  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Kuchnia

Zniknęła ze stołu, trafiła do... betonu. Szokujące losy norweskiej kury

Redakcja

15 stycznia 2026 09:03

Kopiuj link
1
Zniknęła ze stołu, trafiła do... betonu. Szokujące losy norweskiej kury

Mieszkańcy Norwegii nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieje się z kurami po zakończeniu okresu noszenia się. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norwegowie jedzą coraz więcej jaj i mięsa drobiowego. Jednocześnie z norweskiego stołu niemal zniknęła kura nioska, mimo że co roku hodowane są miliony ptaków.

Dane z rynku spożywczego pokazują wyraźny paradoks. Konsumpcja jaj i kurczaka osiąga rekordowe poziomy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja mięsa z dorosłych kur. Od połowy lat 90. jego obecność w diecie mieszkańców Norwegii systematycznie maleje. Dla większości konsumentów los niosek po zakończeniu produkcji jaj pozostaje nieznany.
Kura przegrała z kurczakiem

Szczyt popularności mięsa z kur przypadł na 1995 rok. Od tego czasu sprzedaż spadła o 85 proc. W tym samym okresie kurczak stał się jednym z najczęściej wybieranych produktów białkowych. W 2025 roku sprzedaż mięsa kurczaka sięgnęła 110 tys. ton.

Według Norweskiego Związku Drobiarskiego (Norsk Fjørfelag) decydujące znaczenie ma czas i wygoda. Kurczak ma więcej mięsa i jest szybszy w przygotowaniu. Kura wymaga długiego gotowania, często przekraczającego dwie godziny. W realiach codziennego pośpiechu przegrywa z prostszymi rozwiązaniami, przypominają dziennikarze NRK.
Drób to podstawa norweskiej diety mięsnej.

Drób to podstawa norweskiej diety mięsnej.Fot. Pixabay

Od produkcji jaj do przemysłu

W Norwegii żyje około 4 mln kur niosek. Po około półtora roku, gdy kończą nieść jaja, większość trafia do utylizacji. Ptaki są przetwarzane na tłuszcz techniczny, biodiesel oraz składniki wykorzystywane m.in. w betonie. Tylko niewielka część trafia do konsumpcji.

Eksperci na łamach NRK zwracają uwagę, że dla wielu konsumentów jest to zaskoczenie. Mięso, które mogłoby zostać wykorzystane w kuchni, znika z łańcucha żywnościowego. Dodatkowo w 2025 roku dostępność kur do celów kulinarnych jeszcze się zmniejszyła. Według "Nationen" nowa interpretacja przepisów sprawiła, że przedsiębiorstwo spożywcze Nortura zaprzestało ich uboju na rynek spożywczy.
Zmiany w diecie Norwegów idą w parze z coraz mniejszym kontaktem z rolnictwem. Coraz mniej osób ma bezpośrednią wiedzę o hodowli zwierząt i ich dalszym losie. Jednocześnie kura pozostaje przykładem produktu, który mógłby zwiększyć wykorzystanie zasobów w krajowej produkcji żywności. Dyskusja o jej miejscu w norweskiej kuchni wraca wraz z pytaniami o marnowanie jedzenia i zrównoważoną konsumpcję.
dd
24 minut temu
przeciez mozna sprzedac na Ukraine .zamiast ponosic koszty utylizacji
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

