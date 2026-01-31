Antydronowa rewolucja w Polsce. Norwegia kluczowym partnerem
31 stycznia 2026 09:59
Kontrakt na dostawę systemów antydronowych SAN podpisano 30 kwietnia 2026 roku. Fot. MON (CC BY-NC-ND 4.0)
Polska chce walczyć z rosyjskimi dronami
– To nie jest pojedynczy sprzęt, lecz cały system naczyń połączonych, zdolny do zwalczania zagrożeń lotniczych, śmigłowcowych i przede wszystkim dronowych – podkreślił szef MON. Jak zaznaczył, impulsem do przyspieszenia prac była noc z 9 na 10 września 2025 r., kiedy rosyjskie drony po raz pierwszy naruszyły przestrzeń powietrzną NATO.
Norwegia po raz kolejny współpracuje z Polską
Premier Donald Tusk podkreślił, że program SAN jest przykładem realnej europejskiej solidarności w zakresie bezpieczeństwa. – Polska chroni wschodnią granicę Unii Europejskiej i NATO, ale nie zostaje z tym sama. Program SAN korzysta z bezprecedensowych funduszy europejskich.
