Niebezpieczne drogi w Norwegii. Czy turyści dostaną zakaz jazdy?
22 grudnia 2025 12:06
Na zdjęciu: widok z kamery drogowej w Hemnes. Fot. screenshot, Statens vegvesen (zdjęcie archiwalne)
Niebezpieczne drogi północy. Liczba zdarzeń drastycznie rośnie
Wielu kierowców z zagranicy nie potrafi ocenić przyczepności na oblodzonej nawierzchni. Często zdarza się, że osoby z cieplejszych krajów po raz pierwszy w życiu widzą śnieg właśnie podczas wynajmu auta. Brak podstawowych umiejętności prowadzi do blokowania dróg. Sytuację pogorszyło wyjątkowo nagłe nadejście mrozów i intensywnych opadów.
Kontrowersyjny pomysł polityków. Obowiązkowe szkolenie dla turystów
Inicjatywa budzi ogromne emocje wśród przedsiębiorców i przedstawicieli rządu. Branża turystyczna obawia się, że dodatkowe wymogi skutecznie odstraszą gości od odwiedzania północnych regionów.
Ministerstwo Transportu zwraca uwagę na międzynarodowe zobowiązania Norwegii. Według urzędników wprowadzenie lokalnych, obowiązkowych kursów może być sprzeczne z zawartymi umowami i traktatami.
