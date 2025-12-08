Koniec głośnego procesu w Norwegii. Zachorowała po szczepieniu na COVID-19
08 grudnia 2025 09:01
W Norwegii toczy się obecnie wiele procesów związanych ze szczepieniami przeciw Covid-19. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Sąd Okręgowy w Trøndelag uznał jednak, że krótki czas między szczepieniem a wystąpieniem dolegliwości ma istotne znaczenie. W ocenie sądu brak jest bardziej prawdopodobnej przyczyny niż sam preparat. Sprawa została opisana w wyroku, do którego dostęp uzyskała redakcja Nettavisen.
Odpowiedzialność państwa
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa wynika z ustawowej konstrukcji, która dopuszcza ją nawet wtedy, gdy faktyczny związek przyczynowy nie jest pewny. Jednocześnie zaznaczono, że wynik podobnych spraw może zależeć od indywidualnych okoliczności. Kobieta otrzyma od państwa ponad 500 tys. NOK tytułem kosztów procesu.
Wyrok określono jako historyczny na gruncie norweskiego prawa.Fot. Adobe Stock / licencja standardowa / memyjo
Kolejne sprawy w norweskich sądach
Jedna z takich spraw dotyczy 28-letniej kobiety, która przyjęła szczepionkę AstraZeneca w marcu 2021 r. Pierwsze objawy, w tym zmęczenie i bóle mięśni, wystąpiły u niej kilka dni po szczepieniu. Według relacji adwokata jej sytuacja zdrowotna w 2025 r. pozostaje taka sama jak cztery lata wcześniej.
Nowy punkt odniesienia dla sporów dotyczących szczepień
Sąd podkreślił, że regulacje dotyczące szkód poszczepiennych mają szczególny charakter. Kolejne procesy pokażą, w jaki sposób norweski system prawny będzie stosował te przepisy w praktyce.
