Transport i komunikacja

Lodowisko na norweskich drogach. NAF radzi, jak hamować i reagować

Redakcja

15 stycznia 2026 11:51

Kopiuj link
Lodowisko na norweskich drogach. NAF radzi, jak hamować i reagować

Powstawaniu gołoledzi sprzyjają częste zmiany temperatury powyżej i poniżej zera. Fot. materiały prasowe NAF

Zmienna pogoda zauważalna w Norwegii może doprowadzić do powstania gołoledzi na drogach. NAF ostrzega kierowców przed skrajnymi warunkami i apeluje o zmianę stylu jazdy.

Wahania temperatury wokół zera zwiększają ryzyko utraty przyczepności. Szczególnie narażone są drogi na wschodzie i południu Norwegii, w regionach, gdzie temperatura szybko spada i wzrasta. Doprowadza to do roztopów i późniejszego zamarzania. Ponadto, deszcz padający na wychłodzoną nawierzchnię może natychmiast zamarzać. NAF (Norweska Federacja Samochodowa) przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Tak źle nie było od lat. Tragiczny bilans wypadków w 2025 roku

Hamuj mocniej, nie odpuszczaj

Kluczowe jest dostosowanie prędkości do warunków. NAF zaleca trzymanie obu rąk na kierownicy. To poprawia kontrolę nad autem przy poślizgu. W razie utraty panowania należy hamować jak najmocniej.

System ABS może powodować drgania pedału i hałas. To prawidłowe działanie układu. Nie wolno wtedy odpuszczać hamulca. Mocne hamowanie zwiększa szansę na zatrzymanie pojazdu lub ominięcie przeszkody.
Ataki zimy poprzeplatane są chwilowym ociepleniem.

Ataki zimy poprzeplatane są chwilowym ociepleniem.Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Jak sprawdzić przyczepność na drodze?

NAF wskazuje trzy proste testy oceny nawierzchni. Pierwszy dotyczy reakcji kierownicy. Delikatny, szybki ruch w zakręcie pokaże, czy koła tracą kontakt z jezdnią. Brak reakcji oznacza bardzo śliską jezdnię.

Drugi test to przyspieszanie. Jeśli koła łatwo buksują, warunki są trudne. Trzeci to krótkie próby hamowania. Długi poślizg przed zatrzymaniem wymaga szczególnej ostrożności. Ćwiczenia można powtarzać w trakcie jazdy.
Niebezpieczne drogi w Norwegii. Czy turyści dostaną zakaz jazdy?
NAF zwraca uwagę na zachowanie przy poślizgu. Gwałtowne skręcanie pogarsza sytuację. Elektronika stabilizująca pomaga, ale potrzebuje przyczepności. Przy zbyt dużej prędkości systemy nie zadziałają skutecznie, a kontrolę zapewniają już tylko pasy, poduszki powietrzne i konstrukcja auta.
