Norwescy ekonomiści znaleźli powód wyższej inflacji. Wszystko przez... twoją pensję

Część ekspertów jest przekonana, że obie sprawy są ze sobą nierozerwalnie połączone. stock.adobe.com/standardowa/AntiD

Wzrost płac w Norwegii utrzymuje się na wysokim poziomie i według ekonomistów to właśnie on jest jednym z głównych czynników utrzymującej się inflacji. Aby zachować rentowność, coraz więcej firm podnosi ceny towarów i usług. Norges Bank już wcześniej zrewidował w górę prognozę stóp procentowych. Obecne dane wskazują, że tempo spadku inflacji może być wolniejsze, niż wcześniej zakładano.

Reklama

Według danych Centralnego Biura Statystycznego wskaźnik inflacji bazowej w sierpniu wyniósł 3,1 proc, przy celu inflacyjnym na poziomie 2,0 proc. Prognozy ekonomistów zakładają, że inflacja utrzyma się w okolicach 3,10 proc, co odpowiada oczekiwaniom Norges Bank.



Takie wyniki nie powinny znacząco wpłynąć na obecną ścieżkę obniżki stóp procentowych. We wrześniu bank centralny sygnalizował, że wyższe stopy mogą utrzymać się dłużej. Ruch ten był reakcją na wolniejsze tempo spadku cen oraz utrzymującą się presję płacową.

Szybki wzrost wynagrodzeń winduje ceny? Ekonomistka Sara Midtgaard zwóciła uwagę na łamach E24, że szczególnie ceny norweskich towarów i usług utrzymują inflację na podwyższonym poziomie. Jej zdaniem szybki wzrost wynagrodzeń w branżach o niskiej wydajności pracy zmusza firmy do podnoszenia cen, by zrekompensować rosnące koszty.



Udział kosztów pracy w przemyśle spadł, ale w innych sektorach przedsiębiorstwa przenoszą je bezpośrednio na konsumentów. W rezultacie najwyższe wzrosty cen obserwowane są w budownictwie oraz usługach. To z kolei wpływa na ogólne koszty życia i utrudnia szybki spadek inflacji.

Ostatnie dane statystyczne wskazują, że mieszkańcy Norwegii otrzymali podwyżkę wynagrodzeń, która przebija wskaźnik inflacji. Oznacza to realny wzrost pensji.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Nie tylko wzrost wynagrodzeń wpływa na inflację Główny ekonomista Handelsbanku Marius Gonsholt Hov w rozmowie z E24 zgadza się, że wzrost płac ma wpływ na inflację, ale zaznacza, że nie jest to jedyny czynnik. Jego zdaniem każda dodatkowa jednostka wzrostu płac o 1,0 proc może zwiększyć inflację o ok. 0,2 punktu proc w pierwszym roku i o 0,1–0,2 punktu proc w kolejnych dwóch latach. Według Hova znacznie niższy wzrost wynagrodzeń nie wystarczyłby do szybkiego obniżenia inflacji.



Hov przyznaje, że na ceny wpływają również inne czynniki, w tym kurs walutowy i koszty energii. Ekonomista przewiduje, że inflacja bazowa będzie obniżać się wolno, a stopy procentowe pozostaną wysokie do czasu zbliżenia się inflacji do celu.