Niebezpieczne drogi w Norwegii. Czy turyści dostaną zakaz jazdy?

Na zdjęciu: widok z kamery drogowej w Hemnes. Fot. screenshot, Statens vegvesen (zdjęcie archiwalne)

Północna Norwegia mierzy się z plagą kolizji i wypadków drogowych na zaśnieżonych trasach. Lokalne służby ratunkowe alarmują, że statystyki wyglądają coraz gorzej. Czy wprowadzenie nowych, rygorystycznych przepisów dla obcokrajowców to jedyny sposób na poprawę bezpieczeństwa?

Zimowe warunki potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców. W tym roku gwałtowny atak zimy w połączeniu z brakiem doświadczenia przyjezdnych stworzył mieszankę wybuchową. Coraz głośniej mówi się o konieczności podjęcia zdecydowanych kroków prawnych.

Niebezpieczne drogi północy. Liczba zdarzeń drastycznie rośnie Statystyki nie pozostawiają złudzeń co do skali problemu. Pomoc drogowa Viking w Tromsø odnotował wzrost liczby zgłoszeń o 25 proc. Same przypadki wypadnięcia pojazdów z trasy wzrosły o ponad 36 proc. Ratownicy wskazują, że w trudne dni to właśnie przyjezdni stanowią większość potrzebujących pomocy.



Wielu kierowców z zagranicy nie potrafi ocenić przyczepności na oblodzonej nawierzchni. Często zdarza się, że osoby z cieplejszych krajów po raz pierwszy w życiu widzą śnieg właśnie podczas wynajmu auta. Brak podstawowych umiejętności prowadzi do blokowania dróg. Sytuację pogorszyło wyjątkowo nagłe nadejście mrozów i intensywnych opadów.

Śliskie drogi to stały element norweskiej zimy.Fot. PxHere

Kontrowersyjny pomysł polityków. Obowiązkowe szkolenie dla turystów Richard Dagsvik z Rady Okręgu Nordland proponuje wprowadzenie specjalnych kursów jazdy w warunkach zimowych. Jego zdaniem władze zbyt długo ignorowały zagrożenie, jakie niosą nieprzygotowani kierowcy. Turyści musieliby przejść intensywne szkolenie na śliskiej nawierzchni. Tylko pozytywne zaliczenie kursu dawałoby im prawo do prowadzenia pojazdów.



Inicjatywa budzi ogromne emocje wśród przedsiębiorców i przedstawicieli rządu. Branża turystyczna obawia się, że dodatkowe wymogi skutecznie odstraszą gości od odwiedzania północnych regionów.



Ministerstwo Transportu zwraca uwagę na międzynarodowe zobowiązania Norwegii. Według urzędników wprowadzenie lokalnych, obowiązkowych kursów może być sprzeczne z zawartymi umowami i traktatami.