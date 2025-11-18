  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Nadchodzi ulga dla kredytobiorców? Norges Bank może obniżyć stopy procentowe nawet cztery razy

Redakcja

18 listopada 2025 09:54

Kopiuj link
Nadchodzi ulga dla kredytobiorców? Norges Bank może obniżyć stopy procentowe nawet cztery razy

Ekonomiści mają różne prognozy dotyczące decyzji Norges Bank w 2026 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweska gospodarka wchodzi w okres dużej niepewności dotyczącej poziomu stóp procentowych. Ośmiu ekonomistów, z którymi rozmawiała redakcja E24, przedstawia różne scenariusze dotyczące decyzji Norges Bank w 2026 roku. Część ekspertów uważa, że obniżki nie nastąpią aż do 2027 roku, inni przewidują nawet cztery cięcia.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Prognozy ekonomistów wynikają z utrzymującej się wysokiej inflacji. Inflacja pozostaje blisko 3 proc., a w październiku wzrosła do 3,4 proc. Wskazuje się także na silną presję płacową, która utrudnia szybki spadek cen.

Według Mariusa Gonsholta Hova z Handelsbanken tempo ograniczania inflacji wyhamowało. Jego zdaniem jedyne cięcie w 2026 roku może pojawić się dopiero we wrześniu.
Nie wiadomo, ile Norwegia zarobi na ropie. Wszystko zależy od... celów klimatycznych

Bardziej optymistyczne scenariusze ekonomistów

Część ekspertów spodziewa się jednak większej liczby obniżek. Erica Dalstø z SEB oczekuje dwóch ruchów – w czerwcu i grudniu. Jej zdaniem inflacja może spadać szybciej, niż zakłada Norges Bank.

Kjersti Haugland z DNB Carnegie zakłada, że jedno cięcie może nastąpić w czerwcu. Podkreśla, że norweska gospodarka może przyspieszyć już w 2025 roku, a bezrobocie utrzymać się na niskim poziomie.
Niektórzy eksperci przewidują nawet cztery cięcia w 2026 roku.

Niektórzy eksperci przewidują nawet cztery cięcia w 2026 roku.Fot. materiały prasowe Norges Bank

Prognozy czterech cięć i scenariusze braku ruchów

Najdalej idące prognozy przedstawiają Frank Jullum z Danske Bank i Jan Ludvig Andreassen z grupy finansowej Eika. Oczekują oni aż czterech cięć w 2026 roku. Wskazują na rosnące bezrobocie, słabnący wzrost zatrudnień i niską dynamikę kredytową.

Jullum podkreśla możliwe osłabienie inwestycji w sektorze naftowym, co może zwiększyć presję na łagodzenie polityki. Z drugiej strony przedstawiciele Nordea Markets i Sparebank 1 Markets nie przewidują żadnych zmian stóp w przyszłym roku.
Norweski sektor ropy z korektą w górę. Prognozy na 2026 zaskakują

Norges Bank pozostaje ostrożny

Norges Bank utrzymuje ostrożne podejście do dalszych działań. We wrześniu stopa referencyjna została obniżona do 4 proc., a w listopadzie pozostała bez zmian.

Bank ocenia, że perspektywy gospodarcze nie uległy istotnym modyfikacjom. Prognoza stóp procentowych wskazuje na jedno cięcie rocznie w kolejnych trzech latach. Potencjalny termin ruchu to lato lub wczesna jesień 2026 roku.
Norweska gospodarka? Podwyższone ryzyko

Co zdecyduje o stopach procentowych w 2026 roku

W nadchodzących miesiącach kluczowe będą dane o inflacji, wynagrodzeniach i rynku pracy. To one wyznaczą możliwą skalę i tempo przyszłych decyzji Norges Bank. Znaczenie mogą mieć także zmiany w inwestycjach, zwłaszcza w sektorze naftowym.

Ekonomiści będą śledzić kolejne odczyty, by precyzyjniej określić kierunek polityki pieniężnej. W efekcie rok 2026 może okazać się czasem szczególnie zmiennych oczekiwań.
0
0
0
0
0
