Koniec z reklamą kierowaną do dzieci. Niezdrowa żywność na celowniku Norwegii
25 października 2025 10:58
To kolejne przepisów wpływające na relacje pomiędzy dziećmi a mediami i narzędziami marketingu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Zakaz reklamy w Norwegii. Tak wygląda lista produktów
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów będzie sprawował Urząd ds. Zdrowia, który umożliwi przedsiębiorcom poprawienie ewentualnych błędów przed nałożeniem kary.
Chodzi przede wszystkim o produkty przetworzone i z dużą zawartością cukru lub tłuszczu.Fot. wikimedia.org/ fot. Wolfmann/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz