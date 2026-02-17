Szokujące dane z Norwegii. O mieszkanie trudno, a setki tysięcy to pustostany
17 lutego 2026 09:02
Nowe inwestycje mogą powstawać mimo dostępnych, niewykorzystanych lokali. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Skala zjawiska większa niż zakładano
Według autorów wiedza o pustych mieszkaniach pokazuje, gdzie znajdują się niewykorzystane zasoby. Umożliwia też analizę powodów ich nieużywania. Dane wskazują, jakie bariery utrudniają ponowne wprowadzenie lokali na rynek. Informacje mają znaczenie dla planowania polityki mieszkaniowej, podkreśla dyrektor w Husbanken Hans Christian Sandlie.
Dominacja obszarów peryferyjnych
Wiele z tych mieszkań to lokale prywatne. Znaczną część stanowią nieruchomości odziedziczone. Często mają kilku właścicieli. Badanie pokazuje też, że mieszkania komunalne rzadko pozostają puste długo. Jeśli tak się dzieje, przyczyną jest remont, przebudowa lub niedopasowanie do potrzeb użytkowników.
Szacunki, które zmieniają planowanie
Husbanken planuje wykorzystać wyniki w dialogu z Ministerstwem ds. Samorządów i Regionów. Dane mają też wspierać doradztwo dla gmin. Podkreślono, że są to nadal szacunki, a nie pełne zestawienie, i nie wszystkie lokale nadają się do natychmiastowego użycia.
Raport Norwegia
A oni potrzebują specjalnej komisji która zapomniała że to jest własniść prywatna
To są dobre miejsce dla nowych przybyszów niech sobie radzą anie daj i daj