Koniec głośnego procesu w Norwegii. Zachorowała po szczepieniu na COVID-19

W Norwegii toczy się obecnie wiele procesów związanych ze szczepieniami przeciw Covid-19. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Sąd Okręgowy w Trøndelag uznał, że państwo ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia pomocniczki medycznej, która po przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19 rozwinęła objawy przewlekłego zmęczenia o podłożu neurologicznym. Wyrok określono jako historyczny, ponieważ zapadł mimo braku stuprocentowego potwierdzenia związku między szczepieniem a chorobą.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że kobieta zaszczepiła się preparatem Pfizer podczas pandemii, a objawy pojawiły się tego samego dnia. Państwo, reprezentowane przez Norweską Komisję ds. Szkód Pacjentów, odrzuciło wcześniej jej roszczenie, argumentując, że nie doszło do powstania szkody pacjenta.



Sąd Okręgowy w Trøndelag uznał jednak, że krótki czas między szczepieniem a wystąpieniem dolegliwości ma istotne znaczenie. W ocenie sądu brak jest bardziej prawdopodobnej przyczyny niż sam preparat. Sprawa została opisana w wyroku, do którego dostęp uzyskała redakcja Nettavisen.

Odpowiedzialność państwa Sąd stwierdził, że państwo nie wykazało innych czynników, które mogłyby wywołać chorobę niezależnie od szczepienia. W wyroku podkreślono, że przepisy dotyczące szkód poszczepiennych mają chronić osoby, u których przyczyna nie jest w pełni wyjaśniona.



Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa wynika z ustawowej konstrukcji, która dopuszcza ją nawet wtedy, gdy faktyczny związek przyczynowy nie jest pewny. Jednocześnie zaznaczono, że wynik podobnych spraw może zależeć od indywidualnych okoliczności. Kobieta otrzyma od państwa ponad 500 tys. NOK tytułem kosztów procesu.

Wyrok określono jako historyczny na gruncie norweskiego prawa.Fot. Adobe Stock / licencja standardowa / memyjo

Kolejne sprawy w norweskich sądach W wyroku wskazano również, że wysokość ewentualnego odszkodowania za samą chorobę przewlekłego zmęczenia o podłożu neurologicznym nie została jeszcze ustalona. Decyzja zapadła w momencie, gdy przed norweskimi sądami toczą się kolejne spory dotyczące szczepień przeciw COVID-19.



Jedna z takich spraw dotyczy 28-letniej kobiety, która przyjęła szczepionkę AstraZeneca w marcu 2021 r. Pierwsze objawy, w tym zmęczenie i bóle mięśni, wystąpiły u niej kilka dni po szczepieniu. Według relacji adwokata jej sytuacja zdrowotna w 2025 r. pozostaje taka sama jak cztery lata wcześniej.

Nowy punkt odniesienia dla sporów dotyczących szczepień Wyrok z Trøndelag może mieć znaczenie dla osób prowadzących podobne postępowania przeciw państwu. Toczące się sprawy będą analizowane w świetle tej decyzji, jednak ich rozstrzygnięcia zależą od indywidualnych dowodów.



Sąd podkreślił, że regulacje dotyczące szkód poszczepiennych mają szczególny charakter. Kolejne procesy pokażą, w jaki sposób norweski system prawny będzie stosował te przepisy w praktyce.