na głębokości ok. 45 metrów oraz dwa wejścia po każdej stronie ulicy Hoffsveien. Wybór tego miejsca wiąże się z dużymi wymaganiami technologicznymi i logistycznymi.



Wdrożenie betonu evoZero jest istotnym testem dla przyszłych dużych inwestycji. Sektor budowlany odpowiada za około siedem proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Zastosowanie takich technologii może znacznie przyczynić się do zmniejszania tego udziału.