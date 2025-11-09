Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Życie w Norwegii

Imigranci w Norwegii walczą o równe traktowanie. Znaleźli sposób na podwyżki pensji

Redakcja

09 listopada 2025 10:33

Kopiuj link
1
Imigranci w Norwegii walczą o równe traktowanie. Znaleźli sposób na podwyżki pensji

Raport UNHCR wskazuje na dyskryminację imigrantów na rynku pracy w Norwegii. Fot. Fotolia/Royalty Free/Author: blvdone

Nowy raport Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) pokazuje, że wielu imigrantów w Norwegii doświadcza dyskryminacji na rynku pracy. Osoby te aktywnie próbują przeciwdziałać uprzedzeniom. Jednym z podejmowanych działań jest zmiana nazwiska na bardziej norwesko brzmiące. Takie przypadki są nieliczne, przynoszą zauważalne efekty w postaci wyższych zarobków i większych szans na zatrudnienie.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Kancelaria odszkodowawcza w Oslo

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Ogłoszenia MojaNorwegia

Badanie przeprowadzone w ramach projektu NAVIGATE potwierdza, że tylko 0,4 proc. imigrantów i ich potomków zdecydowało się na zmianę nazwiska. Najwięcej takich decyzji podjęły osoby pochodzące z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji i Ameryki Południowej – 0,5 proc.

Z raportu wynika, że zmiana nazwiska może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia nawet o 30–40 proc. oraz zwiększenia szans na zatrudnienie o 7 proc. Największe efekty odnotowano wśród imigrantów spoza Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.
Norweskie szpitale mogą zostać bez lekarzy. Takiego dramatu jeszcze nie było

Korzyści po zmianie nazwiska

Ekspertka Julia Orupabo z Instytutu Badań Społecznych podkreśla, że dyskryminacja w procesach rekrutacyjnych utrzymuje się w Norwegii od wielu lat. Zjawisko to dotyczy zarówno osób, które same imigrowały, jak i dzieci imigrantów urodzonych w Norwegii.

Według raportu, korzyści finansowe wynikają głównie z możliwości zmiany miejsca pracy, a nie z podwyżek w obecnych firmach. Zmiana nazwiska zwiększa szanse na zdobycie lepiej płatnej i stabilnej posady.
Zmiana nazwiska może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia o 30-40 proc. i zwiększenia szans na zatrudnienie o 7 proc.

Zmiana nazwiska może prowadzić do wzrostu wynagrodzenia o 30-40 proc. i zwiększenia szans na zatrudnienie o 7 proc.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Jak imigranci radzą sobie z dyskryminacją na rynku pracy

Autorzy raportu zauważają, że imigranci stosują różne strategie, by ograniczyć ryzyko dyskryminacji. Poza zmianą nazwiska starają się wysyłać podania o pracę napisane perfekcyjnym norweskim. Często rezygnują z informacji o przynależności religijnej lub działalności w organizacjach społecznych. Niektórzy eksponują zainteresowania i hobby, które kojarzą się z norweskim stylem życia.

Z badań wynika również, że część kandydatów dołącza do aplikacji zdjęcia, które mają przeciwdziałać negatywnym stereotypom. Mężczyźni wybierają formalny ubiór i okulary, aby uniknąć skojarzeń z agresywną postawą. Kobiety natomiast ukrywają kręcone włosy lub zasłaniają hijab, by wyglądać bardziej neutralnie kulturowo. Takie działania mają na celu stworzenie wizerunku osoby dobrze zintegrowanej z norweskim społeczeństwem.
W Norwegii będzie więcej uchodźców. Władze pokazały liczby

Zmiana nazwiska jako narzędzie integracji społecznej

Raport UNHCR wskazuje, że decyzja o zmianie nazwiska nie zawsze oznacza chęć rezygnacji z własnej tożsamości. Dla wielu imigrantów jest to sposób na zwiększenie szans na równy start w życiu zawodowym. Badacze podkreślają, że tego rodzaju działania mogą przyczynić się do lepszej integracji i ograniczenia różnic między mniejszościami a większością społeczeństwa.

Zgodnie z wnioskami autorów raportu, kluczowym wyzwaniem pozostaje stworzenie środowiska pracy, w którym pochodzenie etniczne nie wpływa na proces rekrutacyjny. W dłuższej perspektywie może to przyczynić się do bardziej sprawiedliwego i otwartego rynku pracy w Norwegii.
0
1
0
0
0
Szukasz pracy w Norwegii?
Przetłumaczymy i skorygujemy Twoje CV
reklama

Moja Norwegia poleca

Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Troll Rental 2 FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Szkolenia Online 96015 Masaż ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski Psychotraumatolog w Oslo
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
J33ba c was
10 minut temu
Nie mogę dodać komentarza.. to dyskryminacja!! Gdzie mogę zgłosić łamanie praw przez "mojanorwegia" ?
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.