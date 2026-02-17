Szokujące dane z Norwegii. O mieszkanie trudno, a setki tysięcy to pustostany

Nowe inwestycje mogą powstawać mimo dostępnych, niewykorzystanych lokali. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Około 202 tys. mieszkań w Norwegii stoi pustych i teoretycznie może zostać ponownie wykorzystanych. Wynika to z nowego badania przygotowanego na zlecenie norweskiego banku mieszkaniowego Husbanken.

Dane opracowały firmy Samfunnsøkonomisk Analyse oraz Norkart we współpracy z Norstat. Analiza obejmuje skalę oraz przyczyny niewykorzystywania zasobów mieszkaniowych. Zastosowano nową metodę i szersze źródła danych. Według Husbanken daje to dokładniejszy obraz niż wcześniejsze szacunki.

Skala zjawiska większa niż zakładano Badanie wskazuje, że liczba pustych mieszkań jest wyższa niż dotychczas przyjmowano. Nie wynika to z nagłego wzrostu liczby takich lokali. Kluczowe znaczenie ma lepsza jakość danych. Zmieniono także sposób liczenia. Efektem jest bardziej realistyczny wynik.



Według autorów wiedza o pustych mieszkaniach pokazuje, gdzie znajdują się niewykorzystane zasoby. Umożliwia też analizę powodów ich nieużywania. Dane wskazują, jakie bariery utrudniają ponowne wprowadzenie lokali na rynek. Informacje mają znaczenie dla planowania polityki mieszkaniowej, podkreśla dyrektor w Husbanken Hans Christian Sandlie.

To liczba wyższa niż w dotychczasowych oficjalnych szacunkach.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Dominacja obszarów peryferyjnych Większość pustych mieszkań znajduje się poza dużymi ośrodkami. Są to głównie tereny słabiej zurbanizowane. Około 123 tys. lokali pozostaje niezamieszkanych od dłuższego czasu. Często są to starsze nieruchomości. Zlokalizowane są daleko od usług i miejsc pracy.



Wiele z tych mieszkań to lokale prywatne. Znaczną część stanowią nieruchomości odziedziczone. Często mają kilku właścicieli. Badanie pokazuje też, że mieszkania komunalne rzadko pozostają puste długo. Jeśli tak się dzieje, przyczyną jest remont, przebudowa lub niedopasowanie do potrzeb użytkowników.

Szacunki, które zmieniają planowanie Analiza wskazuje również na istnienie około 226 tys. domów wakacyjnych w obszarach zurbanizowanych, które tworzą dodatkową rezerwę mieszkaniową. – Bez tej wiedzy polityka mieszkaniowa staje się mniej precyzyjna, planowanie przez gminy staje się trudniejsze, a ryzyko budowy nowych domów wzrasta, podczas gdy istniejące pozostają niewykorzystane – zauważa Sandlie.



Husbanken planuje wykorzystać wyniki w dialogu z Ministerstwem ds. Samorządów i Regionów. Dane mają też wspierać doradztwo dla gmin. Podkreślono, że są to nadal szacunki, a nie pełne zestawienie, i nie wszystkie lokale nadają się do natychmiastowego użycia.