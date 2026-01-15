Lodowisko na norweskich drogach. NAF radzi, jak hamować i reagować
15 stycznia 2026 11:51
Powstawaniu gołoledzi sprzyjają częste zmiany temperatury powyżej i poniżej zera. Fot. materiały prasowe NAF
Hamuj mocniej, nie odpuszczaj
System ABS może powodować drgania pedału i hałas. To prawidłowe działanie układu. Nie wolno wtedy odpuszczać hamulca. Mocne hamowanie zwiększa szansę na zatrzymanie pojazdu lub ominięcie przeszkody.
Jak sprawdzić przyczepność na drodze?
Drugi test to przyspieszanie. Jeśli koła łatwo buksują, warunki są trudne. Trzeci to krótkie próby hamowania. Długi poślizg przed zatrzymaniem wymaga szczególnej ostrożności. Ćwiczenia można powtarzać w trakcie jazdy.
