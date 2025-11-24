Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców

Naukowcy rekomendują podatki od słodzonych napojów oraz subsydia na zdrowe produkty. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Międzynarodowy zespół naukowców opublikował w The Lancet serię artykułów, w których opisuje wpływ ultraprzetworzonej żywności na zdrowie. Eksperci wskazują, że dane są jednoznaczne i wymagają działań na poziomie krajowym, także w Norwegii. Najnowsze badania podkreślają skalę zjawiska oraz konsekwencje dla zdrowia publicznego.

Norweska pilotażowa analiza z 2024 roku pokazuje, że dorośli mieszkańcy kraju czerpią średnio 48 proc. energii z produktów ultraprzetworzonych. Wcześniejsze dane z 2019 roku wskazywały, że 46,5 proc. wydatków żywnościowych gospodarstw domowych trafiało na tę kategorię żywności.



Badacze podkreślają, że wyniki wpisują się w globalny trend rosnącego spożycia wysoko przetworzonych produktów. Według naukowców konieczne są szybkie działania, które mogą zahamować dalszy wzrost konsumpcji. Wśród autorów opracowania jest 43 specjalistów, w tym norweska badaczka Marit Kolby.

Dyskusja o definicjach i potrzebie doprecyzowania Norweski Urząd ds. Zdrowia pozytywnie ocenia nowe opracowanie i wskazuje na potrzebę doprecyzowania definicji żywności ultraprzetworzonej. Obecnie stosowana klasyfikacja Nova dzieli produkty na cztery grupy, przy czym grupa 4 obejmuje żywność o wysokim stopniu przetworzenia i sztucznych dodatkach.



Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tej samej grupie znajdują się zarówno słodycze, jak i pieczywo wypiekane w sklepie. Dyrektorka Linda Granlund podkreśla, że część dodatków ma na celu jedynie wydłużenie trwałości produktu. Jej zdaniem większa precyzja w ocenie kategorii poprawiłaby jakość zaleceń zdrowotnych.

Wysoka konsumpcja wiąże się z ryzykiem nadwagi i chorób sercowo-naczyniowych.Fot. stock.adobe.com/ fot. Tupungato/ tylko do użytku redakcyjnego

Propozycje regulacji i działań krajowych W publikacji The Lancet przedstawiono zestaw propozycji, które państwa mogą wprowadzić, by ograniczyć popularność żywności ultraprzetworzonej. Badacze sugerują obowiązkowe oznaczenia dotyczące zawartości tłuszczów nasyconych, soli i cukru.



Wskazują na znaczenie regulacji marketingu niezdrowych produktów skierowanego do młodych odbiorców, co w Norwegii już częściowo wdrożono. Eksperci proponują również podatki na słodzone napoje oraz subsydia na produkty zalecane w zdrowej diecie. Władze zdrowotne Norwegii oceniają, że te rozwiązania wpisują się w koncepcję tzw. zdrowej zmiany podatkowej.

Wnioski badaczy o konieczności zmian Naukowcy ostrzegają, że wysoka konsumpcja żywności ultraprzetworzonej wiąże się z większym ryzykiem nadwagi, chorób sercowo-naczyniowych i innych schorzeń. Marit Kolby podkreśla, że dyskusja o definicjach odciąga uwagę od twardych danych i koniecznych działań. Jej zdaniem przemysł spożywczy ma najwięcej do stracenia na ewentualnych zmianach, ponieważ to właśnie te produkty dominują w budżetach konsumentów.



Badaczka wskazuje na rosnące koszty zdrowotne i absencję chorobową, które obciążają system. Według niej potrzebne są rozwiązania zachęcające społeczeństwo do powrotu do nieprzetworzonych surowców.

Zwiększenie świadomości żywieniowej i zmiana struktury rynku mogą odegrać ważną rolę w przyszłych regulacjach dotyczących produkcji i sprzedaży żywności w Norwegii.