Imigranci w Norwegii walczą o równe traktowanie. Znaleźli sposób na podwyżki pensji
09 listopada 2025 10:33
Raport UNHCR wskazuje na dyskryminację imigrantów na rynku pracy w Norwegii. Fot. Fotolia/Royalty Free/Author: blvdone
Z raportu wynika, że zmiana nazwiska może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia nawet o 30–40 proc. oraz zwiększenia szans na zatrudnienie o 7 proc. Największe efekty odnotowano wśród imigrantów spoza Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.
Korzyści po zmianie nazwiska
Według raportu, korzyści finansowe wynikają głównie z możliwości zmiany miejsca pracy, a nie z podwyżek w obecnych firmach. Zmiana nazwiska zwiększa szanse na zdobycie lepiej płatnej i stabilnej posady.
Jak imigranci radzą sobie z dyskryminacją na rynku pracy
Z badań wynika również, że część kandydatów dołącza do aplikacji zdjęcia, które mają przeciwdziałać negatywnym stereotypom. Mężczyźni wybierają formalny ubiór i okulary, aby uniknąć skojarzeń z agresywną postawą. Kobiety natomiast ukrywają kręcone włosy lub zasłaniają hijab, by wyglądać bardziej neutralnie kulturowo. Takie działania mają na celu stworzenie wizerunku osoby dobrze zintegrowanej z norweskim społeczeństwem.
Zmiana nazwiska jako narzędzie integracji społecznej
Zgodnie z wnioskami autorów raportu, kluczowym wyzwaniem pozostaje stworzenie środowiska pracy, w którym pochodzenie etniczne nie wpływa na proces rekrutacyjny. W dłuższej perspektywie może to przyczynić się do bardziej sprawiedliwego i otwartego rynku pracy w Norwegii.
