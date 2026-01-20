Strona korzysta z plików cookies

Norweski zasiłki pod lupą? Rząd przyznaje, że NAV nie działa prawidłowo

Redakcja

20 stycznia 2026 13:28

Norweski zasiłki pod lupą? Rząd przyznaje, że NAV nie działa prawidłowo

NAV nie działa prawidłowo we wszystkich obszarach, przyznają rządzący. Fot. Gorm Kallestad, NTB scanpix (CC BY-NC 4.0)

Norweski rząd zapowiada kompleksowy przegląd funkcjonowania NAV. Eksperci mają sprawdzić, czy urząd jest przygotowany na przyszłe wyzwania rynku pracy i systemu świadczeń.

Więcej

Rząd Norwegii chce ocenić, czy Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV) realizuje zadania w sposób wystarczająco skuteczny. Chodzi zarówno o aktywizację zawodową, jak i terminową pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Przegląd ma wskazać obszary wymagające zmian. Planowane prace ogłoszono 13 stycznia 2026 roku.
Dylematy po norwesku. Imigranci zwiększają liczbę zatrudnionych i... bezrobotnych

20 lat po reformie NAV

Od reformy NAV minęło 20 lat. Rząd podkreśla, że mimo pozytywnych elementów system nie działa w pełni prawidłowo. Wskazywane są długie czasy rozpatrywania spraw. Problematyczne jest także skomplikowane prawo.

Równolegle działa już grupa zajmująca się uproszczeniem ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ma być łatwiejsza w odbiorze i bardziej przyjazna cyfrowo. Wnioski obu zespołów mają stworzyć podstawę do dalszych decyzji. Celem jest rozwój administracji pracy i świadczeń w Norwegii.
NAV łączy w sobie kompetencje polskich urzędów pracy oraz instytucji opieki społecznej.

NAV łączy w sobie kompetencje polskich urzędów pracy oraz instytucji opieki społecznej. Fot. MN

Norwegia szykuje się na przyszłe wyzwania

Eksperci mają spojrzeć przede wszystkim na zadania NAV realizowane w kolejnych latach. Społeczeństwo będzie się starzeć. Liczba emerytów wzrośnie o 25 proc. do 2035 roku. To zmieni skalę i charakter obsługiwanych spraw.

Mimo postępu cyfryzacji wiele procesów nadal wymaga pracy manualnej. Jednocześnie prognozowany jest niedobór pracowników. NAV obsługuje rocznie 2,9 mln mieszkańców Norwegii. Rząd uznaje, że zmiany muszą opierać się na rzeczywistych danych i ich analizie.
Imigranci w Norwegii walczą o równe traktowanie. Znaleźli sposób na podwyżki pensji
Prace zostaną podzielone na dwie fazy. W pierwszej kolejności powstanie raport oparty na analizach i danych. Następnie ocenione zostaną możliwe działania naprawcze. Eksperci będą mieli na to około półtora roku. Równolegle powstanie grupa referencyjna z udziałem partnerów społecznych.
