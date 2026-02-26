Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Budowlany alarm w Norwegii. Chcą poluźnić przepisy, by mieszkań było więcej

Redakcja

26 lutego 2026 11:24

Budowlany alarm w Norwegii. Chcą poluźnić przepisy, by mieszkań było więcej

Minister przyznaje, że potrzeba większej aktywności budowlanej. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Chrześcijańska Partia Ludowa chce pełnej rewizji technicznych wymogów budowlanych, by przyspieszyć budowę mieszkań w Norwegii. Branża ostrzega, że nie ma czasu na długie analizy i oczekuje natychmiastowych działań rządu.

Norweski sektor budowlany zmaga się z rosnącymi kosztami i wysokimi stopami procentowymi. Popyt na nowe mieszkania wyraźnie spadł. W styczniu sprzedaż nowych lokali obniżyła się o 31 proc. Kryzys mieszkaniowy trwa czwarty rok. W tej sytuacji Chrześcijańska Partia Ludowa zapowiada złożenie wniosku o zmianę przepisów technicznych dla budynków.
Koniec sporu o alkohol w sklepach bez obsługi. Parlament zmienia zasady gry

Chrześcijańska Partia Ludowa chce zmian w przepisach technicznych

Lider partii Dag-Inge Ulstein zapowiadał w rozmowie z E24 szybkie skierowanie propozycji do parlamentu. Celem jest istotne obniżenie kosztów budowy. Partia postuluje uproszczenia i usunięcie zbędnych wymogów. Chce także harmonizacji przepisów z regulacjami obowiązującymi w innych krajach nordyckich. Ulstein podkreśla, że rewizja powinna uzyskać szerokie poparcie w norweskim parlamencie.

Obowiązujące rozporządzenie techniczne do ustawy planistyczno-budowlanej określa minimalne wymogi dla budynków w Norwegii. Reguluje kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, dostępności i efektywności energetycznej. Zawiera przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, konstrukcji oraz zagrożeń naturalnych, takich jak powódź, osuwiska czy radon. Obejmuje także wymagania w zakresie wentylacji, dostępu do światła dziennego, izolacji akustycznej oraz parametrów energetycznych.
Decyzje w najbliższych miesiącach mogą wpłynąć na tempo inwestycji.

Decyzje w najbliższych miesiącach mogą wpłynąć na tempo inwestycji.Fot. adobe stock/ licencja standardowa

Branża: potrzebne szybkie decyzje

Norweskie Stowarzyszenie Producentów Mieszkań przedstawiło najsłabsze styczniowe dane od 16 lat. Wskaźniki dotyczą zarówno sprzedaży, jak i rozpoczynanych inwestycji. Rynek nie odbije samoczynnie. Największym wyzwaniem pozostają koszty budowy. Dyrektor Lars Jacob Hiim popiera inicjatywę partii, ale zaznacza, że pełna rewizja przepisów może potrwać zbyt długo.

Branża oczekuje wdrożenia tzw. listy 72 propozycji. Została ona opracowana w sześć tygodni przez grupę roboczą powołaną przez rząd. Hiim zwraca uwagę, że rząd analizuje ją od ponad ośmiu miesięcy. Minister ds. samorządu i rozwoju regionalnego Bjørnar Skjæran informuje, że prace nad ponad połową działań już trwają. Zapowiada kolejne rozwiązania cyfrowe oraz rozszerzenie ram kredytowych państwowego banku mieszkaniowego.

Rząd utrzymuje cel budowy 130 000 mieszkań do 2030 roku. Minister przyznaje, że aktywność budowlana musi wzrosnąć, aby plan był realny. Przedstawiciele branży materiałów budowlanych wskazują na wpływ wysokich stóp procentowych. Ostrzegają, że ewentualny wzrost stóp po negocjacjach płacowych może dodatkowo osłabić rynek. Postulują m.in. ulgi podatkowe na termomodernizację, uproszczoną konwersję budynków komercyjnych na mieszkania oraz zwiększenie środków dla państwowego banku mieszkaniowego.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Mn
przed chwilą
Zapomnieli o najważniejszym zmniejszyć zyski pazernych deweloperów.
0
Odpowiedz

