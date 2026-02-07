Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Nie czołgi i drony. Norwegia wie, jak zaatakuje Rosja

Redakcja

07 lutego 2026 13:22

Kopiuj link
Nie czołgi i drony. Norwegia wie, jak zaatakuje Rosja

Część państw nie jest gotowa do szybkiego reagowania kryzysowego. Fot. stock.adobe.com/ fot. tonefotografia/ tylko do użytku redakcyjnego

Europa i Norwegia intensywnie zwiększają wydatki obronne. Część ekspertów wskazuje jednak, że główne zagrożenie może mieć inny charakter niż klasyczna wojna.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

Zarejestruj się w Kościele katolickim w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia


Profesor Tormod Heier z Akademii Wojskowej Norwegii uważa, że Rosja nie zdecyduje się na otwarty konflikt militarny z Europą. Jak ocenia Heier, ma stosować działania hybrydowe, wymierzone w najbardziej wrażliwe obszary państw. Są one dziś jednym z głównych wyzwań dla bezpieczeństwa.
Antydronowa rewolucja w Polsce. Norwegia kluczowym partnerem

Militaryzacja kontra realne zagrożenia

Norwegia w ciągu kilku lat zwiększyła wydatki na obronę z 2 do niemal 3,5 proc. PKB. W Europie celem jest 5 proc. do 2035 roku. Oslo zamówiło m.in. fregaty za 136 mld NOK, czołgi Leopard za 23 mld NOK oraz okręty podwodne i pociski za 114 mld NOK. Heier wskazuje, że to reakcja na najgorszy, ale najmniej prawdopodobny scenariusz. Jego zdaniem Europa jest militarnie silniejsza od Rosji.

Państwa europejskie dysponują ok. 2 mln żołnierzy wobec 1,1 mln rosyjskich. Mają też ok. 2100 myśliwców, podczas gdy Rosja posiada ok. 1200. Floty europejskie są liczniejsze, a liczba okrętów podwodnych pozostaje porównywalna. Rosja dominuje natomiast w liczbie pocisków, w tym atomowych. Posiada około 6000 głowic jądrowych.
Najmniej prawdopodobny jest otwarty konflikt zbrojny.

Najmniej prawdopodobny jest otwarty konflikt zbrojny.Fot. palinchak, licencja standardowa (depositphotos)

Hybrydowe uderzenia i słabe punkty

Heier uważa, że najbardziej prawdopodobne są sabotaże i operacje wpływu. Wskazuje na przecinanie kabli, zakłócenia dostaw energii, cyberataki oraz kampanie dezinformacyjne. Takie działania są tanie i trudne do wykrycia. Ich celem jest wywołanie strachu i podważenie zaufania do instytucji państwowych.

Ekspert podkreśla, że za reagowanie na tego typu zagrożenia odpowiadają głównie policja i struktury cywilne. Jego zdaniem nie są one przygotowane na działania o charakterze państwowym. Przykładem jest incydent z grudnia 2024 roku na Bałtyku, gdy uszkodzono kable energetyczne i komunikacyjne. Sprawa była badana jako możliwy sabotaż.
Norwegia boi się wojny. Globalna niepewność narasta

Obrona Europy wobec zmiany roli USA

Były szef obrony Sverre Diesen zwraca uwagę, że europejskie siły są rozproszone i różnie przygotowane. Jego zdaniem wzrost wydatków wynika głównie z ograniczania obecności USA w Europie.

Z kolei szef norweskiej obrony Eirik Kristoffersen podkreśla, że zagrożenia hybrydowe są trwałym elementem środowiska bezpieczeństwa. Wskazuje, że kluczowe znaczenie ma wzmocnienie obrony totalnej i odporności społeczeństwa, za którą odpowiadają przede wszystkim instytucje cywilne.
Odporność społeczeństwa staje się elementem obrony państwa.

Odporność społeczeństwa staje się elementem obrony państwa.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Sverre Diesen podkreśla, że brak spójności w planowaniu obronnym osłabia realne możliwości reagowania Europy. Jego zdaniem państwa dysponują znacznymi zasobami, ale nie zawsze są one gotowe do szybkiego użycia. Zwraca uwagę na różnice w priorytetach bezpieczeństwa między krajami. W tym kontekście wskazuje na znaczenie koordynacji działań cywilnych i wojskowych. Ma ona obejmować administrację państwową, służby porządkowe oraz ochronę infrastruktury krytycznej.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Polski Psychotraumatolog w Oslo Szkolenia Online 96015 Opony Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Sklep zielarski Danuta Bauza Pedzik transport Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.