  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Dylematy po norwesku. Imigranci zwiększają liczbę zatrudnionych i... bezrobotnych

Redakcja

22 listopada 2025 10:01

Kopiuj link
Dylematy po norwesku. Imigranci zwiększają liczbę zatrudnionych i... bezrobotnych

Imigracja zwiększyła liczbę mieszkańców i zatrudnionych, ale także grupę nieaktywnych zawodowo. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Co trzecia osoba w Norwegii, która nie pracuje, jest imigrantem. Nowa analiza Centralnego Biura Statystycznego (SSB) pokazuje, że grupa jest przeciętnie młodsza i rzadziej korzysta ze świadczeń zdrowotnych, niż reszta osób pozostających poza rynkiem pracy.

W latach 2015–2024 imigracja doprowadziła do wzrostu liczby mieszkańców oraz liczby osób pracujących, ale jednocześnie zwiększyła grupę nieaktywnych zawodowo. W populacji bez imigranckiego pochodzenia odnotowano niewielki spadek liczby mieszkańców w wieku 20–66 lat, podczas gdy wśród imigrantów nastąpił wyraźny wzrost grupy.

Imigranci odpowiadają za większość przyrostu liczby zatrudnionych – prawie 163 tys., co stanowi 76 proc. całkowitego wzrostu zatrudnienia. W tym samym czasie liczba niepracujących wśród pozostałej ludności spadła o ponad 55 tys., natomiast wśród imigrantów wzrosła o ponad 46 tys. Udział imigrantów wśród osób niepracujących zwiększył się z 26,2 do 32,4 proc., przy czym na wzrost znacząco wpłynęła fala uchodźców z Ukrainy.
Imigranci w Norwegii walczą o równe traktowanie. Znaleźli sposób na podwyżki pensji

Najwięcej niepracujących pochodzi z Azji

Najwięcej imigrantów pozostających bez pracy pochodzi z Azji – to prawie 83 tys. osób. Kolejne duże grupy stanowią imigranci z Europy Wschodniej, zarówno z państw UE, jak i spoza Unii, gdzie każda z tych grup liczy niespełna 50 tys. osób bez zatrudnienia.

Z Afryki pochodzi 34,4 tys. niepracujących, a z Europy Zachodniej (bez krajów nordyckich) niespełna 18 tys. osób. Pod względem struktury udziałów Azja odpowiada za nieco ponad 32 proc. wszystkich niepracujących imigrantów, a każda z dwóch grup wschodnioeuropejskich za nieco ponad 19 proc.
Zatrudnieni i bezrobotni imigranci w wieku 20–66 lat według regionu świata.

Zatrudnieni i bezrobotni imigranci w wieku 20–66 lat według regionu świata.Il. Statistisk sentralbyrå

Krótki pobyt i status uchodźcy dominują wśród niepracujących

Najliczniejszą grupę wśród niepracujących imigrantów stanowią osoby z krótkim pobytem, poniżej czterech lat w Norwegii – 31,2 proc. Druga co do wielkości grupa to osoby mieszkające w kraju od co najmniej 20 lat, z udziałem 24,2 proc., co wiąże się z wyższą średnią wieku i niższą aktywnością zawodową.

Pod względem przyczyny imigracji dominują uchodźcy, w tym ich bliscy objęci łączeniem rodzin. To ponad 46 proc. wszystkich niepracujących. Około jedną piątą stanowią inni migranci rodzinni, a podobny odsetek migranci zarobkowi. Uchodźcy, imigranci z Azji oraz osoby z krótkim pobytem są wyraźnie nadreprezentowani wśród niepracujących w stosunku do ogółu imigrantów.
Wysoki udział nieznanego statusu wśród imigrantów z krajów UE może wynikać z niezgłoszonej emigracji.

Wysoki udział nieznanego statusu wśród imigrantów z krajów UE może wynikać z niezgłoszonej emigracji.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Imigranci są młodsi i lepiej wykształceni niż inni niepracujący

Wśród pozostałej ludności największą część nieaktywnych zawodowo stanowią osoby w wieku 55–66 lat, podczas gdy wśród imigrantów rozkład jest bardziej wyrównany między grupami wiekowymi. Aż 69,6 proc. niepracujących imigrantów ma od 25 do 54 lat, w porównaniu z 46,3 proc. w pozostałej populacji.

Odsetek osób z podstawowym wykształceniem jest podobny, ale wśród imigrantów 34 proc. osób bez pracy ma wyższe wykształcenie, wobec 25 proc. w pozostałej populacji. Wśród osób spoza grupy imigrantów największy udział stanowią osoby z wykształceniem średnim, które przewyższają o 4 punkty proc. udział osób z wykształceniem podstawowym.
Bezrobotni w wieku 20–66 lat według pochodzenia imigracyjnego, płci i regionu świata.

Bezrobotni w wieku 20–66 lat według pochodzenia imigracyjnego, płci i regionu świata.Il. Statistisk sentralbyrå

Różnice w statusie zawodowym i socjalnym

Wśród niepracujących bez imigranckiej przeszłości 57 proc. otrzymuje świadczenia zdrowotne, a 9 proc. pobiera emerytury i renty, co ogranicza ich potencjał powrotu na rynek pracy. Wśród imigrantów odsetek korzystających ze świadczenia zdrowotnego jest znacznie niższy i wynosi 26,7 proc.

Imigranci częściej wpisują się natomiast w status poszukujących pracy lub pobierających inne świadczenia, głównie z pomocy społecznej. W tej grupie większy jest również udział osób w nieznanym statusie – 36,6 proc., wobec ponad 10 proc. wśród pozostałych niepracujących.
W Norwegii będzie więcej uchodźców. Władze pokazały liczby

Różne ścieżki aktywności zależnie od pochodzenia i długości pobytu

Dane pokazują, że różnice między grupami imigrantów a resztą populacji są wyraźnie powiązane z regionem pochodzenia oraz długością pobytu w Norwegii. Imigranci z Azji i Afryki częściej korzystają ze świadczeń zdrowotnych, natomiast osoby z Europy Wschodniej spoza UE w dużym stopniu uczestniczą w programach integracyjnych.

Uwzględnienie osób uczących się i poszukujących pracy wskazuje, że prawie 40 proc. niepracujących imigrantów z tej grupy znajduje się w fazie przygotowań do wejścia na rynek pracy. Z kolei duży udział nieznanego statusu wśród imigrantów z krajów UE wiąże się z wysokim poziomem niezgłoszonej emigracji, która wpływa na obraz faktycznej aktywności zawodowej.
