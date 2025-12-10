Ograniczenie prędkości po norwesku. Szykuje się rewolucja w przepisach
10 grudnia 2025 09:02
Według NAF uprości to proces wyznaczania stref ograniczeń i lepiej odpowie na aktualne wyzwania komunikacyjne. Rzecznik organizacji Jan Harry Svendsen wskazuje, że miasta zyskały nowe grupy użytkowników dróg, w tym osoby na hulajnogach. Dlatego potrzebne są bardziej precyzyjne kryteria dotyczące prędkości.
30 km/h bliżej szkół
Organizacja podkreśla, że niższe limity w tych lokalizacjach zmniejszają ryzyko wypadków. Więcej stref 30 km/h może pojawić się na odcinkach, gdzie ruch jest już dziś intensywny i wolniejszy.
Bez zmian w ustawie o ruchu drogowym
Zmiany mają dotyczyć głównie dróg o dużym natężeniu ruchu i zagęszczeniu pieszych. Nowe przepisy dotyczące oznakowania drogowego wskazują też, które miejskie trasy można uznać za znajdujące się poza terenem zabudowanym – na przykład główne o prędkościach powyżej 50 km/h.
