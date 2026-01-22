Tylko kontrole uratują życie? Porażający raport norweskiej policji
22 stycznia 2026 09:09
Wzmożone kontrole, a nie kolejne ograniczenia mają być kluczowe. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Agresywne zachowania i recydywa na drogach
Analiza zwraca uwagę na powtarzalność wykroczeń. Znaczna część kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków była wcześniej notowana. Wielu sprawców prowadziło pojazdy bez uprawnień. Recydywa dotyczy również przekroczeń prędkości i innych naruszeń prawa drogowego.
Wypadki i grupy najwyższego ryzyka w Norwegii
Szczególnie niekorzystne dane dotyczą młodzieży w wieku 15–19 lat. W tej grupie liczba ofiar wzrosła w porównaniu z wcześniejszymi latami. Wysokie ryzyko utrzymuje się także wśród motocyklistów i użytkowników lekkich motocykli.
Prędkość, alkohol i nieuwaga
Alkohol i inne substancje odurzające odegrały rolę w 20 proc. śmiertelnych zdarzeń. Policyjne kontrole wykazały także spadek liczby wykroczeń związanych z używaniem telefonu podczas jazdy. Jednocześnie badania ankietowe pokazują, że nielegalne korzystanie z telefonu deklaruje ponad połowa młodych kierowców.
Kontrole policyjne i ograniczanie liczby ofiar w Norwegii
Dokument analizuje także wpływ fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Dane pokazują spadek liczby poważnych przekroczeń w miejscach objętych stałym nadzorem. Policja podkreśla znaczenie ukierunkowanych działań prewencyjnych. Celem jest osiągnięcie krajowych założeń bezpieczeństwa do 2030 i 2050 roku.
Najważniejsze wnioski z raportu policyjnego:
– kontrole policyjne są jednym z najbardziej skutecznych i opłacalnych narzędzi poprawy bezpieczeństwa,
– konieczna jest intensyfikacja działań w zakresie prędkości, alkoholu, narkotyków i agresywnych zachowań,
– obecny poziom działań nie wystarcza, aby osiągnąć cele na 2030 i 2050 rok,
– należy dążyć do egzekwowania obecnych ograniczeń, a nie wprowadzać kolejne,
– młodsi kierowcy częściej podlegają postępowaniom karnym za przekroczenie prędkości,
– starsze grupy wiekowe częściej otrzymują mandaty po kontroli automatycznej,
– najcięższe wykroczenia są w większym stopniu wykrywane podczas kontroli ręcznych.
Policja postuluje:
– zwiększenie kontroli prędkości,
– większe wykorzystanie fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości,
– ukierunkowanie działań na odcinki dróg o wysokiej koncentracji ciężkich wypadków,
– skupienie się na ograniczaniu skrajnych przekroczeń, a nie niewielkich naruszeń.
Pełen raport dostępny jest >>>TUTAJ<<<.
Raport Norwegia
