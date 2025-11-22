Dylematy po norwesku. Imigranci zwiększają liczbę zatrudnionych i... bezrobotnych
22 listopada 2025 10:01
Imigracja zwiększyła liczbę mieszkańców i zatrudnionych, ale także grupę nieaktywnych zawodowo. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Imigranci odpowiadają za większość przyrostu liczby zatrudnionych – prawie 163 tys., co stanowi 76 proc. całkowitego wzrostu zatrudnienia. W tym samym czasie liczba niepracujących wśród pozostałej ludności spadła o ponad 55 tys., natomiast wśród imigrantów wzrosła o ponad 46 tys. Udział imigrantów wśród osób niepracujących zwiększył się z 26,2 do 32,4 proc., przy czym na wzrost znacząco wpłynęła fala uchodźców z Ukrainy.
Najwięcej niepracujących pochodzi z Azji
Z Afryki pochodzi 34,4 tys. niepracujących, a z Europy Zachodniej (bez krajów nordyckich) niespełna 18 tys. osób. Pod względem struktury udziałów Azja odpowiada za nieco ponad 32 proc. wszystkich niepracujących imigrantów, a każda z dwóch grup wschodnioeuropejskich za nieco ponad 19 proc.
Zatrudnieni i bezrobotni imigranci w wieku 20–66 lat według regionu świata.Il. Statistisk sentralbyrå
Krótki pobyt i status uchodźcy dominują wśród niepracujących
Pod względem przyczyny imigracji dominują uchodźcy, w tym ich bliscy objęci łączeniem rodzin. To ponad 46 proc. wszystkich niepracujących. Około jedną piątą stanowią inni migranci rodzinni, a podobny odsetek migranci zarobkowi. Uchodźcy, imigranci z Azji oraz osoby z krótkim pobytem są wyraźnie nadreprezentowani wśród niepracujących w stosunku do ogółu imigrantów.
Wysoki udział nieznanego statusu wśród imigrantów z krajów UE może wynikać z niezgłoszonej emigracji.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Imigranci są młodsi i lepiej wykształceni niż inni niepracujący
Odsetek osób z podstawowym wykształceniem jest podobny, ale wśród imigrantów 34 proc. osób bez pracy ma wyższe wykształcenie, wobec 25 proc. w pozostałej populacji. Wśród osób spoza grupy imigrantów największy udział stanowią osoby z wykształceniem średnim, które przewyższają o 4 punkty proc. udział osób z wykształceniem podstawowym.
Bezrobotni w wieku 20–66 lat według pochodzenia imigracyjnego, płci i regionu świata.Il. Statistisk sentralbyrå
Różnice w statusie zawodowym i socjalnym
Imigranci częściej wpisują się natomiast w status poszukujących pracy lub pobierających inne świadczenia, głównie z pomocy społecznej. W tej grupie większy jest również udział osób w nieznanym statusie – 36,6 proc., wobec ponad 10 proc. wśród pozostałych niepracujących.
Różne ścieżki aktywności zależnie od pochodzenia i długości pobytu
Uwzględnienie osób uczących się i poszukujących pracy wskazuje, że prawie 40 proc. niepracujących imigrantów z tej grupy znajduje się w fazie przygotowań do wejścia na rynek pracy. Z kolei duży udział nieznanego statusu wśród imigrantów z krajów UE wiąże się z wysokim poziomem niezgłoszonej emigracji, która wpływa na obraz faktycznej aktywności zawodowej.
