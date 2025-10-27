Tak zarabiają imigranci w Norwegii. Porównali ich wypłaty z obywatelami kraju fiordów
27 października 2025 15:32
Badanie wpisuje się w wieloletnią dyskusję dotyczącą sytuacji migrantów w Norwegii. stock.adobe.com/licencja standardowa
Badania pokazują również, że dzieci imigrantów w Norwegii osiągają lepsze wyniki na rynku pracy. Różnice wobec rówieśników z rodzin niemigranckich są już mniejsze
Imigranci bez szans na dobre stanowisko
Dzięki temu możliwe było oddzielenie efektu różnic w wynagrodzeniach w ramach tego samego miejsca pracy od skutków segregacji zawodowej. Wyniki pokazały, że aż 74 proc. różnic w zarobkach wynika z faktu, że imigranci częściej zatrudniani są na gorzej płatnych stanowiskach
Norwegia nie jest rajem dla imigrantów?
Praca dla imigranta? Gorsza niż dla obywatela
Wyniki sugerują, że polityki rynku pracy powinny koncentrować się na zwiększaniu dostępu imigrantów do lepiej wynagradzanych stanowisk. Obecnie ich celem jest monitorowanie równości płac w ramach tego samego miejsca zatrudnienia
Badanie pt. „Immigrant–native pay gap driven by lack of access to high-paying jobs” zostało przygotowane przez międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem Are Skeie Hermansena z Uniwersytetu w Oslo. W projekcie uczestniczyli badacze m.in. z University of California w Irvine i Berkeley, Stockholm University, Copenhagen Business School, Sciences Po w Paryżu, University of Groningen, Frankfurt School of Finance and Management oraz Statistics Canada. Wyniki zostały opublikowane w 2025 roku w czasopiśmie „Nature”.
