Nigdy wcześniej tak często nie chodzili do lekarza. Nowe dane FHI szokują
10 stycznia 2026 13:55
Sytuacja znacznie pogorszyła się w zaledwie kilka lat. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Rekordowa liczba wizyt
Wzrost odnotowano we wszystkich grupach wiekowych. Szczególną uwagę badaczy zwróciły dane dotyczące dzieci. W grupie wiekowej 5–14 lat znacząco wzrosła liczba wizyt związanych z problemami z pamięcią. Od 2019 roku liczba takich konsultacji potroiła się. Zdaniem autorów badania skala zjawiska jest na tyle duża, że wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.
Sytuacja doprowadziła do wydłużenia kolejek i dodatkowego obciążenia systemu, jak i samych pacjentów.Fot. Pixabay
To dlatego Norwegowie częściej chodzą do lekarza?
Jako potencjalne czynniki wymienia się także skutki restrykcji pandemicznych. Znaczenie mogą mieć również zmiany społeczne i ekonomiczne, w tym drożyzna. Naukowcy nie wykluczają, że trendy widoczne przed 2020 rokiem uległy przyspieszeniu. Wszystkie elementy mogły nałożyć się na siebie.
