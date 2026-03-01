Słaba korona działa jak magnes. Obcokrajowcy wykupują norweskie domki

Wielu zagranicznych nabywców przeznacza swoje domki na wynajem krótkoterminowy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej zagranicznych nabywców kupuje norweskie domki letniskowe. W 2025 roku odpowiadali za blisko 8 proc. wszystkich transakcji.

Niski kurs korony oraz trend "coolcation" (wakacje w chłodnym klimacie) zwiększyły zainteresowanie Norwegią. Kraj stał się atrakcyjny cenowo dla osób zarabiających w euro. W ubiegłym roku 563 domki letniskowe trafiły w ręce zagranicznych właścicieli. To ponad dwa razy więcej niż w 2017 roku, gdy odnotowano 268 transakcji.

Zagraniczni kupują coraz więcej Historycznie zagraniczni nabywcy stanowili marginalną część rynku. Norweski rynek domków był uznawany za zamknięty. Nowe dane wskazują jednak na wyraźną zmianę. Obcokrajowcy odpowiadają dziś za niemal 8 proc. sprzedaży. To najwyższy poziom w historii pomiarów.



Najaktywniejsi są Szwedzi i Duńczycy. Dołączyli do nich Niemcy oraz Holendrzy. Zagraniczni turyści dominują także na rynku najmu. Od 75 do 80 proc. komercyjnych noclegów w domkach przypada na gości z innych krajów. Wzrost ich obecności widoczny jest w wielu regionach górskich.

W Trysil już co trzeci domek letniskowy kupowany jest przez Niemców, Szwedów lub Duńczyków.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Kurs walut i stopy procentowe Wśród przyczyn wskazuje się niski kurs korony. Norwegia stała się "tanim krajem" dla osób dysponujących euro. Znaczenie ma także trend "coolcation", czyli wybieranie chłodniejszych kierunków wakacyjnych. Dodatkowym czynnikiem jest stabilność warunków śniegowych w norweskich górach.



Równocześnie wysokie stopy procentowe ograniczają możliwości Norwegów. Gospodarstwa domowe mierzą się z wysokimi kosztami. Sprzedaż używanych domków w 2025 roku była o 11,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Średnia cena wynosi obecnie 2 945 961 koron. Średnia cena spadła o 0,9 proc., a tylko 14 proc. obiektów sprzedano powyżej ceny ofertowej.

Zagraniczni kupujący, aby nabyć nieruchomość w Norwegii, muszą uzyskać d-nummer. Procedura może trwać kilka miesięcy i bywa wskazywana jako bariera administracyjna. Jednocześnie od 2027 roku ma wejść w życie nowy model wyceny domków letniskowych. Zmiana może wpłynąć na sposób opodatkowania oraz dalszą aktywność zarówno krajowych, jak i zagranicznych właścicieli.