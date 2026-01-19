Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Norwegia ujawnia: takie były skutki obostrzeń podczas pandemii COVID-19

Redakcja

19 stycznia 2026 12:06

Kopiuj link
Norwegia ujawnia: takie były skutki obostrzeń podczas pandemii COVID-19

Podczas pandemii Norwegowie często chwalili rząd za walkę z pandemią. Fot. Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Nowy raport norweskiego Centralnego Biura Statystycznego (SSB) analizuje skutki strategii walki z pandemią COVID-19. Dokument opiera się na rzeczywistych danych z kilku państw i porównuje konsekwencje gospodarcze oraz wpływ na zdrowie publiczne.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Tłumacz norweski online

Fizjoterapia i manual terapia -Oslo i Akershus

Ogłoszenia MojaNorwegia


SSB opublikowało 19 stycznia 2026 roku raport dotyczący kosztów i korzyści strategii covidowych. Autorzy przeanalizowali decyzje podejmowane w trakcie pandemii w Norwegii i innych krajach. Badanie nie opiera się na symulacjach. Wykorzystano dane ex post (historyczne informacje rzeczywiste) z okresu od 2020 do 2023 roku. Celem było porównanie realnych skutków różnych podejść.
Koniec głośnego procesu w Norwegii. Zachorowała po szczepieniu na COVID-19

Trzy modele reagowania na pandemię

Raport wyróżnia trzy strategie. Pierwsza to mitygacja, zakładająca ograniczone restrykcje i stopniowe rozprzestrzenianie wirusa. Druga to supresja, polegająca na szybkim wprowadzaniu twardych środków przy wzroście zakażeń. Trzecia to eliminacja, której celem było całkowite przerwanie transmisji COVID-19.

Norwegia zastosowała strategię supresji. Była oparta na testowaniu, śledzeniu kontaktów i izolacji. Autorzy przyjęli ją jako punkt odniesienia. Wyniki Norwegii porównano głównie ze Szwecją oraz Nową Zelandią. Kraje dobrano ze względu na podobne uwarunkowania społeczne i gospodarcze.
Plany powrotu do normalności układano w Norwegii od początku lutego 2022 roku.

Plany powrotu do normalności układano w Norwegii od początku lutego 2022 roku.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Zdrowie, zgony i życie w pandemicznej Norwegii

Analiza pokazuje wyraźne różnice w liczbie nadmiarowych zgonów. Kraje stosujące eliminację miały najniższe wskaźniki śmiertelności w początkowej fazie pandemii. Supresja dawała lepsze wyniki niż mitygacja. Najwyższe nadwyżki zgonów odnotowano w państwach o łagodnych restrykcjach.

Autorzy przeliczyli skutki na utracone i uratowane lata życia. Wariant eliminacyjny oznaczał dla Norwegii potencjalny zysk ponad 80 tys. lat życia. Wartość korzyści oszacowano na 112 mld NOK. Supresja wypadała słabiej od eliminacji, ale lepiej od wariantu brytyjskiego.
Imigranci pomogą przygotować Norwegię na przyszłe pandemie?

Gospodarka, rynek pracy i PKB w okresie COVID-19

Styczniowy raport szczegółowo analizuje skutki gospodarcze. Kraje eliminujące wirusa szybciej wracały do trendu wzrostu PKB. Spadki produkcji były tam krótsze i płytsze. Wpływ pandemii na gospodarkę okazał się mniejszy niż w krajach mitygacji.

Największe różnice dotyczyły rynku pracy. Eliminacja wiązała się z mniejszą skalą zwolnień i krótszym czasem przestojów. Autorzy raportu nie stwierdzili trwałego wzrostu bezrobocia po pandemii. W długim okresie nie zaobserwowano efektu utrwalonej bierności zawodowej.
W okresie pandemii Norwegia starała się m.in. zminimalizować napływ migrantów.

W okresie pandemii Norwegia starała się m.in. zminimalizować napływ migrantów.Fot. Fotolia

Tak kwarantanna wpłynęła na szkoły i migrację

Raport obejmuje także koszty społeczne. Analiza zamknięć szkół nie wykazała istotnych różnic między strategiami. Liczba dni nauki zdalnej i częściowych ograniczeń była zbliżona. Autorzy nie przypisali elementowi decydującego znaczenia.

Większe różnice dotyczyły kwarantanny i kontroli granic. Eliminacja wymagała dłuższych i bardziej restrykcyjnych ograniczeń wjazdu. Generowało to dodatkowe koszty administracyjne i społeczne. Jednocześnie ograniczało liczbę hospitalizacji i zgonów.

