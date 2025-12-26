To wybierają Norwegowie zamiast alkoholu. Trend jest wyraźny
26 grudnia 2025 09:59
Norwegowie coraz częściej wybierają produkty bez alkoholu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Informację przekazał rzecznik prasowy Vinmonopolet Jens Nordahl. Jak zaznacza, jest to najwyższy wynik w historii sieci. Trend jest szczególnie widoczny w okresie poprzedzającym święta.
Zmiana preferencji konsumentów
Rośnie natomiast zainteresowanie białym winem, cydrem i piwem. Widoczny jest także większy popyt na produkty o niższej zawartości cukru i kalorii.
Społeczny kontekst trendu
Sekretarz generalna Ragnhild Kaski wskazuje na dane Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, według których 90 tys. dzieci dorasta w rodzinach z problemem nadużywania alkoholu. Av-og-til prowadzi kampanie społeczne finansowane m.in. ze środków Norweskiego Urzędu ds. Zdrowia, które w ubiegłym roku przekroczyły 10 mln NOK.
Rosnąca oferta produktów bez alkoholu
Vinmonopolet wskazuje na znaczną poprawę jakości tych produktów w ostatnich latach. Dzięki temu konsumenci mają coraz szerszy wybór alternatyw dla tradycyjnych napojów alkoholowych. Organizacja Av-og-til zwraca uwagę, że dalszy rozwój trendu zależy od utrzymania obecnych nawyków konsumenckich.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz