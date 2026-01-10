Nigdy wcześniej tak często nie chodzili do lekarza. Nowe dane FHI szokują

Sytuacja znacznie pogorszyła się w zaledwie kilka lat. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Norwegowie znacznie częściej niż przed pandemią COVID-19 korzystają z pomocy lekarskiej. W 2024 roku odnotowano blisko 1,2 mln więcej wizyt u lekarzy rodzinnych i na izbach przyjęć, niż wynikało z wcześniejszych trendów.

Badanie opublikowano w czasopiśmie "Archives of Public Health". Naukowcy porównali dane z 2024 roku z okresem sprzed pandemii. Analiza objęła wizyty u lekarzy rodzinnych oraz na pogotowiu. Według Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) liczba konsultacji była o 7,1 proc. wyższa od oczekiwanej. To największy taki wzrost w historii pomiarów.

Rekordowa liczba wizyt Największą grupę pacjentów stanowią osoby z infekcjami dróg oddechowych. Wyraźnie wzrosła też liczba konsultacji z powodu objawów silnego zmęczenia. Zjawisko dotyczy całego kraju. Dane obejmują zarówno wizyty stacjonarne, jak i cyfrowe.



Wzrost odnotowano we wszystkich grupach wiekowych. Szczególną uwagę badaczy zwróciły dane dotyczące dzieci. W grupie wiekowej 5–14 lat znacząco wzrosła liczba wizyt związanych z problemami z pamięcią. Od 2019 roku liczba takich konsultacji potroiła się. Zdaniem autorów badania skala zjawiska jest na tyle duża, że wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Sytuacja doprowadziła do wydłużenia kolejek i dodatkowego obciążenia systemu, jak i samych pacjentów.Fot. Pixabay

To dlatego Norwegowie częściej chodzą do lekarza? Badacze nie wskazują jednej bezpośredniej przyczyny. Wśród możliwych wymieniany jest wpływ powtarzających się zakażeń koronawirusem. Wzrost liczby wizyt często następował w trakcie lub tuż po falach zachorowań. Inne badania pokazują, że COVID-19 zwiększa ryzyko wielu innych schorzeń.



Jako potencjalne czynniki wymienia się także skutki restrykcji pandemicznych. Znaczenie mogą mieć również zmiany społeczne i ekonomiczne, w tym drożyzna. Naukowcy nie wykluczają, że trendy widoczne przed 2020 rokiem uległy przyspieszeniu. Wszystkie elementy mogły nałożyć się na siebie.

Lekarze potwierdzają większy napływ pacjentów w codziennej pracy. Placówki medyczne notują tysiące dodatkowych konsultacji rocznie. Zauważalny jest też wzrost liczby porad cyfrowych. To mogło obniżyć próg zgłaszania się po pomoc.