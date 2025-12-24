Norwegia zmienia prawo. Szereg zmian wejdzie w życie od 2026 roku

Limit wiekowy na zakup napoi z kofeiną to jedna z największych zmian. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Od stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które wpłyną na codzienne funkcjonowanie mieszkańców Norwegii. Rząd przedstawił pełną listę ustaw i nowelizacji obowiązujących po Nowym Roku. Zmiany obejmują zdrowie publiczne, rynek pracy oraz transport morski.

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie granicy wieku przy zakupie napojów energetycznych. Od 2026 r. sprzedaż takich produktów osobom poniżej 16 lat będzie zakazana. Sklepy będą mogły żądać okazania ważnego dokumentu tożsamości, jeśli pojawią się wątpliwości co do wieku klienta.



Przepisy obejmą wszystkie napoje energetyczne dostępne w handlu detalicznym. Zmiany były zapowiadane przez rząd od dłuższego czasu.

Zmiany w przepisach antynikotynowych Nowelizacja obejmie również prawo antynikotynowe. Palenie papierosów i e-papierosów będzie zakazane w samochodach, jeśli podróżują nimi dzieci poniżej 18 lat. Zakaz obejmie także place zabaw oraz zewnętrzne obiekty sportowe.



Zlikwidowana zostanie możliwość zamawiania tytoniu, snusu oraz e-papierosów z zagranicy przez Internet. Nowe regulacje wejdą w życie wraz z początkiem 2026 r.

To kolejny element walki z obecnością nikotyny wśród młodzieży.Fot. Pixabay

Wyższe mandaty dla użytkowników łodzi Zmiany obejmą także ruch morski i użytkowników łodzi rekreacyjnych. Wysokość mandatów nie była aktualizowana od 2001 r. i zmieni się w 2026 r. Kara za przekroczenie dozwolonej prędkości na wodzie wzrośnie z 1500 NOK do 5000 NOK. Wyższe sankcje będą obowiązywać na całym obszarze wód przybrzeżnych.



Przepisy obejmą zarówno właścicieli, jak i użytkowników jednostek pływających. Surowsze kary przewidziano także za brak wymaganych uprawnień. Osoba prowadząca łódź wymagającą patentu na dużą prędkość bez odpowiedniego certyfikatu może zostać ukarana mandatem w wysokości 7500 NOK.



Odpowiedzialność poniesie również właściciel łodzi, jeśli dopuści do sterowania osobę bez wymaganych kwalifikacji. Przepisy nie przewidują okresu przejściowego.

