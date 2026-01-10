Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Zdrowie

Nigdy wcześniej tak często nie chodzili do lekarza. Nowe dane FHI szokują

Redakcja

10 stycznia 2026 13:55

Kopiuj link
Nigdy wcześniej tak często nie chodzili do lekarza. Nowe dane FHI szokują

Sytuacja znacznie pogorszyła się w zaledwie kilka lat. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Norwegowie znacznie częściej niż przed pandemią COVID-19 korzystają z pomocy lekarskiej. W 2024 roku odnotowano blisko 1,2 mln więcej wizyt u lekarzy rodzinnych i na izbach przyjęć, niż wynikało z wcześniejszych trendów.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Monopolka - unikatowa biżuteria z Gdańska

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH - TRANSPORT PACZEK

Ogłoszenia MojaNorwegia


Badanie opublikowano w czasopiśmie "Archives of Public Health". Naukowcy porównali dane z 2024 roku z okresem sprzed pandemii. Analiza objęła wizyty u lekarzy rodzinnych oraz na pogotowiu. Według Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) liczba konsultacji była o 7,1 proc. wyższa od oczekiwanej. To największy taki wzrost w historii pomiarów.
Tempo zmian spada. Norwegia oddala się od celu ONZ

Rekordowa liczba wizyt

Największą grupę pacjentów stanowią osoby z infekcjami dróg oddechowych. Wyraźnie wzrosła też liczba konsultacji z powodu objawów silnego zmęczenia. Zjawisko dotyczy całego kraju. Dane obejmują zarówno wizyty stacjonarne, jak i cyfrowe.

Wzrost odnotowano we wszystkich grupach wiekowych. Szczególną uwagę badaczy zwróciły dane dotyczące dzieci. W grupie wiekowej 5–14 lat znacząco wzrosła liczba wizyt związanych z problemami z pamięcią. Od 2019 roku liczba takich konsultacji potroiła się. Zdaniem autorów badania skala zjawiska jest na tyle duża, że wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.
Sytuacja doprowadziła do wydłużenia kolejek i dodatkowego obciążenia systemu, jak i samych pacjentów.

Sytuacja doprowadziła do wydłużenia kolejek i dodatkowego obciążenia systemu, jak i samych pacjentów.Fot. Pixabay

To dlatego Norwegowie częściej chodzą do lekarza?

Badacze nie wskazują jednej bezpośredniej przyczyny. Wśród możliwych wymieniany jest wpływ powtarzających się zakażeń koronawirusem. Wzrost liczby wizyt często następował w trakcie lub tuż po falach zachorowań. Inne badania pokazują, że COVID-19 zwiększa ryzyko wielu innych schorzeń.

Jako potencjalne czynniki wymienia się także skutki restrykcji pandemicznych. Znaczenie mogą mieć również zmiany społeczne i ekonomiczne, w tym drożyzna. Naukowcy nie wykluczają, że trendy widoczne przed 2020 rokiem uległy przyspieszeniu. Wszystkie elementy mogły nałożyć się na siebie.
Mieszkańcy Norwegii rzadko z tego korzystają. Minister chce to zmienić
Lekarze potwierdzają większy napływ pacjentów w codziennej pracy. Placówki medyczne notują tysiące dodatkowych konsultacji rocznie. Zauważalny jest też wzrost liczby porad cyfrowych. To mogło obniżyć próg zgłaszania się po pomoc.
0
0
0
0
0
Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED - Pełna Opieka
Prywatna opieka szpitalna w Polsce dla Polaków pracujących w Norwegii.
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Opony Szkolenia Online 96015
Oslo, okręg miasta
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.