Imigranci pomogą przygotować Norwegię na przyszłe pandemie? Trwa projekt badawczy o testach na covid

UniHealth Norway we współpracy z Uniwersytetem w Bergen prowadzi projekt badawczy, którego celem jest zebranie doświadczeń imigrantów oraz pracowników ochrony zdrowia dotyczących testów diagnostycznych podczas pandemii COVID-19 i ocena gotowości społeczeństwa na przyszłe kryzysy zdrowotne.

Badanie skupia się na tym, jak testowanie było odbierane w różnych środowiskach – w domach, społecznościach lokalnych i placówkach medycznych – oraz jak imigranci, którzy przyjechali do Norwegii krótko przed pandemią, oceniali funkcjonowanie systemu testów. Celem jest także poznanie opinii na temat tego, jak w przyszłości można poprawić gotowość państwa do reagowania na podobne zagrożenia.

Koordynatorzy projektu szukają chętnych, którzy przeprowadzili się do Norwegii w latach 2016-2020, także Polaków, ponieważ to ważna grupa imigrantów w kraju fiordów.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat. Preferowana lokalizacja do przeprowadzenia wywiadu to okolice Bergen.



Jeśli uczestnik chce udzielić wywiadu w języku polskim, organizatorzy zatrudnią tłumacza, który również dopilnuje, aby uczestnik zrozumiał formularz zgody.