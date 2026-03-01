Słaba korona działa jak magnes. Obcokrajowcy wykupują norweskie domki
01 marca 2026 10:23
Wielu zagranicznych nabywców przeznacza swoje domki na wynajem krótkoterminowy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Zagraniczni kupują coraz więcej
Najaktywniejsi są Szwedzi i Duńczycy. Dołączyli do nich Niemcy oraz Holendrzy. Zagraniczni turyści dominują także na rynku najmu. Od 75 do 80 proc. komercyjnych noclegów w domkach przypada na gości z innych krajów. Wzrost ich obecności widoczny jest w wielu regionach górskich.
W Trysil już co trzeci domek letniskowy kupowany jest przez Niemców, Szwedów lub Duńczyków.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Kurs walut i stopy procentowe
Równocześnie wysokie stopy procentowe ograniczają możliwości Norwegów. Gospodarstwa domowe mierzą się z wysokimi kosztami. Sprzedaż używanych domków w 2025 roku była o 11,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Średnia cena wynosi obecnie 2 945 961 koron. Średnia cena spadła o 0,9 proc., a tylko 14 proc. obiektów sprzedano powyżej ceny ofertowej.
