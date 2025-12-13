Ten typ psa wybiera coraz więcej Norwegów. Kierują się jednym impulsem

Organizacja ostrzega przed wybieraniem psa jedynie na podstawie atrakcyjnego wyglądu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Nowe dane od Agria Dyreforsikring (przedsiębiorstwo oferujące ubezpieczenia dla zwierząt) pokazują rosnące zainteresowanie Norwegów psami ras mieszanych. Według najnowszej ankiety 23 proc. norweskich właścicieli ma psa w takim typie.

Cavapoo, labradoodle czy pomchi to nazwy popularnych mieszanek, które coraz częściej pojawiają się w norweskich rodzinach. Z ankiety wynika, że głównym powodem wyboru takiego psa jest jego wygląd.



Agria przypomina jednak, że decyzja o zakupie psa wpływa na życie całej rodziny przez wiele lat. Organizacja podkreśla, że przyszli właściciele powinni poznać cechy różnych ras, zanim dokonają wyboru.

Różnorodne cechy ras mieszanych Mieszanie dwóch ras może prowadzić do dużej rozpiętości cech. Goldendoodle może łączyć usposobienie golden retrievera z żywiołowym temperamentem pudla.



Niektóre psy dziedziczą cechy obu ras w podobnym stopniu, inne wykazują wyraźną przewagę jednej z nich. Agria wskazuje, że przyszły właściciel musi zaakceptować każdą z tych możliwości jeszcze przed zakupem.

Mieszanie dwóch ras może skutkować dużą zmiennością temperamentów i wyglądu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Zdrowie i koszty w wyborze psa Badanie pokazuje, że 34 proc. właścicieli wybiera rasy mieszane, ponieważ uważa je za zdrowsze. Agria podkreśla jednak, że nawet mieszańce mogą chorować i nie ma gwarancji na zdrowe mioty przy krzyżowaniu ras.



Jeśli obie rasy rodzicielskie mają liczne problemy zdrowotne, szczenięta mogą odziedziczyć je po obu stronach. Kolejne 18 proc. ankietowanych wskazuje niższą cenę zakupu jako powód wyboru rasy mieszanej. Hodowcy psów czystej rasy ponoszą wyższe koszty związane z rejestracją w związku kynologicznym.

Odpowiedzialny wybór nowego pupila Psy ras mieszanych mogą być zarówno tańsze, jak i droższe od rasowych. Agria wskazuje na znaczenie wyboru odpowiedzialnego hodowcy. Zaleca odwiedzenie hodowli, poznanie warunków i zobaczenie obojga rodziców szczenięcia. Jednocześnie przypomina o konieczności uwzględnienia kosztów opieki, aktywizacji i ewentualnego leczenia psa przez wiele lat.



Agria zachęca przyszłych właścicieli do dokładnego przygotowania się przed zakupem nowego zwierzęcia. Odpowiednie przygotowanie może sprawić, że wybór psa — niezależnie od tego, czy będzie to mieszaniec, czy pies rasowy — stanie się świadomą decyzją na kolejne lata.