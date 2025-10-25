Koniec z reklamą kierowaną do dzieci. Niezdrowa żywność na celowniku Norwegii

To kolejne przepisów wpływające na relacje pomiędzy dziećmi a mediami i narzędziami marketingu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Od soboty w Norwegii obowiązuje zakaz kierowania reklam niezdrowej żywności oraz napojów do dzieci i młodzieży. Nowe przepisy obejmują m.in. słodycze, napoje gazowane, lody i napoje energetyczne. Wprowadzaniem zmian kierowała grupa pod przewodnictwem ministra zdrowia Jana Christiana Vestre w celu poprawy zdrowia publicznego wśród najmłodszych.

Nowe prawo przewiduje wyjątki – reklama niezdrowych produktów w formie sponsoringu wydarzeń sportowych lub kulturalnych nadal jest dopuszczalna. Regulacje zostały uchwalone 25 kwietnia 2025 roku, a następnie objęte półrocznym okresem przejściowym. Sankcje za naruszenia przepisów mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku. Zakaz dotyczy wyłącznie działań reklamowych, nie ogranicza natomiast sprzedaży produktów ani wyborów żywieniowych.

Zakaz reklamy w Norwegii. Tak wygląda lista produktów W przepisach wyróżniono dwie główne kategorie produktów objętych zakazem. W pierwszej znalazły się wyraźnie niezdrowe produkty, takie jak słodycze, lody, napoje gazowane i energetyczne. W drugiej grupie umieszczono produkty, które przekraczają określone progi zawartości cukru, tłuszczu lub błonnika, np. niektóre płatki śniadaniowe i jogurty.



Nadzór nad przestrzeganiem przepisów będzie sprawował Urząd ds. Zdrowia, który umożliwi przedsiębiorcom poprawienie ewentualnych błędów przed nałożeniem kary.

Celem nowego prawa jest ograniczenie wpływu reklam na wybory żywieniowe dzieci i młodzieży. Minister Jan Christian Vestre podkreślił, że zmiany mają pomóc najmłodszym w dokonywaniu zdrowszych wyborów na co dzień. Przemysł spożywczy oraz środowiska sportowe i kulturalne zgłaszały swoje uwagi w trakcie konsultacji, w których uczestniczyło 25 organizacji i firm. Wdrożenie przepisów będzie nadal monitorowane przez władze oraz przedstawicieli branży.