Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców

Redakcja

24 listopada 2025 09:31

Kopiuj link
2
Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców

Naukowcy rekomendują podatki od słodzonych napojów oraz subsydia na zdrowe produkty. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Międzynarodowy zespół naukowców opublikował w The Lancet serię artykułów, w których opisuje wpływ ultraprzetworzonej żywności na zdrowie. Eksperci wskazują, że dane są jednoznaczne i wymagają działań na poziomie krajowym, także w Norwegii. Najnowsze badania podkreślają skalę zjawiska oraz konsekwencje dla zdrowia publicznego.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Twój terapeuta w Norwegii

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi

Ogłoszenia MojaNorwegia

Norweska pilotażowa analiza z 2024 roku pokazuje, że dorośli mieszkańcy kraju czerpią średnio 48 proc. energii z produktów ultraprzetworzonych. Wcześniejsze dane z 2019 roku wskazywały, że 46,5 proc. wydatków żywnościowych gospodarstw domowych trafiało na tę kategorię żywności.

Badacze podkreślają, że wyniki wpisują się w globalny trend rosnącego spożycia wysoko przetworzonych produktów. Według naukowców konieczne są szybkie działania, które mogą zahamować dalszy wzrost konsumpcji. Wśród autorów opracowania jest 43 specjalistów, w tym norweska badaczka Marit Kolby.
Sensacyjne znalezisko w Norwegii.

Dyskusja o definicjach i potrzebie doprecyzowania

Norweski Urząd ds. Zdrowia pozytywnie ocenia nowe opracowanie i wskazuje na potrzebę doprecyzowania definicji żywności ultraprzetworzonej. Obecnie stosowana klasyfikacja Nova dzieli produkty na cztery grupy, przy czym grupa 4 obejmuje żywność o wysokim stopniu przetworzenia i sztucznych dodatkach.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tej samej grupie znajdują się zarówno słodycze, jak i pieczywo wypiekane w sklepie. Dyrektorka Linda Granlund podkreśla, że część dodatków ma na celu jedynie wydłużenie trwałości produktu. Jej zdaniem większa precyzja w ocenie kategorii poprawiłaby jakość zaleceń zdrowotnych.
Wysoka konsumpcja wiąże się z ryzykiem nadwagi i chorób sercowo-naczyniowych.

Wysoka konsumpcja wiąże się z ryzykiem nadwagi i chorób sercowo-naczyniowych.Fot. stock.adobe.com/ fot. Tupungato/ tylko do użytku redakcyjnego

Propozycje regulacji i działań krajowych

W publikacji The Lancet przedstawiono zestaw propozycji, które państwa mogą wprowadzić, by ograniczyć popularność żywności ultraprzetworzonej. Badacze sugerują obowiązkowe oznaczenia dotyczące zawartości tłuszczów nasyconych, soli i cukru.

Wskazują na znaczenie regulacji marketingu niezdrowych produktów skierowanego do młodych odbiorców, co w Norwegii już częściowo wdrożono. Eksperci proponują również podatki na słodzone napoje oraz subsydia na produkty zalecane w zdrowej diecie. Władze zdrowotne Norwegii oceniają, że te rozwiązania wpisują się w koncepcję tzw. zdrowej zmiany podatkowej.
Jedzenie droższe niż lot. Dziennikarka ujawniła olbrzymie ceny w Gardermoen

Wnioski badaczy o konieczności zmian

Naukowcy ostrzegają, że wysoka konsumpcja żywności ultraprzetworzonej wiąże się z większym ryzykiem nadwagi, chorób sercowo-naczyniowych i innych schorzeń. Marit Kolby podkreśla, że dyskusja o definicjach odciąga uwagę od twardych danych i koniecznych działań. Jej zdaniem przemysł spożywczy ma najwięcej do stracenia na ewentualnych zmianach, ponieważ to właśnie te produkty dominują w budżetach konsumentów.

Badaczka wskazuje na rosnące koszty zdrowotne i absencję chorobową, które obciążają system. Według niej potrzebne są rozwiązania zachęcające społeczeństwo do powrotu do nieprzetworzonych surowców.
Zwiększenie świadomości żywieniowej i zmiana struktury rynku mogą odegrać ważną rolę w przyszłych regulacjach dotyczących produkcji i sprzedaży żywności w Norwegii.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Troll Rental
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo Pedzik transport Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Smakosz
28 minut temu
Dla waszego zdrowia będziemy was okradać kolejnymi podatkami
0
Odpowiedz
Smutna prawda
23 minut temu
Polecam wywiad z panią profesor Grażyną Cichosz.
Ostatnio była z nią nawet konferencja poświęcona celowemu truciu Polaków niejadalną żywnością.
Nie ma żadnej siły na to by zabronić produkcji i sprzedaży żywności trującej.
Jedynym rozwiązaniem przez skorumpowanych polityków, inspektorów sanitarnych " ekspertów" jest branie w łapę przystawianie pieczątki i dopuszczenie do obrotu śmieci a potem karanie obywateli że to kupują
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.