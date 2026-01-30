Norwegia boi się wojny. Globalna niepewność narasta

Norwegów niepokoją nie tylko agresja Rosji czy konflikty na Bliskim Wschodzie, ale także globalna niepewność wywołana m.in. postawą władz USA. /zdjęcie poglądowe, U.S. Army photo, Sgt. Alexander Rector

Nowe badanie pokazuje wysoki poziom obaw Norwegów przed wojną i konfliktami. Sytuacja międzynarodowa wzbudza największy niepokój wśród kobiet i osób starszych.

Trzech na czterech Norwegów deklaruje zaniepokojenie wojnami i konfliktami zbrojnymi. Ponad połowa spodziewa się wzrostu liczby konfliktów w ciągu najbliższych trzech lat. Wyniki pochodzą z badania przeprowadzonego na zlecenie Norad (Norweska Agencja Współpracy na rzecz Rozwoju). Tematyka konfliktów i ich zapobiegania znalazła się w centrum tegorocznej konferencji Norad 2026.

Obawy społeczne i wyniki badania 76 proc. respondentów obawia się wojen i konfliktów. Najwyższy poziom niepokoju odnotowano wśród kobiet i osób starszych. 55 proc. ankietowanych uważa, że świat czeka więcej konfliktów w nadchodzących trzech latach. Badanie objęło 1200 osób w Norwegii.



Siedmiu na dziesięciu respondentów uważa, że Norwegia powinna wzmocnić swoje zdolności obronne. W grupie powyżej 60. roku życia pogląd podziela 83 proc. badanych. Wśród osób poniżej 29 lat odsetek wynosi 57 proc. Z kolei 85 proc. ankietowanych wskazuje na duże znaczenie współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu konfliktów.

Tylko w 2024 roku odnotowano 61 konfliktów międzypaństwowych w 36 krajach – najwięcej od 1946 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Wszystko przez konflikty na świecie i skalę kryzysów Według najnowszych danych używanych przez Norad, na początku 2026 roku 239 mln osób potrzebowało pilnej pomocy humanitarnej i ochrony. W 2025 roku 831 mln ludzi, czyli jedna szósta światowej populacji, była narażona na konflikt. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zginęło ponad 240 tys. osób w wyniku przemocy związanej z konfliktami.



Ponad 117 mln ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Około 520 mln dzieci żyje w strefach konfliktów lub z nich ucieka. Dane wskazują także na wzrost użycia dronów w działaniach zbrojnych o 4000 proc. od 2020 roku. Ponadto, 90 proc. ofiar wybuchów w miastach stanowią cywile.

Kwestia zapobiegania konfliktom była jednym z głównych tematów Norad-konferansen 2026 w Oslo. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele organizacji międzynarodowych, badacze konfliktów i aktywiści z wielu krajów. Zaprezentowano również raport instytutu PRIO, dotyczący długofalowych skutków konfliktów. Dane pokazują, że konflikty trwają dziś dłużej i obejmują coraz większą liczbę ludności cywilnej.