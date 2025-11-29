Sprawdź

Biznes i gospodarka

Norwegowie królami lenistwa? Lata dobrobytu mogą zaszkodzić

Redakcja

29 listopada 2025 09:58

Kopiuj link
Norwegowie królami lenistwa? Lata dobrobytu mogą zaszkodzić

Innowatorzy wskazują na rosnącą tendencję do przenoszenia pomysłów za granicę, szczególnie do Szwecji. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norwegowie inwestują znaczne środki w badania, lecz eksperci podkreślają, że kraj wciąż ma trudności z przekształcaniem wyników prac naukowych w nowe produkty i firmy. W efekcie coraz więcej rodzimych pomysłów rozważanych jest do rozwijania poza granicami kraju, gdzie warunki dla innowatorów są korzystniejsze.

Więcej

Pierwsze oznaki problemu na łamach NRK wskazuje inwestor i założyciel The Factory, Ingar Bentsen. Jego zdaniem przez lata Norwegia opierała się na dochodach z ropy, gazu i rybołówstwa, co zmniejszyło presję na rozwój nowych gałęzi gospodarki.

Bentsen ocenia, że w Szwecji, Danii czy USA panuje większa otwartość na ryzyko i wspieranie młodych firm. Zauważa, że tamtejsze rynki chętnie przyjmują norweskie pomysły i technologie. Dodaje, że wielu innowatorów rozważa przeniesienie swoich projektów za granicę.
AI wkracza do szkół szybciej niż przepisy. Uczniowie chcą jasnych zasad korzystania

Słaba komercjalizacja i spadek patentów

Dane przedstawione przez Patentstyret (norweski Urząd Patentowy) potwierdzają słabą pozycję Norwegii w komercjalizacji innowacji. Badanie wskazuje, że Szwecja należy do światowej czołówki, zajmując 2. miejsce pod względem tworzenia produktów opartych na wynikach badań. Finlandia uplasowała się na 5. pozycji, a Dania na 11. miejscu. Norwegia znalazła się daleko za nimi, na 26. pozycji, mimo że w inwestycjach w badania zajmuje stosunkowo wysokie 11. miejsc

Jednocześnie liczba wniosków patentowych z norweskiego biznesu spadła o 23 proc. między 2021 a 2024 rokiem. Kathrine Myhre, dyrektorka Patentstyret, zaznacza, że państwa sąsiednie znacznie lepiej wykorzystują potencjał nauki. Jej zdaniem to właśnie komercjalizacja pozostaje największym wyzwaniem dla norweskiej gospodarki.
Norwegia stała się „zbyt zadowolona” i zaniedbuje budowanie nowych sektorów.

Norwegia stała się „zbyt zadowolona” i zaniedbuje budowanie nowych sektorów.Fot. pxhere.com CC0

Szwecja przyciąga talenty

Szczególnie widoczną konkurencją dla Norwegii jest Szwecja, która od lat prowadzi aktywną politykę przyciągania innowatorów. Organizacja Move to Gothenburg zachęca specjalistów i młodych przedsiębiorców do wyboru regionu Göteborga jako miejsca do pracy i życia. Jej szef, Niklas Delersjö, wskazuje, że kampanie skierowane do poszukiwanych talentów oraz wsparcie dla rodzin przyniosły wyraźne rezultaty.

Do Szwecji napływają osoby, które odgrywają istotną rolę w rozwoju tamtejszych firm. Model ten nawiązuje do reform wprowadzonych po kryzysie lat 90., które stworzyły fundament pod dzisiejszą gospodarkę technologiczną kraju.
Gaz i ropa ciągną eksport w dół. Jeden sektor notuje rekordowy skok

Rząd szuka rozwiązań

Swoją gotowość do zmian sygnalizuje również norweski rząd. Minister edukacji, Sigrun Aasland, przyznaje, że zbyt wiele dobrych pomysłów nie trafia na rynek. Zapowiada, że konieczny może być przegląd przepisów i systemów wsparcia, które obecnie utrudniają rozwój przedsiębiorczości.

Minister prowadzi serię spotkań z przedstawicielami biznesu i środowisk naukowych, aby wypracować konkretne działania. Władze deklarują otwartość na nowe rozwiązania, które zwiększą szanse norweskich innowatorów.
Eksperci wskazują, że potrzebna jest kultura większej akceptacji ryzyka.

Eksperci wskazują, że potrzebna jest kultura większej akceptacji ryzyka.Fot. fotolia.com

Nowe idee potrzebują lepszych warunków

Bentsen podkreśla, że krajowi twórcy innowacji wciąż mają duży potencjał, jeśli otrzymają odpowiednie wsparcie. Zwraca uwagę, że rozwój kultury przedsiębiorczości wymaga większej akceptacji ryzyka.

Trwające rozmowy między rządem, biznesem i środowiskiem naukowym mogą wskazać kierunek zmian pozwalających zatrzymać nowe idee w kraju. Nadchodzące działania pokażą, czy Norwegia zdoła poprawić swoją pozycję w globalnym ekosystemie innowacji.
ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Troll Rental 2
