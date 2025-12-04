Norwegia sportowa czy smartfonowa? Tak wygląda na tle krajów nordyckich

Trzy na dziesięć dorosłych osób w Norwegii nie spełnia minimalnych zaleceń aktywności fizycznej. Fot. Pexels

Nowy raport NORMO 2025 pokazuje, że ponad połowa dorosłych mieszkańców krajów nordyckich zmaga się z nadwagą lub otyłością, a jednocześnie rośnie czas spędzany przed ekranami. Norwegowie wypadają w zestawieniu szczególnie, zarówno pod względem aktywności fizycznej, jak i korzystania z urządzeń elektronicznych.

W Norwegii trzy na dziesięć dorosłych osób nie osiąga minimalnego poziomu aktywności fizycznej zalecanego przez służby zdrowia. Choć średnia wynosi 5,6 godz. ruchu tygodniowo, wynik podbijają osoby najbardziej aktywne.



Raport wskazuje, że 56 proc. dorosłych w krajach nordyckich ma nadwagę lub otyłość, a w Norwegii odsetek ten wynosi 52,5 proc. Problemy dotyczą również najmłodszych. 16 proc. norweskich dzieci ma nadmierną masę ciała.

Najwyższy w regionie czas przed ekranem Dane pokazują również rosnący czas spędzany przed ekranami. Norwescy dorośli korzystają z urządzeń średnio 3,7 godz. dziennie w czasie wolnym, a trzy na dziesięć osób przekraczają czterogodzinną granicę.



Najwyższe wyniki notują osoby w wieku 18–24 lata, które spędzają przed ekranem 4,9 godz. dziennie — najwięcej w całej Skandynawii. To więcej niż w Szwecji, Danii, Finlandii i na Islandii.

Grupy o niższym wykształceniu w całej Skandynawii zgłaszają gorszą dietę i częściej występującą otyłość.Fot. fotolia.com

Pogarszające się nawyki żywieniowe Raport zwraca także uwagę na osłabienie jakości nawyków żywieniowych. W całej Skandynawii spada spożycie owoców, warzyw i pełnych ziaren, a rośnie udział produktów o wysokiej zawartości cukru.



W Norwegii widoczny jest natomiast większy udział pieczywa pełnoziarnistego i ryb w diecie niż w pozostałych krajach regionu. Jednocześnie spożycie słodzonych napojów i produktów mlecznych utrzymuje się na wysokim poziomie.

Różnice społeczne i sytuacja dzieci W krajach nordyckich najsilniej negatywne trendy dotyczą grup o niższym wykształceniu. To one częściej zmagają się z gorszą dietą i wyższym ryzykiem otyłości.



W Danii, Islandii i Finlandii rośnie także liczba dzieci z nadwagą, przy czym w Danii odsetek ten wzrósł z 11 do 20 proc. w ciągu dekady. Islandia odnotowała wzrost z 19 do 26 proc., w tym ponad dwukrotne zwiększenie liczby dzieci z otyłością.

Norweska młodzież ma najwyższy czas ekranowy w całej Skandynawii.Fot. fotolia

Autorzy raportu podkreślają, że dane oparte częściowo na samoopisach mogą nie odzwierciedlać w pełni rzeczywistej skali zjawiska. Wskazują jednak, że wyniki pozwalają uchwycić główne tendencje w zdrowiu i stylu życia mieszkańców regionu. Dokument ma stanowić podstawę dalszych analiz i obserwacji w nadchodzących latach, aby lepiej rozumieć zmiany zachodzące w krajach nordyckich.