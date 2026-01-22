Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Tylko kontrole uratują życie? Porażający raport norweskiej policji

Redakcja

22 stycznia 2026 09:09

Kopiuj link
2
Tylko kontrole uratują życie? Porażający raport norweskiej policji

Wzmożone kontrole, a nie kolejne ograniczenia mają być kluczowe. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Liczba ofiar wypadków drogowych w Norwegii przestała spadać. Policyjna analiza pokazuje, że kraj oddala się od celów bezpieczeństwa wyznaczonych na kolejne lata.

W 2023 roku na drogach Norwegii zginęło 110 osób. Ciężko rannych zostało 568 uczestników ruchu. Łącznie odnotowano 678 ofiar śmiertelnych i z trudnymi obrażeniami. Dane pochodzą z raportu opublikowanego w styczniu 2026 roku. Przygotowała go norweska drogówka i Urząd ds. Policji.
Tak źle nie było od lat. Tragiczny bilans wypadków w 2025 roku

Agresywne zachowania i recydywa na drogach

Policyjny raport wskazuje na utrzymujące się zjawisko agresywnej jazdy. Dotyczy to m.in. skrajnych przekroczeń prędkości oraz prowokowania pościgów. Szczególnym problemem są środowiska lekkich motocykli. Odnotowano także nielegalne spotkania motoryzacyjne typu streetmeet.

Analiza zwraca uwagę na powtarzalność wykroczeń. Znaczna część kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków była wcześniej notowana. Wielu sprawców prowadziło pojazdy bez uprawnień. Recydywa dotyczy również przekroczeń prędkości i innych naruszeń prawa drogowego.

Wypadki i grupy najwyższego ryzyka w Norwegii

Najczęstszym typem wypadków śmiertelnych i ciężkich były wypadki zjechania z drogi. Stanowiły 34 proc. wszystkich zdarzeń. Na drugim miejscu znalazły się zderzenia czołowe. Najwięcej ciężkich wypadków odnotowano na drogach regionalnych.

Szczególnie niekorzystne dane dotyczą młodzieży w wieku 15–19 lat. W tej grupie liczba ofiar wzrosła w porównaniu z wcześniejszymi latami. Wysokie ryzyko utrzymuje się także wśród motocyklistów i użytkowników lekkich motocykli.
Rekordowe wpływy z mandatów. Fotoradary biją rekordy

Prędkość, alkohol i nieuwaga

Nadmierna prędkość była czynnikiem sprzyjającym 25 proc. wypadków śmiertelnych. W ponad połowie przypadków wpłynęła na skalę obrażeń. Jednocześnie 62,1 proc. kierowców przestrzegało ograniczeń prędkości, co oznacza niewielką poprawę rok do roku.

Alkohol i inne substancje odurzające odegrały rolę w 20 proc. śmiertelnych zdarzeń. Policyjne kontrole wykazały także spadek liczby wykroczeń związanych z używaniem telefonu podczas jazdy. Jednocześnie badania ankietowe pokazują, że nielegalne korzystanie z telefonu deklaruje ponad połowa młodych kierowców.

Kontrole policyjne i ograniczanie liczby ofiar w Norwegii

Norweska Policja Ruchu Drogowego uznaje kontrole za jedno z najskuteczniejszych narzędzi poprawy bezpieczeństwa. Raport obejmuje działania patrolowe oraz automatyczny nadzór prędkości, czyli fotoradary. Wskazano, że zwiększenie liczby kontroli może istotnie ograniczyć liczbę zabitych i ciężko rannych. Szczególną rolę odgrywają kontrole prędkości, trzeźwości i zachowań ryzykownych.

Dokument analizuje także wpływ fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Dane pokazują spadek liczby poważnych przekroczeń w miejscach objętych stałym nadzorem. Policja podkreśla znaczenie ukierunkowanych działań prewencyjnych. Celem jest osiągnięcie krajowych założeń bezpieczeństwa do 2030 i 2050 roku.
Ograniczenie prędkości po norwesku. Szykuje się rewolucja w przepisach

Najważniejsze wnioski z raportu policyjnego:

– kontrole policyjne są jednym z najbardziej skutecznych i opłacalnych narzędzi poprawy bezpieczeństwa,

– konieczna jest intensyfikacja działań w zakresie prędkości, alkoholu, narkotyków i agresywnych zachowań,

– obecny poziom działań nie wystarcza, aby osiągnąć cele na 2030 i 2050 rok,

– należy dążyć do egzekwowania obecnych ograniczeń, a nie wprowadzać kolejne,

– młodsi kierowcy częściej podlegają postępowaniom karnym za przekroczenie prędkości,

– starsze grupy wiekowe częściej otrzymują mandaty po kontroli automatycznej,

– najcięższe wykroczenia są w większym stopniu wykrywane podczas kontroli ręcznych.

Policja postuluje:

– zwiększenie kontroli prędkości,

– większe wykorzystanie fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości,

– ukierunkowanie działań na odcinki dróg o wysokiej koncentracji ciężkich wypadków,

– skupienie się na ograniczaniu skrajnych przekroczeń, a nie niewielkich naruszeń.

Plany wskazują, że do 2030 roku maksymalnie 350 osób może zginąć lub zostać ciężko rannych, w tym liczba ofiar śmiertelnych nie powinna przekroczyć 50. Do 2050 roku celem jest zero ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym.

Pełen raport dostępny jest >>>TUTAJ<<<.
0
0
0
0
0
Odszkodowanie za wypadek drogowy w Norwegii
Masz prawo do odszkodowania za leczenie, dojazdy i utracony dochód.
reklama

Moja Norwegia poleca

Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo Troll Rental Szkolenia Online 96015 Masaż Pedzik transport ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
DLAP
50 minut temu
Prędkość, alkohol i szczepionki!
0
Odpowiedz
Z
1 godzinę temu
wystarczy zakazac samochodow ,noze i samochody zabijaja ludzi
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.