Nadchodzi ulga dla kredytobiorców? Norges Bank może obniżyć stopy procentowe nawet cztery razy

Norweska gospodarka wchodzi w okres dużej niepewności dotyczącej poziomu stóp procentowych. Ośmiu ekonomistów, z którymi rozmawiała redakcja E24, przedstawia różne scenariusze dotyczące decyzji Norges Bank w 2026 roku. Część ekspertów uważa, że obniżki nie nastąpią aż do 2027 roku, inni przewidują nawet cztery cięcia.

Prognozy ekonomistów wynikają z utrzymującej się wysokiej inflacji. Inflacja pozostaje blisko 3 proc., a w październiku wzrosła do 3,4 proc. Wskazuje się także na silną presję płacową, która utrudnia szybki spadek cen.



Według Mariusa Gonsholta Hova z Handelsbanken tempo ograniczania inflacji wyhamowało. Jego zdaniem jedyne cięcie w 2026 roku może pojawić się dopiero we wrześniu.

Bardziej optymistyczne scenariusze ekonomistów Część ekspertów spodziewa się jednak większej liczby obniżek. Erica Dalstø z SEB oczekuje dwóch ruchów – w czerwcu i grudniu. Jej zdaniem inflacja może spadać szybciej, niż zakłada Norges Bank.



Kjersti Haugland z DNB Carnegie zakłada, że jedno cięcie może nastąpić w czerwcu. Podkreśla, że norweska gospodarka może przyspieszyć już w 2025 roku, a bezrobocie utrzymać się na niskim poziomie.

Prognozy czterech cięć i scenariusze braku ruchów Najdalej idące prognozy przedstawiają Frank Jullum z Danske Bank i Jan Ludvig Andreassen z grupy finansowej Eika. Oczekują oni aż czterech cięć w 2026 roku. Wskazują na rosnące bezrobocie, słabnący wzrost zatrudnień i niską dynamikę kredytową.



Jullum podkreśla możliwe osłabienie inwestycji w sektorze naftowym, co może zwiększyć presję na łagodzenie polityki. Z drugiej strony przedstawiciele Nordea Markets i Sparebank 1 Markets nie przewidują żadnych zmian stóp w przyszłym roku.

Norges Bank pozostaje ostrożny Norges Bank utrzymuje ostrożne podejście do dalszych działań. We wrześniu stopa referencyjna została obniżona do 4 proc., a w listopadzie pozostała bez zmian.



Bank ocenia, że perspektywy gospodarcze nie uległy istotnym modyfikacjom. Prognoza stóp procentowych wskazuje na jedno cięcie rocznie w kolejnych trzech latach. Potencjalny termin ruchu to lato lub wczesna jesień 2026 roku.

Co zdecyduje o stopach procentowych w 2026 roku W nadchodzących miesiącach kluczowe będą dane o inflacji, wynagrodzeniach i rynku pracy. To one wyznaczą możliwą skalę i tempo przyszłych decyzji Norges Bank. Znaczenie mogą mieć także zmiany w inwestycjach, zwłaszcza w sektorze naftowym.



Ekonomiści będą śledzić kolejne odczyty, by precyzyjniej określić kierunek polityki pieniężnej. W efekcie rok 2026 może okazać się czasem szczególnie zmiennych oczekiwań.

