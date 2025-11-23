Nie chcesz, nie odbieraj. Norweska rewolucja w telemarketingu
23 listopada 2025 12:22
Nkom zakazuje używania zwykłych numerów mobilnych w telemarketingu. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
W związku z tym wysłano oficjalną precyzację do podmiotów odpowiedzialnych za przydzielanie numerów telefonicznych. Regulator zaznacza, że dotychczasowa praktyka wymaga pilnej korekty. Według Nkom skala zjawiska obejmuje znaczną część firm operujących w modelu call center.
Obawy o spadek zaufania do norweskich numerów
Vollstad zwraca także uwagę na ograniczoną liczbę norweskich numerów mobilnych, którymi należy gospodarować w sposób przemyślany. Nkom zauważa, że niektóre call center regularnie zmieniają numery, aby omijać filtry i blokady. Regulator chce zakończyć tę praktykę i uporządkować sposób korzystania z numeracji.
Nowe zasady mają zwiększyć przejrzystość i zaufanie do norweskiej numeracji.Fot. stock.adobe.com/standardowa
Nowe zasady: tylko numery pięciocyfrowe, specjalne lub stacjonarne
Regulator podkreśla, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na używanie zwykłych numerów mobilnych w takich kontaktach. Nkom apeluje do branży o szybkie uporządkowanie wewnętrznych procedur. W ocenie urzędu wdrożenie jasnych zasad zwiększy przejrzystość połączeń i ograniczy nadużycia.
Kontrola wdrażania zasad i możliwe dalsze działania Nkom
Według Urzędu odpowiedzialne zarządzanie norweską numeracją jest kluczowe dla zachowania jakości usług telekomunikacyjnych. Jeśli branża nie dostosuje się do zaleceń, Nkom przewiduje możliwość podjęcia kolejnych kroków.
