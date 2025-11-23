Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Nie chcesz, nie odbieraj. Norweska rewolucja w telemarketingu

Redakcja

23 listopada 2025 12:22

Kopiuj link
Nie chcesz, nie odbieraj. Norweska rewolucja w telemarketingu

Nkom zakazuje używania zwykłych numerów mobilnych w telemarketingu. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Norweskie władze komunikacyjne domagają się, aby branża telemarketingowa zaprzestała używania ośmiocyfrowych numerów mobilnych do kontaktów sprzedażowych. Norweski Urząd ds. Łączności (Nkom) skierował do operatorów doprecyzowanie zasad, wskazując na konieczność natychmiastowego uporządkowania praktyk.

Nkom informuje, że wielu telemarketerów od dłuższego czasu korzysta ze standardowych numerów mobilnych podczas połączeń sprzedażowych i marketingowych. Urząd podkreśla, że działanie to jest sprzeczne z obowiązującymi zasadami numeracji.

W związku z tym wysłano oficjalną precyzację do podmiotów odpowiedzialnych za przydzielanie numerów telefonicznych. Regulator zaznacza, że dotychczasowa praktyka wymaga pilnej korekty. Według Nkom skala zjawiska obejmuje znaczną część firm operujących w modelu call center.
Polacy przymusowo wcielani do związków zawodowych? Kontrowersyjne umowy w Norwegii

Obawy o spadek zaufania do norweskich numerów

Szefowa sekcji Inger Vollstad wskazuje, że rosnące wykorzystanie zwykłych numerów mobilnych w kampaniach telemarketingowych osłabia zaufanie do norweskiej numeracji. Jak podkreśla, odbiorcy coraz częściej reagują sceptycznie, ponieważ nie są w stanie odróżnić połączeń komercyjnych od prywatnych.

Vollstad zwraca także uwagę na ograniczoną liczbę norweskich numerów mobilnych, którymi należy gospodarować w sposób przemyślany. Nkom zauważa, że niektóre call center regularnie zmieniają numery, aby omijać filtry i blokady. Regulator chce zakończyć tę praktykę i uporządkować sposób korzystania z numeracji.
Nowe zasady mają zwiększyć przejrzystość i zaufanie do norweskiej numeracji.

Nowe zasady mają zwiększyć przejrzystość i zaufanie do norweskiej numeracji.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Nowe zasady: tylko numery pięciocyfrowe, specjalne lub stacjonarne

Zgodnie z wytycznymi Nkom, firmy zajmujące się sprzedażą, marketingiem lub badaniami opinii muszą od teraz korzystać z numerów pięciocyfrowych, numerów specjalnych 815 lub numerów stacjonarnych. Ma to zapewnić jednoznaczne rozróżnienie połączeń handlowych.

Regulator podkreśla, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na używanie zwykłych numerów mobilnych w takich kontaktach. Nkom apeluje do branży o szybkie uporządkowanie wewnętrznych procedur. W ocenie urzędu wdrożenie jasnych zasad zwiększy przejrzystość połączeń i ograniczy nadużycia.
Nadchodzi ulga dla kredytobiorców? Norges Bank może obniżyć stopy procentowe nawet cztery razy

Kontrola wdrażania zasad i możliwe dalsze działania Nkom

Nkom zapowiada dalsze działania kontrolne i współpracę z branżą, aby ocenić skuteczność nowych wytycznych. Regulator liczy, że wyraźne zasady pozwolą odbiorcom lepiej identyfikować charakter połączeń i zmniejszą liczbę niepożądanych kontaktów.

Według Urzędu odpowiedzialne zarządzanie norweską numeracją jest kluczowe dla zachowania jakości usług telekomunikacyjnych. Jeśli branża nie dostosuje się do zaleceń, Nkom przewiduje możliwość podjęcia kolejnych kroków.
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

