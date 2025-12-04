Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja
Sprawdź

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Zdrowie

Norwegia sportowa czy smartfonowa? Tak wygląda na tle krajów nordyckich

Redakcja

04 grudnia 2025 11:02

Kopiuj link
Norwegia sportowa czy smartfonowa? Tak wygląda na tle krajów nordyckich

Trzy na dziesięć dorosłych osób w Norwegii nie spełnia minimalnych zaleceń aktywności fizycznej. Fot. Pexels

Nowy raport NORMO 2025 pokazuje, że ponad połowa dorosłych mieszkańców krajów nordyckich zmaga się z nadwagą lub otyłością, a jednocześnie rośnie czas spędzany przed ekranami. Norwegowie wypadają w zestawieniu szczególnie, zarówno pod względem aktywności fizycznej, jak i korzystania z urządzeń elektronicznych.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Laskowski Creative | Strony Internetowe | Marketing online | Projekty graficzne | Wsparcie IT

Ogłoszenia MojaNorwegia

W Norwegii trzy na dziesięć dorosłych osób nie osiąga minimalnego poziomu aktywności fizycznej zalecanego przez służby zdrowia. Choć średnia wynosi 5,6 godz. ruchu tygodniowo, wynik podbijają osoby najbardziej aktywne.

Raport wskazuje, że 56 proc. dorosłych w krajach nordyckich ma nadwagę lub otyłość, a w Norwegii odsetek ten wynosi 52,5 proc. Problemy dotyczą również najmłodszych. 16 proc. norweskich dzieci ma nadmierną masę ciała.
Czy w kraju łososia jedzą ryby? O wszystkim decyduje cena produktów

Najwyższy w regionie czas przed ekranem

Dane pokazują również rosnący czas spędzany przed ekranami. Norwescy dorośli korzystają z urządzeń średnio 3,7 godz. dziennie w czasie wolnym, a trzy na dziesięć osób przekraczają czterogodzinną granicę.

Najwyższe wyniki notują osoby w wieku 18–24 lata, które spędzają przed ekranem 4,9 godz. dziennie — najwięcej w całej Skandynawii. To więcej niż w Szwecji, Danii, Finlandii i na Islandii.
Grupy o niższym wykształceniu w całej Skandynawii zgłaszają gorszą dietę i częściej występującą otyłość.

Grupy o niższym wykształceniu w całej Skandynawii zgłaszają gorszą dietę i częściej występującą otyłość.Fot. fotolia.com

Pogarszające się nawyki żywieniowe

Raport zwraca także uwagę na osłabienie jakości nawyków żywieniowych. W całej Skandynawii spada spożycie owoców, warzyw i pełnych ziaren, a rośnie udział produktów o wysokiej zawartości cukru.

W Norwegii widoczny jest natomiast większy udział pieczywa pełnoziarnistego i ryb w diecie niż w pozostałych krajach regionu. Jednocześnie spożycie słodzonych napojów i produktów mlecznych utrzymuje się na wysokim poziomie.
Norwegowie królami lenistwa? Lata dobrobytu mogą zaszkodzić

Różnice społeczne i sytuacja dzieci

W krajach nordyckich najsilniej negatywne trendy dotyczą grup o niższym wykształceniu. To one częściej zmagają się z gorszą dietą i wyższym ryzykiem otyłości.

W Danii, Islandii i Finlandii rośnie także liczba dzieci z nadwagą, przy czym w Danii odsetek ten wzrósł z 11 do 20 proc. w ciągu dekady. Islandia odnotowała wzrost z 19 do 26 proc., w tym ponad dwukrotne zwiększenie liczby dzieci z otyłością.
Norweska młodzież ma najwyższy czas ekranowy w całej Skandynawii.

Norweska młodzież ma najwyższy czas ekranowy w całej Skandynawii.Fot. fotolia

Autorzy raportu podkreślają, że dane oparte częściowo na samoopisach mogą nie odzwierciedlać w pełni rzeczywistej skali zjawiska. Wskazują jednak, że wyniki pozwalają uchwycić główne tendencje w zdrowiu i stylu życia mieszkańców regionu. Dokument ma stanowić podstawę dalszych analiz i obserwacji w nadchodzących latach, aby lepiej rozumieć zmiany zachodzące w krajach nordyckich.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Szkolenia Online 96015 Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
Oslo, okręg miasta
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE
Przejdź do ogłoszenia
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Troll Rental ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.