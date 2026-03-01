Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Życie w Norwegii

Słaba korona działa jak magnes. Obcokrajowcy wykupują norweskie domki

Redakcja

01 marca 2026 10:23

Kopiuj link
Słaba korona działa jak magnes. Obcokrajowcy wykupują norweskie domki

Wielu zagranicznych nabywców przeznacza swoje domki na wynajem krótkoterminowy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Coraz więcej zagranicznych nabywców kupuje norweskie domki letniskowe. W 2025 roku odpowiadali za blisko 8 proc. wszystkich transakcji.

Niski kurs korony oraz trend "coolcation" (wakacje w chłodnym klimacie) zwiększyły zainteresowanie Norwegią. Kraj stał się atrakcyjny cenowo dla osób zarabiających w euro. W ubiegłym roku 563 domki letniskowe trafiły w ręce zagranicznych właścicieli. To ponad dwa razy więcej niż w 2017 roku, gdy odnotowano 268 transakcji.
Budowlany alarm w Norwegii. Chcą poluźnić przepisy, by mieszkań było więcej

Zagraniczni kupują coraz więcej

Historycznie zagraniczni nabywcy stanowili marginalną część rynku. Norweski rynek domków był uznawany za zamknięty. Nowe dane wskazują jednak na wyraźną zmianę. Obcokrajowcy odpowiadają dziś za niemal 8 proc. sprzedaży. To najwyższy poziom w historii pomiarów.

Najaktywniejsi są Szwedzi i Duńczycy. Dołączyli do nich Niemcy oraz Holendrzy. Zagraniczni turyści dominują także na rynku najmu. Od 75 do 80 proc. komercyjnych noclegów w domkach przypada na gości z innych krajów. Wzrost ich obecności widoczny jest w wielu regionach górskich.
W Trysil już co trzeci domek letniskowy kupowany jest przez Niemców, Szwedów lub Duńczyków.

W Trysil już co trzeci domek letniskowy kupowany jest przez Niemców, Szwedów lub Duńczyków.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Kurs walut i stopy procentowe

Wśród przyczyn wskazuje się niski kurs korony. Norwegia stała się "tanim krajem" dla osób dysponujących euro. Znaczenie ma także trend "coolcation", czyli wybieranie chłodniejszych kierunków wakacyjnych. Dodatkowym czynnikiem jest stabilność warunków śniegowych w norweskich górach.

Równocześnie wysokie stopy procentowe ograniczają możliwości Norwegów. Gospodarstwa domowe mierzą się z wysokimi kosztami. Sprzedaż używanych domków w 2025 roku była o 11,3 proc. wyższa niż rok wcześniej. Średnia cena wynosi obecnie 2 945 961 koron. Średnia cena spadła o 0,9 proc., a tylko 14 proc. obiektów sprzedano powyżej ceny ofertowej.
Szokujące dane z Norwegii. O mieszkanie trudno, a setki tysięcy to pustostany
Zagraniczni kupujący, aby nabyć nieruchomość w Norwegii, muszą uzyskać d-nummer. Procedura może trwać kilka miesięcy i bywa wskazywana jako bariera administracyjna. Jednocześnie od 2027 roku ma wejść w życie nowy model wyceny domków letniskowych. Zmiana może wpłynąć na sposób opodatkowania oraz dalszą aktywność zarówno krajowych, jak i zagranicznych właścicieli.
0
0
0
0
0
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Troll Rental 2 Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
Blacharz/lakiernik samochodowy
Przejdź do ogłoszenia
Blacharz/lakiernik samochodowy
Oslo, okręg miasta
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
Przejdź do ogłoszenia
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ! Pedzik transport Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Masaż ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.