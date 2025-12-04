Norwegia sportowa czy smartfonowa? Tak wygląda na tle krajów nordyckich
04 grudnia 2025 11:02
Trzy na dziesięć dorosłych osób w Norwegii nie spełnia minimalnych zaleceń aktywności fizycznej. Fot. Pexels
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Raport wskazuje, że 56 proc. dorosłych w krajach nordyckich ma nadwagę lub otyłość, a w Norwegii odsetek ten wynosi 52,5 proc. Problemy dotyczą również najmłodszych. 16 proc. norweskich dzieci ma nadmierną masę ciała.
Najwyższy w regionie czas przed ekranem
Najwyższe wyniki notują osoby w wieku 18–24 lata, które spędzają przed ekranem 4,9 godz. dziennie — najwięcej w całej Skandynawii. To więcej niż w Szwecji, Danii, Finlandii i na Islandii.
Grupy o niższym wykształceniu w całej Skandynawii zgłaszają gorszą dietę i częściej występującą otyłość.Fot. fotolia.com
Pogarszające się nawyki żywieniowe
W Norwegii widoczny jest natomiast większy udział pieczywa pełnoziarnistego i ryb w diecie niż w pozostałych krajach regionu. Jednocześnie spożycie słodzonych napojów i produktów mlecznych utrzymuje się na wysokim poziomie.
Różnice społeczne i sytuacja dzieci
W Danii, Islandii i Finlandii rośnie także liczba dzieci z nadwagą, przy czym w Danii odsetek ten wzrósł z 11 do 20 proc. w ciągu dekady. Islandia odnotowała wzrost z 19 do 26 proc., w tym ponad dwukrotne zwiększenie liczby dzieci z otyłością.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz