Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

Zamów

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Norwegia zmienia prawo. Szereg zmian wejdzie w życie od 2026 roku

Redakcja

24 grudnia 2025 12:41

Kopiuj link
Norwegia zmienia prawo. Szereg zmian wejdzie w życie od 2026 roku

Limit wiekowy na zakup napoi z kofeiną to jedna z największych zmian. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Od stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które wpłyną na codzienne funkcjonowanie mieszkańców Norwegii. Rząd przedstawił pełną listę ustaw i nowelizacji obowiązujących po Nowym Roku. Zmiany obejmują zdrowie publiczne, rynek pracy oraz transport morski.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie granicy wieku przy zakupie napojów energetycznych. Od 2026 r. sprzedaż takich produktów osobom poniżej 16 lat będzie zakazana. Sklepy będą mogły żądać okazania ważnego dokumentu tożsamości, jeśli pojawią się wątpliwości co do wieku klienta.

Przepisy obejmą wszystkie napoje energetyczne dostępne w handlu detalicznym. Zmiany były zapowiadane przez rząd od dłuższego czasu.
Niebezpieczne drogi w Norwegii. Czy turyści dostaną zakaz jazdy?

Zmiany w przepisach antynikotynowych

Nowelizacja obejmie również prawo antynikotynowe. Palenie papierosów i e-papierosów będzie zakazane w samochodach, jeśli podróżują nimi dzieci poniżej 18 lat. Zakaz obejmie także place zabaw oraz zewnętrzne obiekty sportowe.

Zlikwidowana zostanie możliwość zamawiania tytoniu, snusu oraz e-papierosów z zagranicy przez Internet. Nowe regulacje wejdą w życie wraz z początkiem 2026 r.
To kolejny element walki z obecnością nikotyny wśród młodzieży.

To kolejny element walki z obecnością nikotyny wśród młodzieży.Fot. Pixabay

Wyższe mandaty dla użytkowników łodzi

Zmiany obejmą także ruch morski i użytkowników łodzi rekreacyjnych. Wysokość mandatów nie była aktualizowana od 2001 r. i zmieni się w 2026 r. Kara za przekroczenie dozwolonej prędkości na wodzie wzrośnie z 1500 NOK do 5000 NOK. Wyższe sankcje będą obowiązywać na całym obszarze wód przybrzeżnych.

Przepisy obejmą zarówno właścicieli, jak i użytkowników jednostek pływających. Surowsze kary przewidziano także za brak wymaganych uprawnień. Osoba prowadząca łódź wymagającą patentu na dużą prędkość bez odpowiedniego certyfikatu może zostać ukarana mandatem w wysokości 7500 NOK.

Odpowiedzialność poniesie również właściciel łodzi, jeśli dopuści do sterowania osobę bez wymaganych kwalifikacji. Przepisy nie przewidują okresu przejściowego.
0
0
0
0
0
Kalendarz na 2026
Czytelnie oznaczone polskie i norweskie święta
reklama

Moja Norwegia poleca

Pedzik transport Stillas utleie As Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo Troll Rental
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.