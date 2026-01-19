Norwegia ujawnia: takie były skutki obostrzeń podczas pandemii COVID-19

Raport o COVID-19 w Norwegii. Tak wyglądają najważniejsze dane



1. Nadmiarowe zgony. Norwegia na tle innych:



– Kraje eliminacji (Nowa Zelandia, Tajwan) miały wyraźnie niższe nadmiarowe zgony niż Norwegia.

– Norwegia (supresja) wypadała lepiej niż Szwecja i Wielka Brytania, ale gorzej niż Nowa Zelandia.

– Kraje mitygacji miały najwyższe skumulowane nadwyżki zgonów.



2. Strategie pandemiczne. Przeliczenie skutków na lata życia:



– Mitygacja na wzór szwedzki to strata ok. 19 478 lat życia w porównaniu z norweską supresją.

– Eliminacja na wzór nowozelandzki to zysk ok. 80 039 lat życia wobec strategii Norwegii.

– Eliminacja na wzór tajwański to zysk ok. 24 100 lat życia.



3. Hospitalizacja w okresie COVID-19:



– Przy strategii supresji Norwegia miała 66 133 hospitalizacji i ok. 12 540 przypadków intensywnej terapii.

– Przy mitygacji liczba hospitalizacji byłaby wyższa o 8 183 i 1 563 dodatkowe pobyty na OIOM.

– Przy eliminacji liczba hospitalizacji spadłaby o 61 097 hospitalizacji i 11 584 przypadki intensywnej terapii.



4. Raport porównuje odchylenia PKB od trendu przedpandemicznego:



– Kraje eliminacji miały płytszy spadek PKB w 2020 roku.

– W latach 2021–2023 Nowa Zelandia i Tajwan szybciej wróciły do trendu niż Norwegia.

– Wielka Brytania miała najgorszy wynik PKB w całym zestawieniu (w porównaniu z Norwegią, Szwecją, Danią, USA, Nową Zelandią i Tajwanem).



5. Bezrobocie przed i po pandemii (grudzień 2019 do grudzień 2023):



– Norwegia z 4,1 proc. do 3,6 proc.

– Szwecja z 6,8 proc. do 8,2 proc.

– Wielka Brytania z 4,1 proc. do 4,1 proc. (bez zmian).

– Nowa Zelandia z 4,1 proc. do 4,1 proc. (bez zmian).



6. Bilans końcowy. Porównanie strategii norweskiej do innych:



– Strategia eliminacji – wariant Nowej Zelandii

Bilans netto jest dodatni. Zysk wobec Norwegii wynosi od ok. 198 do 254 mld NOK, w zależności od wyceny roku życia. Na dodatni wynik składają się uratowane lata życia, mniejsza liczba hospitalizacji oraz mniejsze straty gospodarcze. Dodatkowe koszty kontroli granic i kwarantanny nie niwelują całości korzyści.



– Strategia eliminacji – wariant Tajwanu

Bilans netto jest dodatni i najwyższy w całym zestawieniu. Zysk wobec Norwegii przekracza 900 mld NOK. Wynika głównie z bardzo silnego efektu gospodarczego oraz ograniczonej liczby zgonów i hospitalizacji. Autorzy raportu podkreślają jednak, że skala wyniku jest specyficzna dla warunków tajwańskich.



– Strategia mitygacji – wariant Szwecji

Bilans netto jest dodatni. Zysk wobec Norwegii wynosi ok. 115–129 mld NOK. Kluczowym czynnikiem jest mniejszy koszt gospodarczy i mniejsza skala przestojów. Jednocześnie raport wskazuje na wyraźnie wyższe koszty zdrowotne niż w Norwegii, które częściowo redukują zysk.



– Strategia mitygacji – wariant Wielkiej Brytanii

Bilans netto jest ujemny. Strata wobec Norwegii przekracza 750 mld NOK. Wynika z połączenia wysokiej nadmiarowej śmiertelności oraz głębokiego i długotrwałego spadku PKB. To najsłabszy wynik spośród wszystkich analizowanych strategii.



Raport SSB nie przedstawia pełnego bilansu netto dla pozostałych państw, ograniczając się do porównań cząstkowych, takich jak PKB, zgony czy bezrobocie.