Rekordowe wpływy z mandatów. Fotoradary biją rekordy

Kierowcy ignorują informacje o występowaniu kontroli prędkości. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Fotoradary przynoszą państwu setki mln NOK rocznie. W 2025 roku wpływy z mandatów wyniosły 362 mln NOK. Dane pokazują, że kierowcy nadal masowo przekraczają prędkość.

Najwięcej pieniędzy do budżetu trafia z fotoradarów zlokalizowanych przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Rekordowe kwoty notowane są w Oslo i na głównych trasach krajowych. Jednocześnie rośnie liczba ofiar śmiertelnych na drogach. Statystyki obejmują cały 2025 rok.

Setki mln NOK z mandatów w Norwegii W 2025 roku fotoradary wygenerowały 362 mln NOK wpływów. To o 20 mln NOK więcej niż rok wcześniej. Łącznie odebrano 550 praw jazdy z powodu nadmiernego przekroczenia prędkości. Najbardziej dochodowy punkt znajdował się w Oslo.



Fotoradar w tunelu Vålerengtunnelen w kierunku Drammen przyniósł 29,7 mln NOK. Odnotowano tam 89 zatrzymań prawa jazdy. Kolejne miejsca zajęły E18 Hovet/Brattås w Porsgrunn z kwotą 11,35 mln NOK oraz E6 Otta sør z 10,58 mln NOK. W Bergen, na drodze Fv587 Helldal–Arna, wpływy wyniosły 6,49 mln NOK.

Kierowcy przekraczają prędkość, pomimo licznych informacji o występowaniu fotoradarów.Fot. wikimedia.org/Erik den yngre/CC by 3.0

Bezpieczeństwo i skala kontroli w Norwegii W Norwegii działa obecnie 448 punktów automatycznej kontroli prędkości. Zgodnie z Narodowym Planem Transportowym na lata 2025–2036 planowane są kolejne instalacje. Według Statens vegvesen prawidłowo ustawione fotoradary mogą ograniczyć liczbę najcięższych wypadków nawet o 50 proc.



W 2025 roku na norweskich drogach zginęło 111 osób. To o 24 więcej niż rok wcześniej. Nie wszystkie śmiertelne wypadki były związane z nadmierną prędkością. Mimo to fotoradary pozostają jednym z kluczowych narzędzi poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Część organizacji wskazuje, że wysokie wpływy z mandatów świadczą o braku uwagi kierowców. Inni podkreślają potrzebę uzupełnienia systemu o bardziej widoczne kontrole policyjne i modernizację dróg. W miejscach takich jak Helldal w Bergen lokalni mieszkańcy zwracają uwagę na niedostosowaną infrastrukturę. Fotoradary pozostają jednak elementem szerszej polityki bezpieczeństwa na norweskich drogach.