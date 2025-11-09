Imigranci w Norwegii walczą o równe traktowanie. Znaleźli sposób na podwyżki pensji

Raport UNHCR wskazuje na dyskryminację imigrantów na rynku pracy w Norwegii. Fot. Fotolia/Royalty Free/Author: blvdone

Nowy raport Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) pokazuje, że wielu imigrantów w Norwegii doświadcza dyskryminacji na rynku pracy. Osoby te aktywnie próbują przeciwdziałać uprzedzeniom. Jednym z podejmowanych działań jest zmiana nazwiska na bardziej norwesko brzmiące. Takie przypadki są nieliczne, przynoszą zauważalne efekty w postaci wyższych zarobków i większych szans na zatrudnienie.

Badanie przeprowadzone w ramach projektu NAVIGATE potwierdza, że tylko 0,4 proc. imigrantów i ich potomków zdecydowało się na zmianę nazwiska. Najwięcej takich decyzji podjęły osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji i Ameryki Południowej – 0,5 proc.



Z raportu wynika, że zmiana nazwiska może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia nawet o 30–40 proc. oraz zwiększenia szans na zatrudnienie o 7 proc. Największe efekty odnotowano wśród imigrantów spoza Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Korzyści po zmianie nazwiska Ekspertka Julia Orupabo z Instytutu Badań Społecznych podkreśla, że dyskryminacja w procesach rekrutacyjnych utrzymuje się w Norwegii od wielu lat. Zjawisko to dotyczy zarówno osób, które same imigrowały, jak i dzieci imigrantów urodzonych w Norwegii.



Według raportu, korzyści finansowe wynikają głównie z możliwości zmiany miejsca pracy, a nie z podwyżek w obecnych firmach. Zmiana nazwiska zwiększa szanse na zdobycie lepiej płatnej i stabilnej posady.

Zmiana nazwiska może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia o 30-40 proc. i zwiększenia szans na zatrudnienie o 7 proc.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Jak imigranci radzą sobie z dyskryminacją na rynku pracy Autorzy raportu zauważają, że imigranci stosują różne strategie, by ograniczyć ryzyko dyskryminacji. Poza zmianą nazwiska starają się wysyłać podania o pracę napisane perfekcyjnym norweskim. Często rezygnują z informacji o przynależności religijnej lub działalności w organizacjach społecznych. Niektórzy eksponują zainteresowania i hobby, które kojarzą się z norweskim stylem życia.



Z badań wynika również, że część kandydatów dołącza do aplikacji zdjęcia, które mają przeciwdziałać negatywnym stereotypom. Mężczyźni wybierają formalny ubiór i okulary, aby uniknąć skojarzeń z agresywną postawą. Kobiety natomiast ukrywają kręcone włosy lub zasłaniają hijab, by wyglądać bardziej neutralnie kulturowo. Takie działania mają na celu stworzenie wizerunku osoby dobrze zintegrowanej z norweskim społeczeństwem.

Zmiana nazwiska jako narzędzie integracji społecznej Raport UNHCR wskazuje, że decyzja o zmianie nazwiska nie zawsze oznacza chęć rezygnacji z własnej tożsamości. Dla wielu imigrantów jest to sposób na zwiększenie szans na równy start w życiu zawodowym. Badacze podkreślają, że tego rodzaju działania mogą przyczynić się do lepszej integracji i ograniczenia różnic między mniejszościami a większością społeczeństwa.



Zgodnie z wnioskami autorów raportu, kluczowym wyzwaniem pozostaje stworzenie środowiska pracy, w którym pochodzenie etniczne nie wpływa na proces rekrutacyjny. W dłuższej perspektywie może to przyczynić się do bardziej sprawiedliwego i otwartego rynku pracy w Norwegii.