  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja

Ograniczenie prędkości po norwesku. Szykuje się rewolucja w przepisach

Redakcja

10 grudnia 2025 09:02

Ograniczenie prędkości po norwesku. Szykuje się rewolucja w przepisach

W miastach 30 km/h ma stać się prędkością wyjściową. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Nowe przepisy dotyczące oznakowania drogowego mogą wprowadzić więcej stref 30 km/h w norweskich miastach. Norweska Federacja Samochodowa (NAF) ocenia, że zmiana zwiększy bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci idących do szkoły. Organizacja podkreśla, że ruch miejski stał się bardziej złożony i wymaga jasnych zasad.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów 30 km/h ma stać się domyślną prędkością w obszarach zabudowanych. Wyższe limity mają być dopuszczone jedynie tam, gdzie warunki na to pozwalają.

Według NAF uprości to proces wyznaczania stref ograniczeń i lepiej odpowie na aktualne wyzwania komunikacyjne. Rzecznik organizacji Jan Harry Svendsen wskazuje, że miasta zyskały nowe grupy użytkowników dróg, w tym osoby na hulajnogach. Dlatego potrzebne są bardziej precyzyjne kryteria dotyczące prędkości.
30 km/h bliżej szkół

Zmiany mają szczególne znaczenie dla rejonów wokół szkół. NAF zwraca uwagę, że nowe zasady umożliwią sprawniejsze oznakowanie takich miejsc jako stref 30 km/h. Według Svendsena to tam dochodzi do największej mieszanki ruchu pieszego i kołowego.

Organizacja podkreśla, że niższe limity w tych lokalizacjach zmniejszają ryzyko wypadków. Więcej stref 30 km/h może pojawić się na odcinkach, gdzie ruch jest już dziś intensywny i wolniejszy.
Nowe zasady dotyczą przede wszystkim terenów zabudowanych.

Nowe zasady dotyczą przede wszystkim terenów zabudowanych.Fot. Shutterstock, za: OFV

Bez zmian w ustawie o ruchu drogowym

Proponowane regulacje nie zmieniają jednak ustawy o ruchu drogowym. Ogólna prędkość w terenie zabudowanym pozostaje więc na poziomie 50 km/h, o ile znaki nie wskazują inaczej. NAF podkreśla, że nie wszystkie miejskie ulice automatycznie otrzymają niższe limity.

Zmiany mają dotyczyć głównie dróg o dużym natężeniu ruchu i zagęszczeniu pieszych. Nowe przepisy dotyczące oznakowania drogowego wskazują też, które miejskie trasy można uznać za znajdujące się poza terenem zabudowanym – na przykład główne o prędkościach powyżej 50 km/h.
Wdrożenie nowych zasad ma zależeć od oceny lokalnych warunków i zdrowego rozsądku przy ustalaniu limitów. NAF liczy, że jasne kryteria ułatwią decydentom właściwe oznakowanie ulic, a jednocześnie zapobiegną nieuzasadnionemu obniżaniu prędkości. Dzięki temu zmiany mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo bez nadmiernej ingerencji w organizację ruchu.
