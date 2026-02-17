Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Szokujące dane z Norwegii. O mieszkanie trudno, a setki tysięcy to pustostany

Redakcja

17 lutego 2026 09:02

1
Szokujące dane z Norwegii. O mieszkanie trudno, a setki tysięcy to pustostany

Nowe inwestycje mogą powstawać mimo dostępnych, niewykorzystanych lokali. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Około 202 tys. mieszkań w Norwegii stoi pustych i teoretycznie może zostać ponownie wykorzystanych. Wynika to z nowego badania przygotowanego na zlecenie norweskiego banku mieszkaniowego Husbanken.

Dane opracowały firmy Samfunnsøkonomisk Analyse oraz Norkart we współpracy z Norstat. Analiza obejmuje skalę oraz przyczyny niewykorzystywania zasobów mieszkaniowych. Zastosowano nową metodę i szersze źródła danych. Według Husbanken daje to dokładniejszy obraz niż wcześniejsze szacunki.
Norwegia ma coraz mniej dzieci. Nowe propozycje mają zachęcić do zakładania rodziny

Skala zjawiska większa niż zakładano

Badanie wskazuje, że liczba pustych mieszkań jest wyższa niż dotychczas przyjmowano. Nie wynika to z nagłego wzrostu liczby takich lokali. Kluczowe znaczenie ma lepsza jakość danych. Zmieniono także sposób liczenia. Efektem jest bardziej realistyczny wynik.

Według autorów wiedza o pustych mieszkaniach pokazuje, gdzie znajdują się niewykorzystane zasoby. Umożliwia też analizę powodów ich nieużywania. Dane wskazują, jakie bariery utrudniają ponowne wprowadzenie lokali na rynek. Informacje mają znaczenie dla planowania polityki mieszkaniowej, podkreśla dyrektor w Husbanken Hans Christian Sandlie.
To liczba wyższa niż w dotychczasowych oficjalnych szacunkach.

To liczba wyższa niż w dotychczasowych oficjalnych szacunkach.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Dominacja obszarów peryferyjnych

Większość pustych mieszkań znajduje się poza dużymi ośrodkami. Są to głównie tereny słabiej zurbanizowane. Około 123 tys. lokali pozostaje niezamieszkanych od dłuższego czasu. Często są to starsze nieruchomości. Zlokalizowane są daleko od usług i miejsc pracy.

Wiele z tych mieszkań to lokale prywatne. Znaczną część stanowią nieruchomości odziedziczone. Często mają kilku właścicieli. Badanie pokazuje też, że mieszkania komunalne rzadko pozostają puste długo. Jeśli tak się dzieje, przyczyną jest remont, przebudowa lub niedopasowanie do potrzeb użytkowników.
Klimat zmienia życie Norwegów. Raport pokazuje, kto płaci najwyższą cenę

Szacunki, które zmieniają planowanie

Analiza wskazuje również na istnienie około 226 tys. domów wakacyjnych w obszarach zurbanizowanych, które tworzą dodatkową rezerwę mieszkaniową. – Bez tej wiedzy polityka mieszkaniowa staje się mniej precyzyjna, planowanie przez gminy staje się trudniejsze, a ryzyko budowy nowych domów wzrasta, podczas gdy istniejące pozostają niewykorzystane – zauważa Sandlie.

Husbanken planuje wykorzystać wyniki w dialogu z Ministerstwem ds. Samorządów i Regionów. Dane mają też wspierać doradztwo dla gmin. Podkreślono, że są to nadal szacunki, a nie pełne zestawienie, i nie wszystkie lokale nadają się do natychmiastowego użycia.
0
0
0
0
0

Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Pl
27 minut temu
Jakie bzdury jeśli z danego miejsca młodzi ludzie wyjeżdżają a zostają rodzice przychodzi czas że umierają dom zostaje pustu nikt nie kupi bo do cywilizacji daleko i powstają pustostany tak się dzieje wszystkich krajach rozwiniętych
A oni potrzebują specjalnej komisji która zapomniała że to jest własniść prywatna
To są dobre miejsce dla nowych przybyszów niech sobie radzą anie daj i daj
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

