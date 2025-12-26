Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

To wybierają Norwegowie zamiast alkoholu. Trend jest wyraźny

Redakcja

26 grudnia 2025 09:59

Kopiuj link
To wybierają Norwegowie zamiast alkoholu. Trend jest wyraźny

Norwegowie coraz częściej wybierają produkty bez alkoholu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Sprzedaż napojów bezalkoholowych w Vinmonopolet osiągnęła rekordowy poziom. Norweski monopol alkoholowy nigdy wcześniej nie sprzedał tak dużej ilości tego typu produktów. Dane pokazują wyraźny wzrost zainteresowania alternatywami bez alkoholu.

W 2025 roku Vinmonopolet sprzeda łącznie około 1,5 mln litrów napojów bezalkoholowych. Oznacza to wzrost o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Informację przekazał rzecznik prasowy Vinmonopolet Jens Nordahl. Jak zaznacza, jest to najwyższy wynik w historii sieci. Trend jest szczególnie widoczny w okresie poprzedzającym święta.
Wigilia w Norwegii ma smak tradycji. Najczęściej pojawia się jeden deser

Zmiana preferencji konsumentów

Zmiany dotyczą również sprzedaży alkoholu zawierającego procenty. Norwegowie coraz częściej sięgają po napoje o niższej zawartości alkoholu. Spada sprzedaż czerwonego wina, win wzmacnianych oraz mocnych alkoholi.

Rośnie natomiast zainteresowanie białym winem, cydrem i piwem. Widoczny jest także większy popyt na produkty o niższej zawartości cukru i kalorii.
Konsumenci mają dziś więcej opcji niż kilka lat temu.

Konsumenci mają dziś więcej opcji niż kilka lat temu.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Społeczny kontekst trendu

Według organizacji Av-og-til zmiany mają związek z czynnikami społecznymi i zdrowotnymi. Celem organizacji jest ograniczanie spożycia alkoholu, szczególnie w obecności dzieci.

Sekretarz generalna Ragnhild Kaski wskazuje na dane Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, według których 90 tys. dzieci dorasta w rodzinach z problemem nadużywania alkoholu. Av-og-til prowadzi kampanie społeczne finansowane m.in. ze środków Norweskiego Urzędu ds. Zdrowia, które w ubiegłym roku przekroczyły 10 mln NOK.
Problem wigilii firmowych w Norwegii. O tym nikt nie mówi głośno

Rosnąca oferta produktów bez alkoholu

Rozwój rynku napojów bezalkoholowych wspierają również producenci. W sprzedaży pojawiają się m.in. fermentowana herbata, bezalkoholowy cydr, gin oraz wino, z którego alkohol usunięto po fermentacji.

Vinmonopolet wskazuje na znaczną poprawę jakości tych produktów w ostatnich latach. Dzięki temu konsumenci mają coraz szerszy wybór alternatyw dla tradycyjnych napojów alkoholowych. Organizacja Av-og-til zwraca uwagę, że dalszy rozwój trendu zależy od utrzymania obecnych nawyków konsumenckich.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

