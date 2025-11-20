Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Polacy przymusowo wcielani do związków zawodowych? Kontrowersyjne umowy w Norwegii

Redakcja

20 listopada 2025 11:11

Kopiuj link
Polacy przymusowo wcielani do związków zawodowych? Kontrowersyjne umowy w Norwegii

Agencje pracy automatycznie zapisywały pracowników do związków, potrącając składki z wynagrodzeń. Fot. Øyvind Gravås&Even Kleppa; materiały prasowe Equinor

Polscy pracownicy zatrudnieni przy projektach państwowego koncernu Equinor mieli być zobowiązywani do wstępowania do norweskich związków zawodowych, czytamy na łamach VG. Ustalenia wskazują, że agencje pracy dopisywały taki wymóg do umów, a część osób zapisywano automatycznie, bez ich wiedzy.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumaczenie i korekta CV

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

Ogłoszenia MojaNorwegia

Polacy pracujący na infrastrukturze Equinora musieli należeć do organizacji związkowych. Według pośredników był to warunek, by móc wykonywać pracę w systemie rotacyjnym. Problem mógł dotyczyć także innych migrantów zatrudnianych przy pomocy agencji.

W umowach pojawiały się zapisy o „automatycznym członkostwie", które obejmowały pracowników już w dniu zatrudnienia. Z wynagrodzeń potrącano składki w wysokości 500 NOK miesięcznie, co stanowi około 180 zł. Pracownicy często nie byli świadomi, że stają się członkami związków, informują media.

Wyjaśnienia agencji zatrudnienia

Agencje tłumaczyły te praktyki przepisami dotyczącymi czasu pracy rotacyjnej. Zgodnie z nimi organizacje związkowe muszą wyrazić zgodę na taki tryb. Według firm wymagało to „uzwiązkowienia" zatrudnionych.

Przedstawiciele agencji potwierdzili automatyczne zapisywanie Polaków. Podkreślali jednak, że istniała możliwość późniejszego wystąpienia ze związku. Pracownicy informowali o sytuacji organizacje pomocowe oraz działaczy.
Norwegia musi działać szybciej. Jedno miasto na celowniku

Reakcje organizacji i głos prawników

Ewelina Baj z partii Venstre, mieszkająca w Norwegii i wspierająca Polaków w sporach z pracodawcami, podała przykłady umów zawierających obowiązek przystąpienia do związków. Wskazała, że takie zapisy wymuszano jako warunek wyjazdu do pracy.

Jej zdaniem zgłaszane przypadki dotyczyły umów niezgodnych z norweskim prawem. Zgłaszający obawiali się utraty zatrudnienia, jeśli odmówili udziału w organizacji. Sprawa dzięki przyciągnęła uwagę norweskich mediów.
Organizacje związkowe i prawnicy uznali te działania za niezgodne z prawem i konstytucją.

Organizacje związkowe i prawnicy uznali te działania za niezgodne z prawem i konstytucją.Fot. Fotolia

Możliwe naruszenie konstytucji

Norweskie Stowarzyszenie Zawodowe Pracowników Przemysłowych i Norweski Związek Zawodowy Pracowników Fizycznych uznały, że odpowiedzialność za zgłaszanie pracowników bez ich zgody spoczywa na agencjach.

W rozmowie z "VG" ich przedstawiciele podkreślili, że członkostwo powinno być dobrowolne. Automatyczne zapisy są nieakceptowalne i niezgodne z zasadami funkcjonowania związków. Przyznali, że przyjmowali zgłoszenia przekazywane przez firmy, a nie przez samych pracowników. Organizacje zapowiedziały analizę procedur.
Unia uderza w norweski przemysł? Olbrzymi sprzeciw nad fiordami

Zastrzeżenia prawników i możliwe konsekwencje prawne

Norwescy prawnicy komentujący ustalenia wskazali, że uzależnianie dostępu do pracy od członkostwa w związkach może naruszać konstytucję i zasadę wolności zrzeszania się. Ich zdaniem poziom uzwiązkowienia, który w niektórych państwowych firmach sięga 99 proc., może świadczyć o presji na pracowników.

Eksperci zwrócili uwagę, że takie praktyki zaburzają równowagę między pracodawcą a zatrudnionym. Sprawa wymaga wyjaśnienia na poziomie ustawowym. Wskazali również na potrzebę ujednolicenia zasad rekrutacji pracowników z zagranicy.
0
0
0
0
0
Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS
Pomoc prawna dla Polaków w Norwegii. Profesjonalna obsługa.
reklama

Moja Norwegia poleca

Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Opony Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Szkolenia Online 96015
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.