Norweski zasiłki pod lupą? Rząd przyznaje, że NAV nie działa prawidłowo
20 stycznia 2026 13:28
NAV nie działa prawidłowo we wszystkich obszarach, przyznają rządzący. Fot. Gorm Kallestad, NTB scanpix (CC BY-NC 4.0)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
20 lat po reformie NAV
Równolegle działa już grupa zajmująca się uproszczeniem ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ma być łatwiejsza w odbiorze i bardziej przyjazna cyfrowo. Wnioski obu zespołów mają stworzyć podstawę do dalszych decyzji. Celem jest rozwój administracji pracy i świadczeń w Norwegii.
Norwegia szykuje się na przyszłe wyzwania
Mimo postępu cyfryzacji wiele procesów nadal wymaga pracy manualnej. Jednocześnie prognozowany jest niedobór pracowników. NAV obsługuje rocznie 2,9 mln mieszkańców Norwegii. Rząd uznaje, że zmiany muszą opierać się na rzeczywistych danych i ich analizie.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz