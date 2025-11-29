Norwegowie królami lenistwa? Lata dobrobytu mogą zaszkodzić
29 listopada 2025 09:58
Innowatorzy wskazują na rosnącą tendencję do przenoszenia pomysłów za granicę, szczególnie do Szwecji. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Bentsen ocenia, że w Szwecji, Danii czy USA panuje większa otwartość na ryzyko i wspieranie młodych firm. Zauważa, że tamtejsze rynki chętnie przyjmują norweskie pomysły i technologie. Dodaje, że wielu innowatorów rozważa przeniesienie swoich projektów za granicę.
Słaba komercjalizacja i spadek patentów
Jednocześnie liczba wniosków patentowych z norweskiego biznesu spadła o 23 proc. między 2021 a 2024 rokiem. Kathrine Myhre, dyrektorka Patentstyret, zaznacza, że państwa sąsiednie znacznie lepiej wykorzystują potencjał nauki. Jej zdaniem to właśnie komercjalizacja pozostaje największym wyzwaniem dla norweskiej gospodarki.
Szwecja przyciąga talenty
Do Szwecji napływają osoby, które odgrywają istotną rolę w rozwoju tamtejszych firm. Model ten nawiązuje do reform wprowadzonych po kryzysie lat 90., które stworzyły fundament pod dzisiejszą gospodarkę technologiczną kraju.
Rząd szuka rozwiązań
Minister prowadzi serię spotkań z przedstawicielami biznesu i środowisk naukowych, aby wypracować konkretne działania. Władze deklarują otwartość na nowe rozwiązania, które zwiększą szanse norweskich innowatorów.
Nowe idee potrzebują lepszych warunków
Trwające rozmowy między rządem, biznesem i środowiskiem naukowym mogą wskazać kierunek zmian pozwalających zatrzymać nowe idee w kraju. Nadchodzące działania pokażą, czy Norwegia zdoła poprawić swoją pozycję w globalnym ekosystemie innowacji.
