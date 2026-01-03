Zdrowy jak norweski ser. Badania nie pozostawiają złudzeń
03 stycznia 2026 09:11
Brunost, uznawany za jeden z najbardziej charakterystycznych norweskich serów, powstaje z gotowanej serwatki mlecznej i ma naturalnie słodkawy smak wynikający z karmelizacji cukrów mlecznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Osoby spożywające codziennie 50 gramów sera o zawartości tłuszczu co najmniej 20 proc. rzadziej chorowały na demencję niż osoby jedzące mniej niż 15 gramów dziennie.
Różnice w ryzyku demencji
Wśród analizowanych produktów znalazły się m.in. cheddar, brie i gouda. Wskazano także na produkty popularne w Norwegii, w tym brunost o zawartości tłuszczu 35 proc. oraz wersję świąteczną (julebrunosten) z 26 proc. tłuszczu.
Szczególną uwagę poświęcono serom o wysokiej zawartości tłuszczu.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Produkty bez potwierdzonego efektu
Zauważono natomiast, że codzienne spożycie tłustej śmietany było powiązane z niższym ryzykiem demencji. Dane oparto na tygodniowych dzienniczkach żywieniowych oraz ankietach dotyczących wcześniejszych lat.
