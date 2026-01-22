Tylko kontrole uratują życie? Porażający raport norweskiej policji

Wzmożone kontrole, a nie kolejne ograniczenia mają być kluczowe. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Liczba ofiar wypadków drogowych w Norwegii przestała spadać. Policyjna analiza pokazuje, że kraj oddala się od celów bezpieczeństwa wyznaczonych na kolejne lata.

W 2023 roku na drogach Norwegii zginęło 110 osób. Ciężko rannych zostało 568 uczestników ruchu. Łącznie odnotowano 678 ofiar śmiertelnych i z trudnymi obrażeniami. Dane pochodzą z raportu opublikowanego w styczniu 2026 roku. Przygotowała go norweska drogówka i Urząd ds. Policji.

Agresywne zachowania i recydywa na drogach Policyjny raport wskazuje na utrzymujące się zjawisko agresywnej jazdy. Dotyczy to m.in. skrajnych przekroczeń prędkości oraz prowokowania pościgów. Szczególnym problemem są środowiska lekkich motocykli. Odnotowano także nielegalne spotkania motoryzacyjne typu streetmeet.



Analiza zwraca uwagę na powtarzalność wykroczeń. Znaczna część kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków była wcześniej notowana. Wielu sprawców prowadziło pojazdy bez uprawnień. Recydywa dotyczy również przekroczeń prędkości i innych naruszeń prawa drogowego.

Wypadki i grupy najwyższego ryzyka w Norwegii Najczęstszym typem wypadków śmiertelnych i ciężkich były wypadki zjechania z drogi. Stanowiły 34 proc. wszystkich zdarzeń. Na drugim miejscu znalazły się zderzenia czołowe. Najwięcej ciężkich wypadków odnotowano na drogach regionalnych.



Szczególnie niekorzystne dane dotyczą młodzieży w wieku 15–19 lat. W tej grupie liczba ofiar wzrosła w porównaniu z wcześniejszymi latami. Wysokie ryzyko utrzymuje się także wśród motocyklistów i użytkowników lekkich motocykli.

Prędkość, alkohol i nieuwaga Nadmierna prędkość była czynnikiem sprzyjającym 25 proc. wypadków śmiertelnych. W ponad połowie przypadków wpłynęła na skalę obrażeń. Jednocześnie 62,1 proc. kierowców przestrzegało ograniczeń prędkości, co oznacza niewielką poprawę rok do roku.



Alkohol i inne substancje odurzające odegrały rolę w 20 proc. śmiertelnych zdarzeń. Policyjne kontrole wykazały także spadek liczby wykroczeń związanych z używaniem telefonu podczas jazdy. Jednocześnie badania ankietowe pokazują, że nielegalne korzystanie z telefonu deklaruje ponad połowa młodych kierowców.

Kontrole policyjne i ograniczanie liczby ofiar w Norwegii Norweska Policja Ruchu Drogowego uznaje kontrole za jedno z najskuteczniejszych narzędzi poprawy bezpieczeństwa. Raport obejmuje działania patrolowe oraz automatyczny nadzór prędkości, czyli fotoradary. Wskazano, że zwiększenie liczby kontroli może istotnie ograniczyć liczbę zabitych i ciężko rannych. Szczególną rolę odgrywają kontrole prędkości, trzeźwości i zachowań ryzykownych.



Dokument analizuje także wpływ fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Dane pokazują spadek liczby poważnych przekroczeń w miejscach objętych stałym nadzorem. Policja podkreśla znaczenie ukierunkowanych działań prewencyjnych. Celem jest osiągnięcie krajowych założeń bezpieczeństwa do 2030 i 2050 roku.

Najważniejsze wnioski z raportu policyjnego:



– kontrole policyjne są jednym z najbardziej skutecznych i opłacalnych narzędzi poprawy bezpieczeństwa,



– konieczna jest intensyfikacja działań w zakresie prędkości, alkoholu, narkotyków i agresywnych zachowań,



– obecny poziom działań nie wystarcza, aby osiągnąć cele na 2030 i 2050 rok,



– należy dążyć do egzekwowania obecnych ograniczeń, a nie wprowadzać kolejne,



– młodsi kierowcy częściej podlegają postępowaniom karnym za przekroczenie prędkości,



– starsze grupy wiekowe częściej otrzymują mandaty po kontroli automatycznej,



– najcięższe wykroczenia są w większym stopniu wykrywane podczas kontroli ręcznych.



Policja postuluje:



– zwiększenie kontroli prędkości,



– większe wykorzystanie fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości,



– ukierunkowanie działań na odcinki dróg o wysokiej koncentracji ciężkich wypadków,



– skupienie się na ograniczaniu skrajnych przekroczeń, a nie niewielkich naruszeń.





Plany wskazują, że do 2030 roku maksymalnie 350 osób może zginąć lub zostać ciężko rannych, w tym liczba ofiar śmiertelnych nie powinna przekroczyć 50. Do 2050 roku celem jest zero ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym. Pełen raport dostępny jest >>>TUTAJ<<<