Czy w kraju łososia jedzą ryby? O wszystkim decyduje cena produktów

Redakcja

01 grudnia 2025 09:11

Czy w kraju łososia jedzą ryby? O wszystkim decyduje cena produktów

Różnice dochodowe coraz wyraźniej wpływają na jakość kupowanej żywności. Fot. Fotolia/Royalty-Free

Najnowsze dane norweskiego Urzędu ds. Zdrowia pokazują wyraźne zmiany w codziennych wyborach żywieniowych mieszkańców kraju. Norwegowie jedzą więcej warzyw, a spożycie czerwonego mięsa spadło do najniższego poziomu od 25 lat. Raport wskazuje na trudności związane z konsumpcją ryb oraz owoców morza.

W reportażu NRK wypowiada się klient jednego ze sklepów, który przyznaje, że stara się jeść zdrowiej. Mówi, że impulsem do zmian były artykuły o ultraprzetworzonej żywności. Teraz w jego koszyku dominują warzywa, choć wcześniej jadł ich zdecydowanie za mało.

Deklaruje, że będzie częściej przygotowywać posiłki w domu. Takie podejście wpisuje się w zmiany obserwowane w norweskim społeczeństwie.
Norwegia mierzy się z największą degradacją w historii. Eksperci:

Warzywa w górę, czerwone mięso w dół

Raport Urzędu ds. Zdrowia podaje, że w 2024 roku Norwegowie zjedli średnio 77,7 kg warzyw na osobę. To o 5,6 kg więcej niż rok wcześniej, choć nieco mniej niż zanotowane w 2014 roku 78,6 kg.

Spożycie czerwonego mięsa spadło do 45,5 kg na osobę, czyli najniższego poziomu od 25 lat. Zmniejszyła się także konsumpcja cukru. Dyrektor Urzędu ds. Zdrowia Cathrine M. Lofthus podkreśla, że większy udział warzyw w diecie to ważna zmiana prozdrowotna.
Ryby, mimo że są symbolem Norwegii, przegrywają z wysokimi cenami.

Ryby, mimo że są symbolem Norwegii, przegrywają z wysokimi cenami.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ryby i owoce w odwrocie

Gorsza sytuacja dotyczy ryb i owoców morza. W porównaniu z 2014 rokiem ich spożycie spadło o 18 proc., a w 2024 roku zmalało o kolejne 2 proc. Mniej jedzone są również owoce i jagody.

Klienci sklepów zwracają uwagę, że świeża ryba jest droga, a jej przygotowanie zajmuje więcej czasu. Wielu przyznaje, że sięga po tańsze produkty gotowe lub przetworzone.
Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców

Ceny kształtują wybory żywieniowe

Lofthus zaznacza, że cena i dostępność produktów mają kluczowe znaczenie do tego, co trafia do koszyków. Wskazuje, że drożeją produkty uznawane za zdrowe, podczas gdy tańsze stają się te mniej korzystne.

Minister zdrowia Jan Christian Vestre podkreśla, że spadek spożycia ryb budzi szczególny niepokój w kraju, który jest ich dużym producentem. Zwraca uwagę, że osoby z wyższymi dochodami mają większą swobodę wyboru, co prowadzi do różnic w dostępie do zdrowej żywności.
Norweskie dane przedstawiają złożony obraz zmian żywieniowych. Obok rosnącego zainteresowania warzywami pojawiają się wyzwania związane z rybami, owocami oraz rosnącymi kosztami zdrowych produktów. Urząd ds. Zdrowia zapowiada dalsze monitorowanie trendów, które w kolejnych latach mogą ponownie zmienić obraz norweskiej diety.
Raport Norwegia

