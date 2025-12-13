Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Ten typ psa wybiera coraz więcej Norwegów. Kierują się jednym impulsem

Redakcja

13 grudnia 2025 11:42

Kopiuj link
Ten typ psa wybiera coraz więcej Norwegów. Kierują się jednym impulsem

Organizacja ostrzega przed wybieraniem psa jedynie na podstawie atrakcyjnego wyglądu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Nowe dane od Agria Dyreforsikring (przedsiębiorstwo oferujące ubezpieczenia dla zwierząt) pokazują rosnące zainteresowanie Norwegów psami ras mieszanych. Według najnowszej ankiety 23 proc. norweskich właścicieli ma psa w takim typie.

Cavapoo, labradoodle czy pomchi to nazwy popularnych mieszanek, które coraz częściej pojawiają się w norweskich rodzinach. Z ankiety wynika, że głównym powodem wyboru takiego psa jest jego wygląd.

Agria przypomina jednak, że decyzja o zakupie psa wpływa na życie całej rodziny przez wiele lat. Organizacja podkreśla, że przyszli właściciele powinni poznać cechy różnych ras, zanim dokonają wyboru.
Wyszukiwarka nie kłamie. Oto czym żyła Norwegia w 2025

Różnorodne cechy ras mieszanych

Mieszanie dwóch ras może prowadzić do dużej rozpiętości cech. Goldendoodle może łączyć usposobienie golden retrievera z żywiołowym temperamentem pudla.

Niektóre psy dziedziczą cechy obu ras w podobnym stopniu, inne wykazują wyraźną przewagę jednej z nich. Agria wskazuje, że przyszły właściciel musi zaakceptować każdą z tych możliwości jeszcze przed zakupem.
Mieszanie dwóch ras może skutkować dużą zmiennością temperamentów i wyglądu.

Mieszanie dwóch ras może skutkować dużą zmiennością temperamentów i wyglądu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Zdrowie i koszty w wyborze psa

Badanie pokazuje, że 34 proc. właścicieli wybiera rasy mieszane, ponieważ uważa je za zdrowsze. Agria podkreśla jednak, że nawet mieszańce mogą chorować i nie ma gwarancji na zdrowe mioty przy krzyżowaniu ras.

Jeśli obie rasy rodzicielskie mają liczne problemy zdrowotne, szczenięta mogą odziedziczyć je po obu stronach. Kolejne 18 proc. ankietowanych wskazuje niższą cenę zakupu jako powód wyboru rasy mieszanej. Hodowcy psów czystej rasy ponoszą wyższe koszty związane z rejestracją w związku kynologicznym.
To najczęściej kupowane samochody w Norwegii. Lider zdominował rynek

Odpowiedzialny wybór nowego pupila

Psy ras mieszanych mogą być zarówno tańsze, jak i droższe od rasowych. Agria wskazuje na znaczenie wyboru odpowiedzialnego hodowcy. Zaleca odwiedzenie hodowli, poznanie warunków i zobaczenie obojga rodziców szczenięcia. Jednocześnie przypomina o konieczności uwzględnienia kosztów opieki, aktywizacji i ewentualnego leczenia psa przez wiele lat.

Agria zachęca przyszłych właścicieli do dokładnego przygotowania się przed zakupem nowego zwierzęcia. Odpowiednie przygotowanie może sprawić, że wybór psa — niezależnie od tego, czy będzie to mieszaniec, czy pies rasowy — stanie się świadomą decyzją na kolejne lata.
