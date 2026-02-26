Budowlany alarm w Norwegii. Chcą poluźnić przepisy, by mieszkań było więcej
26 lutego 2026 11:24
Minister przyznaje, że potrzeba większej aktywności budowlanej. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Chrześcijańska Partia Ludowa chce zmian w przepisach technicznych
Obowiązujące rozporządzenie techniczne do ustawy planistyczno-budowlanej określa minimalne wymogi dla budynków w Norwegii. Reguluje kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, dostępności i efektywności energetycznej. Zawiera przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, konstrukcji oraz zagrożeń naturalnych, takich jak powódź, osuwiska czy radon. Obejmuje także wymagania w zakresie wentylacji, dostępu do światła dziennego, izolacji akustycznej oraz parametrów energetycznych.
Decyzje w najbliższych miesiącach mogą wpłynąć na tempo inwestycji.Fot. adobe stock/ licencja standardowa
Branża: potrzebne szybkie decyzje
Branża oczekuje wdrożenia tzw. listy 72 propozycji. Została ona opracowana w sześć tygodni przez grupę roboczą powołaną przez rząd. Hiim zwraca uwagę, że rząd analizuje ją od ponad ośmiu miesięcy. Minister ds. samorządu i rozwoju regionalnego Bjørnar Skjæran informuje, że prace nad ponad połową działań już trwają. Zapowiada kolejne rozwiązania cyfrowe oraz rozszerzenie ram kredytowych państwowego banku mieszkaniowego.
Rząd utrzymuje cel budowy 130 000 mieszkań do 2030 roku. Minister przyznaje, że aktywność budowlana musi wzrosnąć, aby plan był realny. Przedstawiciele branży materiałów budowlanych wskazują na wpływ wysokich stóp procentowych. Ostrzegają, że ewentualny wzrost stóp po negocjacjach płacowych może dodatkowo osłabić rynek. Postulują m.in. ulgi podatkowe na termomodernizację, uproszczoną konwersję budynków komercyjnych na mieszkania oraz zwiększenie środków dla państwowego banku mieszkaniowego.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.