To wybierają Norwegowie zamiast alkoholu. Trend jest wyraźny

Norwegowie coraz częściej wybierają produkty bez alkoholu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Sprzedaż napojów bezalkoholowych w Vinmonopolet osiągnęła rekordowy poziom. Norweski monopol alkoholowy nigdy wcześniej nie sprzedał tak dużej ilości tego typu produktów. Dane pokazują wyraźny wzrost zainteresowania alternatywami bez alkoholu.

W 2025 roku Vinmonopolet sprzeda łącznie około 1,5 mln litrów napojów bezalkoholowych. Oznacza to wzrost o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.



Informację przekazał rzecznik prasowy Vinmonopolet Jens Nordahl. Jak zaznacza, jest to najwyższy wynik w historii sieci. Trend jest szczególnie widoczny w okresie poprzedzającym święta.

Zmiana preferencji konsumentów Zmiany dotyczą również sprzedaży alkoholu zawierającego procenty. Norwegowie coraz częściej sięgają po napoje o niższej zawartości alkoholu. Spada sprzedaż czerwonego wina, win wzmacnianych oraz mocnych alkoholi.



Rośnie natomiast zainteresowanie białym winem, cydrem i piwem. Widoczny jest także większy popyt na produkty o niższej zawartości cukru i kalorii.

Konsumenci mają dziś więcej opcji niż kilka lat temu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Społeczny kontekst trendu Według organizacji Av-og-til zmiany mają związek z czynnikami społecznymi i zdrowotnymi. Celem organizacji jest ograniczanie spożycia alkoholu, szczególnie w obecności dzieci.



Sekretarz generalna Ragnhild Kaski wskazuje na dane Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, według których 90 tys. dzieci dorasta w rodzinach z problemem nadużywania alkoholu. Av-og-til prowadzi kampanie społeczne finansowane m.in. ze środków Norweskiego Urzędu ds. Zdrowia, które w ubiegłym roku przekroczyły 10 mln NOK.

Rosnąca oferta produktów bez alkoholu Rozwój rynku napojów bezalkoholowych wspierają również producenci. W sprzedaży pojawiają się m.in. fermentowana herbata, bezalkoholowy cydr, gin oraz wino, z którego alkohol usunięto po fermentacji.



Vinmonopolet wskazuje na znaczną poprawę jakości tych produktów w ostatnich latach. Dzięki temu konsumenci mają coraz szerszy wybór alternatyw dla tradycyjnych napojów alkoholowych. Organizacja Av-og-til zwraca uwagę, że dalszy rozwój trendu zależy od utrzymania obecnych nawyków konsumenckich.