Rekordowe wpływy z mandatów. Fotoradary biją rekordy
17 stycznia 2026 10:01
Kierowcy ignorują informacje o występowaniu kontroli prędkości. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Setki mln NOK z mandatów w Norwegii
Fotoradar w tunelu Vålerengtunnelen w kierunku Drammen przyniósł 29,7 mln NOK. Odnotowano tam 89 zatrzymań prawa jazdy. Kolejne miejsca zajęły E18 Hovet/Brattås w Porsgrunn z kwotą 11,35 mln NOK oraz E6 Otta sør z 10,58 mln NOK. W Bergen, na drodze Fv587 Helldal–Arna, wpływy wyniosły 6,49 mln NOK.
Kierowcy przekraczają prędkość, pomimo licznych informacji o występowaniu fotoradarów.Fot. wikimedia.org/Erik den yngre/CC by 3.0
Bezpieczeństwo i skala kontroli w Norwegii
W 2025 roku na norweskich drogach zginęło 111 osób. To o 24 więcej niż rok wcześniej. Nie wszystkie śmiertelne wypadki były związane z nadmierną prędkością. Mimo to fotoradary pozostają jednym z kluczowych narzędzi poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
