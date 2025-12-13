Ten typ psa wybiera coraz więcej Norwegów. Kierują się jednym impulsem
13 grudnia 2025 11:42
Organizacja ostrzega przed wybieraniem psa jedynie na podstawie atrakcyjnego wyglądu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Agria przypomina jednak, że decyzja o zakupie psa wpływa na życie całej rodziny przez wiele lat. Organizacja podkreśla, że przyszli właściciele powinni poznać cechy różnych ras, zanim dokonają wyboru.
Różnorodne cechy ras mieszanych
Niektóre psy dziedziczą cechy obu ras w podobnym stopniu, inne wykazują wyraźną przewagę jednej z nich. Agria wskazuje, że przyszły właściciel musi zaakceptować każdą z tych możliwości jeszcze przed zakupem.
Mieszanie dwóch ras może skutkować dużą zmiennością temperamentów i wyglądu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Zdrowie i koszty w wyborze psa
Jeśli obie rasy rodzicielskie mają liczne problemy zdrowotne, szczenięta mogą odziedziczyć je po obu stronach. Kolejne 18 proc. ankietowanych wskazuje niższą cenę zakupu jako powód wyboru rasy mieszanej. Hodowcy psów czystej rasy ponoszą wyższe koszty związane z rejestracją w związku kynologicznym.
Odpowiedzialny wybór nowego pupila
Agria zachęca przyszłych właścicieli do dokładnego przygotowania się przed zakupem nowego zwierzęcia. Odpowiednie przygotowanie może sprawić, że wybór psa — niezależnie od tego, czy będzie to mieszaniec, czy pies rasowy — stanie się świadomą decyzją na kolejne lata.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz