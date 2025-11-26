Norwegia mierzy się z największą degradacją w historii. Eksperci: "Zmiany są nieodwracalne"
26 listopada 2025 14:02
Różnorodność biologiczna Ziemi maleje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Fot. Pxhere
Wyniki pokazują, że 44 proc. z nich uznano za zagrożone. Aż 201 gatunków i form natury, czyli niemal jedna czwarta wszystkich, może całkowicie zaniknąć. Specjaliści szacują, że część zmian może nastąpić już w najbliższych dekadach.
Najbardziej narażone środowiska
W środowiskach morskich zagrożonych jest 33 z 172 gatunków i typów, szczególnie podatnych na działalność przemysłową i ocieplenie wód. Wiele ekosystemów doświadcza jednoczesnego oddziaływania kilku niekorzystnych czynników.
Krótsza zima i ocieplenie klimatu wpływają na dynamiczne zmiany w norweskich ekosystemach.Fot. stock.adobe.com/standardowa/Little Adventures
Rosnąca potrzeba monitorowania środowiska
Priorytetem staje się identyfikacja miejsc szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu i działalność człowieka. Zebrane informacje mają wspierać decyzje dotyczące ochrony terenów, które mogą wkrótce wymagać dodatkowych ograniczeń lub działań naprawczych.
Czynniki odpowiedzialne za degradację
Zmiany w systemie klasyfikacji sprawiły, że nowa Czerwona Lista jest bardziej szczegółowa i precyzyjna. Ważną rolę odgrywają również gminy, które zarządzają większością powierzchni kraju. Decyzje o zagospodarowaniu terenu mają uwzględniać stan i wartość lokalnych ekosystemów.
Eksperci wskazują, że wiele ekosystemów jest niszczonych przez kilka czynników jednocześnie, co przyspiesza degradację.Fot. Turid Haugen, NVE
Działania ochronne i nowe wyzwania
Najnowszy indeks natury potwierdza spadek różnorodności biologicznej w wielu środowiskach, zwłaszcza leśnych i otwartych. Zmiany klimatu wpływają również na długość zimy, która staje się coraz krótsza. Trwa modernizacja systemu monitoringu środowiska, a dokładniejsze dane mają wspierać przyszłe działania ochronne.
