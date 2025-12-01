Czy w kraju łososia jedzą ryby? O wszystkim decyduje cena produktów
01 grudnia 2025 09:11
Różnice dochodowe coraz wyraźniej wpływają na jakość kupowanej żywności. Fot. Fotolia/Royalty-Free
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Deklaruje, że będzie częściej przygotowywać posiłki w domu. Takie podejście wpisuje się w zmiany obserwowane w norweskim społeczeństwie.
Warzywa w górę, czerwone mięso w dół
Spożycie czerwonego mięsa spadło do 45,5 kg na osobę, czyli najniższego poziomu od 25 lat. Zmniejszyła się także konsumpcja cukru. Dyrektor Urzędu ds. Zdrowia Cathrine M. Lofthus podkreśla, że większy udział warzyw w diecie to ważna zmiana prozdrowotna.
Ryby, mimo że są symbolem Norwegii, przegrywają z wysokimi cenami.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Ryby i owoce w odwrocie
Klienci sklepów zwracają uwagę, że świeża ryba jest droga, a jej przygotowanie zajmuje więcej czasu. Wielu przyznaje, że sięga po tańsze produkty gotowe lub przetworzone.
Ceny kształtują wybory żywieniowe
Minister zdrowia Jan Christian Vestre podkreśla, że spadek spożycia ryb budzi szczególny niepokój w kraju, który jest ich dużym producentem. Zwraca uwagę, że osoby z wyższymi dochodami mają większą swobodę wyboru, co prowadzi do różnic w dostępie do zdrowej żywności.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz