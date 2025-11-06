Norweskie szpitale mogą zostać bez lekarzy. Takiego dramatu jeszcze nie było
06 listopada 2025 11:01
W norweskich szpitalach panuje atmosfera strachu. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Lekarze wskazują na wysokie tempo pracy, częste zwolnienia lekarskie i brak elastyczności w grafiku. Wielu z nich mówi o trudności w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Coraz częściej wybierają przejście do prywatnych praktyk, gdzie czują się bardziej niezależni.
Strach przed konsekwencjami
Specjalistka ds. prawa medycznego Anne Kjersti Befring nazywa ten problem poważnym zagrożeniem dla przejrzystości systemu zdrowia. Potwierdza, że lekarze boją się konsekwencji po ujawnieniu opinii o sytuacji w szpitalach. Jej zdaniem brak otwartości ogranicza możliwość poznania rzeczywistego stanu norweskiej służby zdrowia.
Głos lekarzy i reakcja władz
Herlofsen zaznacza, że system zarządzania w szpitalach nie działa tak, jak powinien. Jednocześnie przypomina, że wolność słowa w Norwegii powinna obejmować także pracowników ochrony zdrowia.
Zapowiedziała, że instytucja przeanalizuje przedstawione przypadki i podejmie działania. Lekarze muszą mieć prawo do otwartego dzielenia się doświadczeniami, aby poprawić funkcjonowanie norweskiego systemu ochrony zdrowia, podkreśliła.
