Zniknęła ze stołu, trafiła do... betonu. Szokujące losy norweskiej kury
15 stycznia 2026 09:03
Mieszkańcy Norwegii nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieje się z kurami po zakończeniu okresu noszenia się. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Kura przegrała z kurczakiem
Według Norweskiego Związku Drobiarskiego (Norsk Fjørfelag) decydujące znaczenie ma czas i wygoda. Kurczak ma więcej mięsa i jest szybszy w przygotowaniu. Kura wymaga długiego gotowania, często przekraczającego dwie godziny. W realiach codziennego pośpiechu przegrywa z prostszymi rozwiązaniami, przypominają dziennikarze NRK.
Od produkcji jaj do przemysłu
Eksperci na łamach NRK zwracają uwagę, że dla wielu konsumentów jest to zaskoczenie. Mięso, które mogłoby zostać wykorzystane w kuchni, znika z łańcucha żywnościowego. Dodatkowo w 2025 roku dostępność kur do celów kulinarnych jeszcze się zmniejszyła. Według "Nationen" nowa interpretacja przepisów sprawiła, że przedsiębiorstwo spożywcze Nortura zaprzestało ich uboju na rynek spożywczy.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.