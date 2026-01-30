Norwegia boi się wojny. Globalna niepewność narasta
30 stycznia 2026 14:48
Norwegów niepokoją nie tylko agresja Rosji czy konflikty na Bliskim Wschodzie, ale także globalna niepewność wywołana m.in. postawą władz USA. /zdjęcie poglądowe, U.S. Army photo, Sgt. Alexander Rector
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Obawy społeczne i wyniki badania
Siedmiu na dziesięciu respondentów uważa, że Norwegia powinna wzmocnić swoje zdolności obronne. W grupie powyżej 60. roku życia pogląd podziela 83 proc. badanych. Wśród osób poniżej 29 lat odsetek wynosi 57 proc. Z kolei 85 proc. ankietowanych wskazuje na duże znaczenie współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu konfliktów.
Tylko w 2024 roku odnotowano 61 konfliktów międzypaństwowych w 36 krajach – najwięcej od 1946 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wszystko przez konflikty na świecie i skalę kryzysów
Ponad 117 mln ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Około 520 mln dzieci żyje w strefach konfliktów lub z nich ucieka. Dane wskazują także na wzrost użycia dronów w działaniach zbrojnych o 4000 proc. od 2020 roku. Ponadto, 90 proc. ofiar wybuchów w miastach stanowią cywile.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Wojna i wmawianie że to nasza wojna i mamy sponsorować to ludobójstwo w imię interesów dużych graczy którzy robią na tym biznes a sami napadnięci dekuja się u nas a my mamy iść za nich