Raport o COVID-19 w Norwegii. Tak wyglądają najważniejsze dane

1. Nadmiarowe zgony. Norwegia na tle innych:

– Kraje eliminacji (Nowa Zelandia, Tajwan) miały wyraźnie niższe nadmiarowe zgony niż Norwegia.
– Norwegia (supresja) wypadała lepiej niż Szwecja i Wielka Brytania, ale gorzej niż Nowa Zelandia.
– Kraje mitygacji miały najwyższe skumulowane nadwyżki zgonów.

2. Strategie pandemiczne. Przeliczenie skutków na lata życia:

– Mitygacja na wzór szwedzki to strata ok. 19 478 lat życia w porównaniu z norweską supresją.
– Eliminacja na wzór nowozelandzki to zysk ok. 80 039 lat życia wobec strategii Norwegii.
– Eliminacja na wzór tajwański to zysk ok. 24 100 lat życia.

3. Hospitalizacja w okresie COVID-19:

– Przy strategii supresji Norwegia miała 66 133 hospitalizacji i ok. 12 540 przypadków intensywnej terapii.
– Przy mitygacji liczba hospitalizacji byłaby wyższa o 8 183 i 1 563 dodatkowe pobyty na OIOM.
– Przy eliminacji liczba hospitalizacji spadłaby o 61 097 hospitalizacji i 11 584 przypadki intensywnej terapii.

4. Raport porównuje odchylenia PKB od trendu przedpandemicznego:

– Kraje eliminacji miały płytszy spadek PKB w 2020 roku.
– W latach 2021–2023 Nowa Zelandia i Tajwan szybciej wróciły do trendu niż Norwegia.
– Wielka Brytania miała najgorszy wynik PKB w całym zestawieniu (w porównaniu z Norwegią, Szwecją, Danią, USA, Nową Zelandią i Tajwanem).

5. Bezrobocie przed i po pandemii (grudzień 2019 do grudzień 2023):

– Norwegia z 4,1 proc. do 3,6 proc.
– Szwecja z 6,8 proc. do 8,2 proc.
– Wielka Brytania z 4,1 proc. do 4,1 proc. (bez zmian).
– Nowa Zelandia z 4,1 proc. do 4,1 proc. (bez zmian).

6. Bilans końcowy. Porównanie strategii norweskiej do innych:

– Strategia eliminacji – wariant Nowej Zelandii
Bilans netto jest dodatni. Zysk wobec Norwegii wynosi od ok. 198 do 254 mld NOK, w zależności od wyceny roku życia. Na dodatni wynik składają się uratowane lata życia, mniejsza liczba hospitalizacji oraz mniejsze straty gospodarcze. Dodatkowe koszty kontroli granic i kwarantanny nie niwelują całości korzyści.

– Strategia eliminacji – wariant Tajwanu
Bilans netto jest dodatni i najwyższy w całym zestawieniu. Zysk wobec Norwegii przekracza 900 mld NOK. Wynika głównie z bardzo silnego efektu gospodarczego oraz ograniczonej liczby zgonów i hospitalizacji. Autorzy raportu podkreślają jednak, że skala wyniku jest specyficzna dla warunków tajwańskich.

– Strategia mitygacji – wariant Szwecji
Bilans netto jest dodatni. Zysk wobec Norwegii wynosi ok. 115–129 mld NOK. Kluczowym czynnikiem jest mniejszy koszt gospodarczy i mniejsza skala przestojów. Jednocześnie raport wskazuje na wyraźnie wyższe koszty zdrowotne niż w Norwegii, które częściowo redukują zysk.

– Strategia mitygacji – wariant Wielkiej Brytanii
Bilans netto jest ujemny. Strata wobec Norwegii przekracza 750 mld NOK. Wynika z połączenia wysokiej nadmiarowej śmiertelności oraz głębokiego i długotrwałego spadku PKB. To najsłabszy wynik spośród wszystkich analizowanych strategii.

Raport SSB nie przedstawia pełnego bilansu netto dla pozostałych państw, ograniczając się do porównań cząstkowych, takich jak PKB, zgony czy bezrobocie.

Nigdy wcześniej tak często nie chodzili do lekarza. Nowe dane FHI szokują
Autorzy uwzględnili także scenariusze związane z niepewnością szczepionek. Gdy ich skuteczność była prawdopodobna w krótkim czasie, eliminacja przynosiła najwyższe korzyści netto. Przy braku skutecznej szczepionki lepiej wypadała strategia szwedzka. Raport wskazuje, że wybór strategii powinien zależeć od charakterystyki zagrożenia i dostępnych narzędzi, a wnioski mogą być wykorzystane przy przyszłych pandemiach.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Szkolenia Online 96015 Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Opony ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.