Nowe wytyczne dla rodziców w Norwegii. Chodzi o dzieci i telefony

Norwegia po raz kolejny doprecyzowała kwestie korzystania z urządzeń mobilnych. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Norweskie władze przedstawiły zalecenia dotyczące korzystania z urządzeń multimedialnych przez dzieci i młodzież. Dokument po raz pierwszy wprowadza jasne limity czasu oraz wyraźne wskazenia dotyczące Internetu.

Zalecenia zostały upublicznione po zakończeniu konsultacji zewnętrznych, które rozpoczęły się 5 czerwca 2025 roku. Do Urzędu ds. Zdrowia wpłynęło ponad 3,5 tys. opinii. Nowe wytyczne są pierwszymi tego typu opublikowanymi przez norweski rząd. Dokument opiera się na badaniach oraz doświadczeniach dzieci, młodzieży i rodziców.

Ograniczenia czasu przed ekranem Zalecenia precyzują maksymalny dzienny czas korzystania z urządzeń multimedialnych w czasie wolnym. Dzieci do 2. roku życia powinny całkowicie unikać ekranów. W grupie 2–5 lat limit wynosi od 0,5 do 1 godziny dziennie. Dla dzieci w wieku 6–12 lat wskazano 1 do 1,5 godziny dziennie.



W przypadku młodzieży w wieku 13–18 lat zalecany czas to od 1,5 do 3 godzin dziennie. W każdym przedziale wiekowym podkreślono, że krótszy czas jest korzystniejszy. Rekomendacje dotyczą wyłącznie czasu wolnego. Nie obejmują obowiązków szkolnych. Urzędnicy zaznaczyli, że urządzenie nie powinno ograniczać snu ani aktywności fizycznej oraz zaburzać rytmu społecznego.

To kolejne zalecenia odnoszące się do dzieci i młodzieży w kontekście urządzeń mobilnych.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Internet i codzienne nawyki w Norwegii Nowością jest osobne zalecenie dotyczące dostępu do internetu. Dzieci poniżej 12. roku życia nie powinny korzystać z internetu bez nadzoru dorosłych. Rekomendacja dotyczy urządzeń takich jak smartfony i tablety. Władze zwracają uwagę na treści dostępne online.



W wytycznych podkreślono również zasady codziennego korzystania z ekranów. Nie należy używać ich podczas posiłków, karmienia piersią ani karmienia butelką. Urządzenie nie powinno być włączone w tle. Zaleca się unikanie ekranów na godzinę przed snem.

Urządzenia mobilne nie powinny znajdować się przy łóżku dziecka. Ekran nie może być formą pocieszania ani odwracania uwagi od trudnych emocji. Wskazania pozostały niezmienione po konsultacjach. Urząd ds. Zdrowia utrzymała ich dotychczasowe brzmienie.