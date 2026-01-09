Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Zdrowie

Nowe wytyczne dla rodziców w Norwegii. Chodzi o dzieci i telefony

Redakcja

09 stycznia 2026 12:51

Kopiuj link
Nowe wytyczne dla rodziców w Norwegii. Chodzi o dzieci i telefony

Norwegia po raz kolejny doprecyzowała kwestie korzystania z urządzeń mobilnych. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Norweskie władze przedstawiły zalecenia dotyczące korzystania z urządzeń multimedialnych przez dzieci i młodzież. Dokument po raz pierwszy wprowadza jasne limity czasu oraz wyraźne wskazenia dotyczące Internetu.

Zalecenia zostały upublicznione po zakończeniu konsultacji zewnętrznych, które rozpoczęły się 5 czerwca 2025 roku. Do Urzędu ds. Zdrowia wpłynęło ponad 3,5 tys. opinii. Nowe wytyczne są pierwszymi tego typu opublikowanymi przez norweski rząd. Dokument opiera się na badaniach oraz doświadczeniach dzieci, młodzieży i rodziców.
Norwegia sportowa czy smartfonowa? Tak wygląda na tle krajów nordyckich

Ograniczenia czasu przed ekranem

Zalecenia precyzują maksymalny dzienny czas korzystania z urządzeń multimedialnych w czasie wolnym. Dzieci do 2. roku życia powinny całkowicie unikać ekranów. W grupie 2–5 lat limit wynosi od 0,5 do 1 godziny dziennie. Dla dzieci w wieku 6–12 lat wskazano 1 do 1,5 godziny dziennie.

W przypadku młodzieży w wieku 13–18 lat zalecany czas to od 1,5 do 3 godzin dziennie. W każdym przedziale wiekowym podkreślono, że krótszy czas jest korzystniejszy. Rekomendacje dotyczą wyłącznie czasu wolnego. Nie obejmują obowiązków szkolnych. Urzędnicy zaznaczyli, że urządzenie nie powinno ograniczać snu ani aktywności fizycznej oraz zaburzać rytmu społecznego.
To kolejne zalecenia odnoszące się do dzieci i młodzieży w kontekście urządzeń mobilnych.

To kolejne zalecenia odnoszące się do dzieci i młodzieży w kontekście urządzeń mobilnych.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Internet i codzienne nawyki w Norwegii

Nowością jest osobne zalecenie dotyczące dostępu do internetu. Dzieci poniżej 12. roku życia nie powinny korzystać z internetu bez nadzoru dorosłych. Rekomendacja dotyczy urządzeń takich jak smartfony i tablety. Władze zwracają uwagę na treści dostępne online.

W wytycznych podkreślono również zasady codziennego korzystania z ekranów. Nie należy używać ich podczas posiłków, karmienia piersią ani karmienia butelką. Urządzenie nie powinno być włączone w tle. Zaleca się unikanie ekranów na godzinę przed snem.
Koniec z reklamą kierowaną do dzieci. Niezdrowa żywność na celowniku Norwegii
Urządzenia mobilne nie powinny znajdować się przy łóżku dziecka. Ekran nie może być formą pocieszania ani odwracania uwagi od trudnych emocji. Wskazania pozostały niezmienione po konsultacjach. Urząd ds. Zdrowia utrzymała ich dotychczasowe brzmienie.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Troll Rental 2 Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - praca LEGALNA BEZ JĘZYKA
Oslo, okręg miasta
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo Pedzik transport Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.