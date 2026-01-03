Zdrowy jak norweski ser. Badania nie pozostawiają złudzeń

Brunost, uznawany za jeden z najbardziej charakterystycznych norweskich serów, powstaje z gotowanej serwatki mlecznej i ma naturalnie słodkawy smak wynikający z karmelizacji cukrów mlecznych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Tłuste sery i pełnotłuste produkty mleczne mogą być powiązane z niższym ryzykiem demencji. Takie wnioski płyną z dużego, długoterminowego badania przeprowadzonego w Szwecji. Analiza objęła również demencję naczyniową. Autorzy zaznaczają, że wyniki wskazują na zależność statystyczną, a nie na bezpośredni związek przyczynowy.

Badanie objęło 27 670 uczestników obserwowanych przez 25 lat. Naukowcy analizowali ich dietę, styl życia oraz stan zdrowia. Uwzględniono m.in. aktywność fizyczną, palenie papierosów, spożycie alkoholu i nawyki żywieniowe.



Osoby spożywające codziennie 50 gramów sera o zawartości tłuszczu co najmniej 20 proc. rzadziej chorowały na demencję niż osoby jedzące mniej niż 15 gramów dziennie.

Różnice w ryzyku demencji Najwyższe spożycie tłustych serów wiązało się z 13 proc. niższym ryzykiem demencji ogółem. W przypadku demencji naczyniowej różnica wynosiła 29 proc.



Wśród analizowanych produktów znalazły się m.in. cheddar, brie i gouda. Wskazano także na produkty popularne w Norwegii, w tym brunost o zawartości tłuszczu 35 proc. oraz wersję świąteczną (julebrunosten) z 26 proc. tłuszczu.

Szczególną uwagę poświęcono serom o wysokiej zawartości tłuszczu.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Produkty bez potwierdzonego efektu Badanie nie wykazało podobnych zależności w przypadku produktów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu. Brak efektu dotyczył również innych kategorii nabiału.



Zauważono natomiast, że codzienne spożycie tłustej śmietany było powiązane z niższym ryzykiem demencji. Dane oparto na tygodniowych dzienniczkach żywieniowych oraz ankietach dotyczących wcześniejszych lat.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie "Neurology". Autorzy podkreślają, że konieczne są dalsze analizy. Uczestnicy spożywający więcej tłustego sera rzadziej zapadali na demencję, jednak mechanizm tego zjawiska pozostaje nieznany. Naukowcy z Uniwersytetu w Lund zapowiadają kolejne badania nad wpływem składników tłustych produktów mlecznych na funkcjonowanie mózgu.