Norwegia zmienia prawo. Szereg zmian wejdzie w życie od 2026 roku
24 grudnia 2025 12:41
Limit wiekowy na zakup napoi z kofeiną to jedna z największych zmian. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Przepisy obejmą wszystkie napoje energetyczne dostępne w handlu detalicznym. Zmiany były zapowiadane przez rząd od dłuższego czasu.
Zmiany w przepisach antynikotynowych
Zlikwidowana zostanie możliwość zamawiania tytoniu, snusu oraz e-papierosów z zagranicy przez Internet. Nowe regulacje wejdą w życie wraz z początkiem 2026 r.
Wyższe mandaty dla użytkowników łodzi
Przepisy obejmą zarówno właścicieli, jak i użytkowników jednostek pływających. Surowsze kary przewidziano także za brak wymaganych uprawnień. Osoba prowadząca łódź wymagającą patentu na dużą prędkość bez odpowiedniego certyfikatu może zostać ukarana mandatem w wysokości 7500 NOK.
Odpowiedzialność poniesie również właściciel łodzi, jeśli dopuści do sterowania osobę bez wymaganych kwalifikacji. Przepisy nie przewidują okresu przejściowego.
