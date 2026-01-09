Nowe wytyczne dla rodziców w Norwegii. Chodzi o dzieci i telefony
09 stycznia 2026 12:51
Norwegia po raz kolejny doprecyzowała kwestie korzystania z urządzeń mobilnych. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)
Ograniczenia czasu przed ekranem
W przypadku młodzieży w wieku 13–18 lat zalecany czas to od 1,5 do 3 godzin dziennie. W każdym przedziale wiekowym podkreślono, że krótszy czas jest korzystniejszy. Rekomendacje dotyczą wyłącznie czasu wolnego. Nie obejmują obowiązków szkolnych. Urzędnicy zaznaczyli, że urządzenie nie powinno ograniczać snu ani aktywności fizycznej oraz zaburzać rytmu społecznego.
To kolejne zalecenia odnoszące się do dzieci i młodzieży w kontekście urządzeń mobilnych.Fot. stock.adobe.com/standardowa
Internet i codzienne nawyki w Norwegii
W wytycznych podkreślono również zasady codziennego korzystania z ekranów. Nie należy używać ich podczas posiłków, karmienia piersią ani karmienia butelką. Urządzenie nie powinno być włączone w tle. Zaleca się unikanie ekranów na godzinę przed snem.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz