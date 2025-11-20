Polacy przymusowo wcielani do związków zawodowych? Kontrowersyjne umowy w Norwegii
20 listopada 2025 11:11
Agencje pracy automatycznie zapisywały pracowników do związków, potrącając składki z wynagrodzeń. Fot. Øyvind Gravås&Even Kleppa; materiały prasowe Equinor
W umowach pojawiały się zapisy o „automatycznym członkostwie", które obejmowały pracowników już w dniu zatrudnienia. Z wynagrodzeń potrącano składki w wysokości 500 NOK miesięcznie, co stanowi około 180 zł. Pracownicy często nie byli świadomi, że stają się członkami związków, informują media.
Wyjaśnienia agencji zatrudnienia
Przedstawiciele agencji potwierdzili automatyczne zapisywanie Polaków. Podkreślali jednak, że istniała możliwość późniejszego wystąpienia ze związku. Pracownicy informowali o sytuacji organizacje pomocowe oraz działaczy.
Reakcje organizacji i głos prawników
Jej zdaniem zgłaszane przypadki dotyczyły umów niezgodnych z norweskim prawem. Zgłaszający obawiali się utraty zatrudnienia, jeśli odmówili udziału w organizacji. Sprawa dzięki przyciągnęła uwagę norweskich mediów.
Organizacje związkowe i prawnicy uznali te działania za niezgodne z prawem i konstytucją.Fot. Fotolia
Możliwe naruszenie konstytucji
W rozmowie z "VG" ich przedstawiciele podkreślili, że członkostwo powinno być dobrowolne. Automatyczne zapisy są nieakceptowalne i niezgodne z zasadami funkcjonowania związków. Przyznali, że przyjmowali zgłoszenia przekazywane przez firmy, a nie przez samych pracowników. Organizacje zapowiedziały analizę procedur.
Zastrzeżenia prawników i możliwe konsekwencje prawne
Eksperci zwrócili uwagę, że takie praktyki zaburzają równowagę między pracodawcą a zatrudnionym. Sprawa wymaga wyjaśnienia na poziomie ustawowym. Wskazali również na potrzebę ujednolicenia zasad rekrutacji pracowników z zagranicy.
