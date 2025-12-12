Nierealne przepisy w Norwegii. Liczą, że... drapieżniki będą szanować strefy wyznaczone na mapie
Zdaniem ekspertów obecne granice nie odpowiadają sposobowi przemieszczania się drapieżników. Fot. Pixabay/CC0
Zwraca uwagę, że obecny system przypomina „szachownicę” złożoną z małych pól, które nie odpowiadają potrzebom dużych zwierząt. Jego zdaniem model z Vestlandet, gdzie wyznaczono rozległe strefy bez drapieżników, niemal wyeliminował straty wśród zwierząt hodowlanych.
Propozycje zmian i narastający konflikt
Zauważa jednak, że wdrożenie takich metod oznaczałoby duże zmiany dla wielu gospodarstw. Linnell podkreśla, że dzisiejszy kompromis nie daje oczekiwanych rezultatów i konflikt wciąż narasta.
Rolnicy przypominają, że gospodarka w dużej mierze opiera się na wypasie w terenie otwartym.Fot. fotolia.com
Rozbieżne stanowiska organizacji i sektora rolniczego
Z kolei norweski Krajowy Związek Hodowców Reniferów alarmuje, że straty wśród hodowli reniferów są zbyt wysokie i ich zdaniem jedynym skutecznym sposobem jest zmniejszenie populacji drapieżników. Norweska Federacja Rolników argumentuje, że warunki w Norwegii nie pozwalają porównywać krajowej hodowli z innymi państwami Europy.
Potrzeba większych stref i spójnych decyzji politycznych
Zapowiadają, że w niektórych przypadkach konieczne mogą być decyzje polityczne. Jednocześnie zwracają uwagę, że w regionach z intensywną hodowlą reniferów możliwe są takie działania jak przesuwanie stad na mniej zagrożone tereny. Podkreślają jednak, że w północnych regionach wyzwaniem pozostaje duża liczba rysi i rosomaków.
Napięcia w regionach i różne wizje przyszłych rozwiązań
Wskazują, że dotychczasowe próby nie przyniosły rezultatów, a ostatnia zarejestrowana samica niedźwiedzia z młodymi zginęła w 2015 roku. Zaznaczają, że bez wsparcia władz centralnych nie da się stworzyć większych i stabilnych obszarów dla drapieżników.
