Norwegia może wprowadzić nowe podatki. Wszystko dla zdrowia mieszkańców
24 listopada 2025 09:31
Naukowcy rekomendują podatki od słodzonych napojów oraz subsydia na zdrowe produkty. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Badacze podkreślają, że wyniki wpisują się w globalny trend rosnącego spożycia wysoko przetworzonych produktów. Według naukowców konieczne są szybkie działania, które mogą zahamować dalszy wzrost konsumpcji. Wśród autorów opracowania jest 43 specjalistów, w tym norweska badaczka Marit Kolby.
Dyskusja o definicjach i potrzebie doprecyzowania
Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tej samej grupie znajdują się zarówno słodycze, jak i pieczywo wypiekane w sklepie. Dyrektorka Linda Granlund podkreśla, że część dodatków ma na celu jedynie wydłużenie trwałości produktu. Jej zdaniem większa precyzja w ocenie kategorii poprawiłaby jakość zaleceń zdrowotnych.
Wysoka konsumpcja wiąże się z ryzykiem nadwagi i chorób sercowo-naczyniowych.Fot. stock.adobe.com/ fot. Tupungato/ tylko do użytku redakcyjnego
Propozycje regulacji i działań krajowych
Wskazują na znaczenie regulacji marketingu niezdrowych produktów skierowanego do młodych odbiorców, co w Norwegii już częściowo wdrożono. Eksperci proponują również podatki na słodzone napoje oraz subsydia na produkty zalecane w zdrowej diecie. Władze zdrowotne Norwegii oceniają, że te rozwiązania wpisują się w koncepcję tzw. zdrowej zmiany podatkowej.
Wnioski badaczy o konieczności zmian
Badaczka wskazuje na rosnące koszty zdrowotne i absencję chorobową, które obciążają system. Według niej potrzebne są rozwiązania zachęcające społeczeństwo do powrotu do nieprzetworzonych surowców.
Ostatnio była z nią nawet konferencja poświęcona celowemu truciu Polaków niejadalną żywnością.
Nie ma żadnej siły na to by zabronić produkcji i sprzedaży żywności trującej.
Jedynym rozwiązaniem przez skorumpowanych polityków, inspektorów sanitarnych " ekspertów" jest branie w łapę przystawianie pieczątki i dopuszczenie do obrotu śmieci a potem karanie obywateli że to kupują