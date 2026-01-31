Antydronowa rewolucja w Polsce. Norwegia kluczowym partnerem

Kontrakt na dostawę systemów antydronowych SAN podpisano 30 kwietnia 2026 roku. Fot. MON (CC BY-NC-ND 4.0)

Polska podpisała przełomową umowę na budowę systemu antydronowego SAN. Kontrakt o wartości ok. 16 mld zł, współfinansowany z funduszu UE SAFE, obejmuje 18 baterii i realizowany jest przez konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz norweskiego Kongsberg Defence & Aerospace. To pierwszy tak rozbudowany system tarczy antydronowej w Europie.

30 stycznia 2026 r. w zakładach PIT-Radwar S.A. w Kobyłce podpisano umowę na dostawę systemów przeciwlotniczych SAN, przeznaczonych do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. W uroczystości uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz stanu w MON Paweł Bejda.

Polska chce walczyć z rosyjskimi dronami System SAN to wielowarstwowe rozwiązanie obejmujące sensory, efektory oraz środki oddziaływania kinetycznego i niekinetycznego. Zgodnie z założeniami program obejmuje 18 baterii, 52 plutony ogniowe, 18 plutonów dowodzenia oraz 703 pojazdy – w większości na podwoziach Jelcz i Legwan.



– To nie jest pojedynczy sprzęt, lecz cały system naczyń połączonych, zdolny do zwalczania zagrożeń lotniczych, śmigłowcowych i przede wszystkim dronowych – podkreślił szef MON. Jak zaznaczył, impulsem do przyspieszenia prac była noc z 9 na 10 września 2025 r., kiedy rosyjskie drony po raz pierwszy naruszyły przestrzeń powietrzną NATO.

Norwegia po raz kolejny współpracuje z Polską Kontrakt realizuje konsorcjum złożone z Polskiej Grupy Zbrojeniowej (lider), norweskiej Kongsberg Defence & Aerospace oraz polskiej spółki Advanced Protection Systems. Norweski koncern poinformował, że wartość umowy wynosi ok. 16 mld koron norweskich i zapowiedział inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych w Polsce.



Premier Donald Tusk podkreślił, że program SAN jest przykładem realnej europejskiej solidarności w zakresie bezpieczeństwa. – Polska chroni wschodnią granicę Unii Europejskiej i NATO, ale nie zostaje z tym sama. Program SAN korzysta z bezprecedensowych funduszy europejskich.

Zestawy SAN w pierwszej kolejności zabezpieczą wschodnią granicę RP. Będą stanowić uzupełnienie zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Inwestycja zostanie zrealizowana z unijnego funduszu SAFE.