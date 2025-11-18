Nadchodzi ulga dla kredytobiorców? Norges Bank może obniżyć stopy procentowe nawet cztery razy
18 listopada 2025 09:54
Ekonomiści mają różne prognozy dotyczące decyzji Norges Bank w 2026 roku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Według Mariusa Gonsholta Hova z Handelsbanken tempo ograniczania inflacji wyhamowało. Jego zdaniem jedyne cięcie w 2026 roku może pojawić się dopiero we wrześniu.
Bardziej optymistyczne scenariusze ekonomistów
Kjersti Haugland z DNB Carnegie zakłada, że jedno cięcie może nastąpić w czerwcu. Podkreśla, że norweska gospodarka może przyspieszyć już w 2025 roku, a bezrobocie utrzymać się na niskim poziomie.
Prognozy czterech cięć i scenariusze braku ruchów
Jullum podkreśla możliwe osłabienie inwestycji w sektorze naftowym, co może zwiększyć presję na łagodzenie polityki. Z drugiej strony przedstawiciele Nordea Markets i Sparebank 1 Markets nie przewidują żadnych zmian stóp w przyszłym roku.
Norges Bank pozostaje ostrożny
Bank ocenia, że perspektywy gospodarcze nie uległy istotnym modyfikacjom. Prognoza stóp procentowych wskazuje na jedno cięcie rocznie w kolejnych trzech latach. Potencjalny termin ruchu to lato lub wczesna jesień 2026 roku.
Co zdecyduje o stopach procentowych w 2026 roku
Ekonomiści będą śledzić kolejne odczyty, by precyzyjniej określić kierunek polityki pieniężnej. W efekcie rok 2026 może okazać się czasem szczególnie zmiennych oczekiwań.
