Tak zarabiają imigranci w Norwegii. Porównali ich wypłaty z obywatelami kraju fiordów

Imigranci w Norwegii i innych krajach o wysokich dochodach zarabiają średnio mniej niż osoby urodzone w tych państwach. Najnowsze badania wskazują, że główną przyczyną różnic płacowych nie jest niższe wynagrodzenie za tę samą pracę, lecz ograniczony dostęp imigrantów do lepiej płatnych stanowisk. Analiza objęła dziewięć państw, w tym Norwegię, i pozwoliła szczegółowo określić źródła różnic w dochodach.

W Norwegii luka płacowa między imigrantami a osobami urodzonymi w kraju wynosi średnio 15–20 proc. Mimo że w przypadku porównania osób wykonujących tę samą pracę dla tego samego pracodawcy różnice spadają do około 3–4 proc., to segregacja na rynku pracy odgrywa decydującą rolę. Oznacza to, że imigranci rzadziej trafiają do zawodów i firm oferujących wyższe wynagrodzenia, co znacząco wpływa na ich sytuację ekonomiczną.



Badania pokazują również, że dzieci imigrantów w Norwegii osiągają lepsze wyniki na rynku pracy. Różnice wobec rówieśników z rodzin niemigranckich są już mniejsze

Imigranci bez szans na dobre stanowisko Opracowanie bazowało na danych administracyjnych obejmujących ponad 13,5 mln pracowników w dziewięciu krajach: Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Niderlandach, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji oraz USA. Zastosowano metodę porównań wewnątrzbranżowych, wewnątrzzawodowych, wewnątrzzakładowych i wewnątrzstanowiskowych.



Dzięki temu możliwe było oddzielenie efektu różnic w wynagrodzeniach w ramach tego samego miejsca pracy od skutków segregacji zawodowej. Wyniki pokazały, że aż 74 proc. różnic w zarobkach wynika z faktu, że imigranci częściej zatrudniani są na gorzej płatnych stanowiskach

Norwegia nie jest rajem dla imigrantów? Wyniki dla Norwegii wpisują się w szerszy obraz zbadanych krajów, gdzie podobne mechanizmy są obserwowane niezależnie od struktury rynku pracy i instytucji. W przypadku Norwegii i innych państw skandynawskich luka płacowa jest mniejsza niż w Hiszpanii czy Kanadzie, gdzie imigranci zarabiają średnio o 28–29 proc. mniej od osób urodzonych w kraju. W Szwecji natomiast nie odnotowano istotnych różnic w wynagrodzeniu w obrębie tego samego miejsca pracy, choć różnice całkowite nadal wynikały z segregacji zawodowej

Praca dla imigranta? Gorsza niż dla obywatela Badania wskazują, że w Norwegii i innych krajach rozwiniętych kluczowym źródłem luki płacowej między imigrantami a osobami urodzonymi w kraju jest ograniczony dostęp do zawodów o wyższych zarobkach. Sama różnica w płacy za identyczną pracę jest znacznie mniejsza i nie tłumaczy większości rozbieżności.



Wyniki sugerują, że polityki rynku pracy powinny koncentrować się na zwiększaniu dostępu imigrantów do lepiej wynagradzanych stanowisk. Obecnie ich celem jest monitorowanie równości płac w ramach tego samego miejsca zatrudnienia

Badanie pt. „Immigrant–native pay gap driven by lack of access to high-paying jobs” zostało przygotowane przez międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem Are Skeie Hermansena z Uniwersytetu w Oslo. W projekcie uczestniczyli badacze m.in. z University of California w Irvine i Berkeley, Stockholm University, Copenhagen Business School, Sciences Po w Paryżu, University of Groningen, Frankfurt School of Finance and Management oraz Statistics Canada. Wyniki zostały opublikowane w 2025 roku w czasopiśmie „Nature”.